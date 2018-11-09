17 человек, которые изменились так, что их теперь даже мама родная не узнает

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В последние десятилетия люди все больше времени проводят за столом в офисе или перед компьютером дома. В среднем мы сидим по 10 часов в день, и это, конечно же, вредно. Но выработать привычку регулярно заниматься спортом не так-то просто, поэтому в данной статье мы собрали снимки, которые могут мотивировать любого человека вести здоровый образ жизни.

AdMe.ru не раз писал о том, что именно помогает похудеть. А сейчас мы хотим показать, как сильно меняются люди, которые решили кардинально изменить вес.

1. Девушка похудела с 98 до 56 кг за 4 года, и все это время ей приходилось бороться с нарушениями работы мозга

2. Девушка сбросила 34 кг. Сделать это ей помогли подсчет калорий и спорт

3. Минус 20 кг за год

4. Девушка похудела на 120 кг за 2 года, и, судя по всему, мужчина ее поддержал

5. Тот случай, когда ты похудела на целого человека

6. Парень избавился от 63 кг лишнего веса и, кажется, помолодел лет на 10

7. Минус 80 кг, и ты словно другой человек

8. Разница между фото — 80 кг

9. Этот мужчина похудел на 101 кг

10. Сложно поверить, что это один и тот же человек. Мужчина потерял 54 кг

11. А его жена — 40 кг

12. Со 163 до 106 кг за 2 года

13. Эта молодая мама сбросила 43 кг после рождения малыша

14. Эта девушка похудела с 86 до 62 кг

15. А этой удалось избавиться от 23 кг лишнего веса

16. Минус 34 кг

17. Девушка похудела на 58 кг

А вам удавалось так сильно изменить свой вес? Или вам от природы досталась идеальная фигура?