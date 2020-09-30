17 вещей из прошлого, которые мы считаем сокровищем, а на самом деле от них давно пора избавиться

Наводя порядок в доме, мы часто не выбрасываем старые вещи в надежде, что они еще нам пригодятся. И так от одной уборки до следующей пакет с барахлом на случай «похудею» или «продам за хорошие деньги» перекладывается из одного шкафа в другой, лишь захламляя пространство. Вот только есть ли смысл на самом деле хранить все то, что на первый взгляд так жалко выбросить?

Мы в AdMe.ru тоже те еще Плюшкины, поэтому во время написания статьи решили заодно перебрать свои кладовые и чердаки, чтобы избавиться от ненужного хлама.

Памятные и сувенирные медали

У многих из нас в шкафу все еще хранятся старые памятные медали — за участие в спортивных соревнованиях в летнем лагере, за победу на школьных творческих конкурсах и т. д. Правда, кроме воспоминаний, эти награды не несут никакой ценности, ведь изготавливаются они обычно из пластика или очень тонкого металла. А вот медали за участие в профессиональном спорте и ветеранские ордена лучше все-таки не выбрасывать: они не только дороги как память, но и могут стоить целое состояние.

Старомодные сервизы

Сервиз сервизу, конечно же, рознь. Набор посуды из китайского или чешского фарфора лучше сохранить или продать за хорошие деньги. А вот от старого сервиза из стекла или керамики, который раньше стоял буквально в каждом доме и был предназначен специально для гостей, можно смело избавляться.

Игрушки массового производства

Многие говорят, что раньше пластик был гораздо более качественным. Тем не менее в ходе исследования Плимутского университета было доказано, что некоторые старые игрушки могут содержать вредные токсичные компоненты и быть опасными для здоровья вашего ребенка.

Хрусталь

В каждом доме в обязательном порядке должны были стоять хрустальные наборы: рюмки, бокалы, салатницы и селедочницы. В обычные дни никто ими не пользовался, а на стол их выставляли исключительно на праздники. Сейчас же подобная посуда уж точно перестала быть предметом для гордости.

Газетные вырезки и подшивки журналов

В юности мы все собирали стопками глянцевые журналы, вырезки с портретами любимых знаменитостей и их интервью. В нынешний век цифровых технологий любое фото и текст можно отыскать в интернете буквально в 2 клика, а с коллекциями макулатуры, припрятанной глубоко в шкафу, пора давно распрощаться.

Книги с устаревшими рекомендациями

Не имеет никакого смысла захламлять свое жилое пространство старыми школьными учебниками, словарями и книгами-рекомендациями, которые вы вряд ли когда-то откроете. Лучше отнесите издания на переработку или в библиотеку.

Комбинации и белье

Наши мамы и бабушки покупали изысканные и дорогие женские комбинации и комплекты нижнего белья и запечатанными укладывали их в шкаф до «особого случая». Сам же этот случай, кажется, не наступил до сих пор. На деле ткань, скорее всего, уже давно пришла в негодность, несмотря на то, какой утонченной и великолепной она была ранее. Даже если первоначальный товарный вид изделия удалось сохранить, носить его уже никто не будет.

Свадебное платье

Девушкам всегда тяжело распрощаться со свадебным платьем, ведь оно напоминает об одном из самых счастливых дней в их жизни. На практике же наряд занимает огромный кусок пространства в шкафу, белая ткань со временем начинает желтеть и теряет свою привлекательность, и вы уж точно не будете надевать это платье снова.

Массивные золотые украшения

Золотые кольца с огромными камнями, толстые плетеные цепочки и браслеты передавались из поколения в поколение и хранились в бабушкиной коллекции «на черный день». Считалось, что в непредвиденной ситуации драгоценности можно продать, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность. По факту же подобные куски переделанного золота в ломбарде будут стоить в десятки раз дешевле, чем при первоначальной его покупке. Украшения не стоит выбрасывать или продавать, если они вам нравятся и вы их с удовольствием носите. А вот держать их ради памяти или на черный день не стоит. Ведь их всегда можно подарить тем, кто ценит такие ювелирные изделия, или все же продать, купив взамен то, что вам действительно по душе.

Банки

Стеклянные банки для консервации закупались ящиками и хранились годами. Если в вашем кухонном шкафу до сих пор остались такие, то смело выбрасываете. В случае необходимости новые можно купить в супермаркете за копейки.

Перьевые подушки и постельное белье

Готовы поспорить, что у вас точно где-то припрятаны перьевые подушки и комплекты наперников для них. С годами от таких вещей лучше избавляться, так как на перьях часто заводятся паразиты, которые вредят вашему здоровью.

Парадная скатерть

Белая парадная скатерть годами пылилась в шкафу в ожидании своего звездного часа. Когда же спустя долгое время ее расстилали на стол, можно было заметить на ткани желтые разводы, которые обычно возникают на вещах из-за слишком длительного хранения. Скатерть снова прятали, ведь жалко было ее выкинуть. Если вы не собираетесь использовать скатерть как тряпку, смело отправляйте ее в мусорное ведро.

Гипсовые фигурки

Талисман на счастье, на удачу и просто как украшение интерьера. Фигурки из гипса с любовью покупались как в свой дом, так и в качестве подарка дорогим людям. В реальности же выстроенные в ряд фигурки не несут никакой ценности и являются не более чем рассадником пыли, протереть который вечно не доходят руки.

Медные браслеты

В прошлом было популярным носить медные браслеты на запястье, так как считалось, что они способны уменьшить отек суставов и понизить артериальное давление. Конечно же, лучше не заниматься подобным самолечением, а обратиться за профессиональной помощью к доктору.

Детские поделки

Поделки из шишек и желудей, гербарий и фигурки из пластилина выглядят мило лишь в детстве. С годами же все эти «творения своими руками» покрываются пылью, распадаются и не несут никакой ценности для самого автора. Лучше просто сфотографировать их на память, а после можно смело выбрасывать.

Металлические картины

Металлическая рельефная картина, или, как ее еще называют, «чеканка», ранее считалась красивым украшением интерьера. Для создания такой картины использовали латунный, алюминиевый или медный лист, на котором молотком выбивали рисунок. В наши дни такой декоративный элемент будет выглядеть неуместно и старомодно.

Остатки обоев

Золотое правило любого ремонта гласит, что нужно сохранить остатки обоев, а то «вдруг придется что-то заменить или подклеить». Но давайте откровенно признаемся: вы никогда не воспользуетесь этим куском. Поэтому смело выбрасывайте помятые остатки.