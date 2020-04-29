17 женщин, которые решились на короткую стрижку и получили нечто большее, чем смена имиджа

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За всю жизнь женщина меняет более 100 причесок. Исследователи обнаружили 2 самых частых повода для смены образа — это разрыв отношений и надоевший внешний вид. Кто-то экспериментирует с цветом, кто-то — с химической завивкой. А героини нашей статьи решились на короткую стрижку и наверняка получили уйму комплиментов.

Мы в AdMe уверены, что хороший парикмахер может преобразить не хуже пластического хирурга.

1.«Мой красный цвет волос вымылся в странный оранжевый, поэтому я сама сделала стрижку в ванной и покрасилась в розовый»

2. «Надоело слышать, как все кругом советуют резко не меняться»

3. «Ни о чем не жалею»

4.«Я очень хотела сделать это хотя бы раз в жизни»

5. «Я начала терять волосы после того, как родила. Поэтому пришлось их отрезать. Мне очень нравится новая стрижка»

6. «Отрезала»

7. «Сделала решительный шаг и отрезала волосы»

8. «Длинные против коротких. Я отрезала 35 см своих волос и пожертвовала их детям»

9. «Я сделала короткую стрижку и счастлива»

10. «Мне очень нравились мои волосы, но я всегда хотела короткую стрижку. Сегодня я сделала решительный шаг»

11. «По совету парикмахера я сделала многослойную стрижку и длинную челку»

12. «Обновление стрижки»

13. «Почти все мне советовали сделать стрижку пикси. Я рискнула и очень рада результату»

14. «Отрезала 30 см волос и теперь очень довольна»

15. «Мои перемены за полгода»

16. 19 лет vs. 28 лет

17. «Решила поменять не только стрижку, но и цвет волос»