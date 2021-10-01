17 умников, которые в любой непонятной ситуации блещут смекалкой

К лайфхакам в интернете можно относиться по-разному. Кто-то считает их не слишком-то полезными и продолжает решать бытовые проблемы традиционными способами. А вот герои нашей подборки решили использовать креативный подход и бросили на борьбу с трудностями всю свою смекалку.

Мы в AdMe.ru обожаем смекалистых людей, ведь некоторые их советы могут пригодиться в неожиданный момент. А в бонусе вас ждет лайфхак, который лучше не пробовать в кабинете у врача.

«Жена и дети постоянно тырили мою зарядку. Я должен был их остановить»

А вот и высшая математика в жизни пригодилась

Отвлекающий маневр для владельцев пернатых негодников

«Мои солнцезащитные очки сломались, когда я работал на крыше. Пока все нормально»

Еще одно применение драным носкам

Будучи студентом в конце 80-х и начале 90-х годов, носил нормальные туфли, а вот купить носки было проблемой. Чем больше стирал имеющиеся, тем больше они изнашивались, и в результате подошва истиралась вчистую. А верх-то целый! Так и носил.

Так я придумал манишку для туфель. © valka25 / Pikabu

«Я только что переехал в новую квартиру, где еще нет мебели. Подумал, что это лучший возможный вариант»

Потому что нельзя отказывать себе в удовольствиях

Подушка для путешествий помогает лежать на боку в наушниках

«Я называю это рабочей аквапалкой»

Вот что значит оптимизация трудозатрат

Я настолько ленивый, что не размешиваю сахар в чашке с чаем. Просто сначала кидаю его в чашку, а когда наливаю воду, поднимаю чайник повыше, чтобы вода разогналась и, бурля, сама все перемешала. © Лайфхаки / VK

«Полюбуйтесь: игровое кресло моего брата»

Мы всю жизнь делали это неправильно

«Мне надо было найти способ сушить одежду в моей крошечной квартирке»

Лайфхак, который подойдет только одиноким

Если что-то забыла положить с собой на завтра, а уже лень вставать с кровати — мысленно кричу про эту вещь в то место, где об этом надо вспомнить, например около двери. И это работает! На следующий день около двери я вспоминаю про то, что надо взять. Ни разу не подводило. © Подслушано / Ideer

Как защитить колонку от кражи

Теперь перед презентациями будет не так тревожно

«Мне надоели все, кто говорит, что у меня нет мебели. Поэтому я сделал свою собственную»

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