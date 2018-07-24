17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом (Совет № 5 идеален для тех, кто любит поваляться на пляже)

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Лето — прекрасное время года, но порой оно готово «обрадовать» нас мелкими неприятностями вроде треснувших на подошве вьетнамок или торчащих из-под открытой одежды бретелек от бюстгальтера. К счастью, со всем этим можно легко справиться, если знать как.

AdMe.ru делится с вами советами и лайфхаками, которые помогут решить самые распространенные летние проблемы.

1. Треснувшие вьетнамки можно починить с помощью колечка от банки из-под газировки

Очень часто на вьетнамках появляется трещина на подошве около основания ремешка. Исправить ситуацию можно с помощью колечка, которым закрываются жестяные банки из-под газировки. Конечно, эта конструкция вряд ли продержится до конца лета, но добраться до дома в таких шлепанцах вы вполне сможете.

2. Чтобы цепочка не запуталась в сумке, проденьте ее через соломинку

3. Если кроссовки или кеды начали неприятно пахнуть, нанесите на внутреннюю поверхность сухой шампунь

В состав сухого шампуня входят абсорбирующие компоненты, которые впитают лишнюю влагу, и за счет этого вы сможете избавить обувь от неприятного запаха.

4. Чтобы шея не потела, смажьте линию роста волос антиперспирантом

5. В качестве подставки для телефона можно использовать солнечные очки

6. Справиться с пятнами от ягод на руках хорошо помогает лимонный сок

За счет содержания большого количества органических кислот лимонный сок хорошо очищает пятна, в том числе от ягод. Не стоит наносить сок лимона на кожу, если на ней есть царапины: это может спровоцировать раздражение.

7. Вместо брелока используйте винную пробку. Благодаря этому вы не утопите ключи, если уроните их в воду

8. Складывайте пляжные принадлежности в мешок для стирки белья

Сетчатая ткань, из которой обычно шьют мешки для стирки белья, хорошо пропускает даже самые крупные песчинки. Благодаря этому вам не придется отряхивать каждую вещь.

9. Чтобы платье не задиралось, когда вы едете на велосипеде, возьмите монетку и закрепите ее на подоле с помощью резинки для волос

Широкие юбки во время поездки на велосипеде часто задираются, являя миру ваше нижнее белье. Чтобы этого не происходило, возьмите монету потяжелей (например 5-рублевую) и примотайте ее к подолу тонкой резинкой. Эта конструкция сработает как утяжелитель и не даст юбке подняться выше положенного.

10. Перед тем как выйти из машины, перекрутите руль вниз

В жаркую погоду это поможет сохранить холодной ту часть руля, за которую вы держитесь при вождении.

11. Если вы вышли на пробежку, но вам некуда положить ключ от дома, проденьте через него шнурок и закрепите ключ на обуви

12. Вместо специальных маленьких бутылочек для косметики можно использовать пакетики на зип-локе

Просто налейте нужное вам количество косметического средства в пакетик и подпишите его маркером, чтобы не забыть, что там находится. Этот лайфхак можно использовать как для поездок на пляж, так и для более длительных путешествий.

13. Положите в сумку для пикника замороженную губку для посуды

Замороженная губка поможет дольше сохранять продукты холодными. Кроме того, когда вода растает, она соберется внутри губки. Благодаря этому сумка останется сухой внутри.

14. Чтобы пляжное полотенце не сдувало ветром, положите по краям пакеты, наполненные песком

15. Используйте матирующие салфетки, чтобы освежить прическу

Матирующие салфетки используются для того, чтобы удалить излишки жира и поверхностные загрязнения. Работает это не только для кожи, но и для волос, помогает быстро освежить прическу и избавиться от жирного блеска на волосах.

16. Деньги и мелкие ценные вещи на пляже можно спрятать в старой бутылочке из-под косметики

17. Чтобы босоножки не натирали, перед выходом из дома смажьте самые проблемные места антиперспирантом

Антиперспирант выступит в качестве защитного барьера между кожей и обувью и поможет избежать мозолей.