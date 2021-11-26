17 умных лайфхаков, которые любую женщину заставят вздохнуть с облегчением

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Темп нашей жизни невероятно быстрый. С огромным количеством дел и бесчисленным множеством разных хлопот нам ни на что не хватает времени. Так что мы рады любым советам, способным упростить нашу жизнь и сэкономить время.

AdMe.ru представляет вам 17 простых лайфхаков, с которыми будничная рутина станет менее заметной.

1. Прогладьте измятую одежду утюжком для волос

2. Высох карандаш для глаз? Нагрейте его слегка, дайте остыть и попробуйте нанести — он будет скользить без помех

3. Закрепите резинки для волос на карабине, чтобы они не потерялись

4. Положите изделие из денима в герметичный пакет и уберите на ночь в морозилку, чтобы избавиться от неприятного запаха

5. Сложите маленькие украшения (такие как серьги и браслеты) в форму для льда

6. Потрите замшевую обувь кусочком хлеба, чтобы ее очистить

7. Чтобы кожа ног была гладкой и шелковистой, попробуйте заменить гель для бритья кокосовым маслом

8. Тушь с комочками? Перед использованием окуните тюбик в теплую воду — комочки исчезнут, она будет равномерно ложиться на ресницы

9. Нет крема для бритья? Кондиционер для волос отлично подойдет

10. Если вы потрете свитер пемзой, то мгновенно избавитесь от катышков

11. Вставляйте в высокие сапоги аквапалки, чтобы они держали форму

12. Если перед нанесением духов вы вотрете в точки пульса на запястьях немного вазелина, аромат сохранится дольше

13. Используйте салфетку-кондиционер, чтобы избавиться от следов дезодоранта на одежде

14. Закончилось средство для снятия макияжа? Используйте вместо него кокосовое масло, оно мягко смоет макияж и увлажнит кожу

15. В старом футляре для очков можно хранить косметику, украшения и т. д., чтобы они лежали в сумке в одном месте

16. Используйте детскую присыпку, чтобы вывести масляные пятна с одежды или сумки

17. Часто теряете серьги-гвоздики? Воспользуйтесь пуговицей, чтобы хранить каждую пару вместе