17 случаев, когда телешоу помогло людям похудеть

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Популярное телевизионное реалити-шоу «Я вешу 300 кг» помогает людям с патологическим ожирением похудеть и улучшить свое здоровье. Участники буквально шокируют цифрами на весах, достигающими и часто превышающими отметку в 300 кг. То, как живут люди с таким запредельным весом, какие трудности преодолевают каждый день, не оставляет равнодушными миллионы телезрителей.

AdMe.ru собрал для вас 17 примеров невероятных перевоплощений людей, которые благодаря телешоу смогли похудеть, улучшить здоровье и кардинально изменить свою жизнь.

1. Эмбер Рахди

Эмбер Рахди (Amber Rachdi) всегда была полной, неуверенной в себе девушкой, утешавшей себя одним и тем же способом — едой. К 24 годам Эмбер набрала критический вес — около 300 кг. Она переехала со съемной квартиры к родителям, так как больше не могла самостоятельно о себе заботиться. Ее ежедневный рацион состоял как минимум из 4 огромных порций, а в перерывах между ними она съедала гору конфет. Когда Эмбер попала на проект, ей пришлось распрощаться с таким питанием. Девушке сделали шунтирование желудка, и началась колоссальная работа над собой. Спортзал, посещение психолога, правильный образ жизни дали свои плоды. Через полгода после операции Рахди избавилась от более чем 40 кг, а через год сбросила еще 25. После похудения Эмбер разошлась со своим парнем, который был не против того, что она набирала огромный вес, всячески потакал этому, и вышла замуж за другого мужчину.

2. Кристина Филлипс

Кристина Филлипс (Christina Phillips) выросла в семье, в которой родители постоянно ссорились, поэтому девочка заедала свои переживания. К 12 годам ее вес уже был 130 кг, а к 25 перевалил за 300. Девушка замкнулась, перестала выходить из дома и стала полностью зависеть от своей мамы и мужа Зака. Кристине удалось за 2 года похудеть с 320 до 83 кг, перенести операцию по шунтированию желудка и удалению лишней кожи. И, судя по всему, девушка на этом не собирается останавливаться, она продолжает правильно питаться, регулярно занимается силовыми тренировками. Но врачи переживают, чтобы Кристина не впала в другую крайность — анорексию.

3. Марла Маккантс

После того как Марлу Маккантс (Marla McCants) похитил и взял в заложники ее бывший парень, у нее началось пищевое расстройство на фоне стресса. Она долгие годы боялась, что обидчик, сбежавший от правосудия, вернется и убьет ее. Бывшего ухажера Марлы задержали, когда женщине было 43 года. На тот момент она уже превратилась в «пищевую наркоманку» и весила 360 кг. Она не вставала с постели, в ней же жарила курицу и постоянно ела. В конечном итоге Марла осознала, что не хочет быть найденной мертвой в своей квартире среди залежей еды. А когда при переезде в Хьюстон у женщины оторвался тромб и направился к легкому, она по-настоящему испугалась и начала активно бороться за свое здоровье и новую жизнь.

4. Дональд Шелтон

Дональд Шелтон (Donald Shelton) худел с 306 до 134 кг в течение 4 лет. Мужчине сделали шунтирование желудка, однако в ходе лечения врачи обнаружили у Дональда синдром Гийена — Барре. Диагноз не позволял мужчине заниматься физическими упражнениями и даже простой ходьбой, он оказался прикован к инвалидной коляске. Однако Дональд не сдается и не собирается останавливаться.

5. Мелисса Д. Моррис

Мелисса Д. Моррис (Melissa D.Morris) — одна из первых участниц проекта «Я вешу 300 кг». Мечтающая о материнстве женщина не могла забеременеть из-за огромного лишнего веса — 296 кг. Благодаря гастрошунтированию, диетам и активным физическим нагрузкам Мелисса смогла похудеть почти до 70 кг. Это позволило осуществиться ее мечте: женщина смогла родить ребенка. Но зато вес снова стремительно пополз вверх. Когда была достигнута отметка в 124 кг, Мелисса взяла себя в руки, урезала свой рацион до 1 200 ккал и похудела до 80 кг. Теперь она следит за питанием всей семьи, активно общается в соцсетях, мотивируя других людей вести здоровый образ жизни.

6. Чак Тернер

Чак Тернер (Chuck Turner) никогда не страдал избыточным весом, но все изменилось после того, как была убита его жена. После этой трагедии Чак пытался заглушить свою боль в огромном количестве поглощаемой еды. Он смог остановиться, только когда его вес достиг 314 кг. За это время Тернер успел жениться второй раз, у него родился сын. Но мужчина не мог помогать жене растить малыша, так как уже почти не вставал на ноги из-за лишнего веса и огромной опухоли на ноге. Благодаря проекту Чак потерял почти 190 кг и стал другим человеком.

7. Сьюзен Фармер

Сьюзен Фармер (Susan Farmer) мечтала избавиться от лишнего веса и своего огромного живота. Для нее это было равносильно освобождению из тюрьмы, куда девушка сама себя заточила, страдая расстройством пищевого поведения. Сьюзен перенесла шунтирование желудка, с помощью специалистов перестроила свои пищевые привычки и стала регулярно выполнять физические упражнения. В результате упорного труда ее вес снизился с 275 до 90 кг. Сьюзен всячески поддерживают друзья, давая возможность плавать в своем бассейне, благодаря чему девушке удается удерживать нормальный вес. После того как Сьюзен была сделана операция по удалению лишней кожи, она первым делом купила себе джинсы, которые последний раз носила еще в средней школе.

8. Никки Уэбстер

Никки Уэбстер (Nikki Webster) было 33 года, когда она поняла, что смертельно зависима от еды и ее жизнь действительно находится под угрозой. А все началось с того, что родители Никки позволяли ей есть все, что она пожелает, совершенно не контролируя этот процесс. Они даже отправляли ей в комнату на подъемнике тарелки с едой. К 33 годам девушка весила 294 кг, практически не могла стоять на ногах и элементарно встать утром с кровати без посторонней помощи. Только после этого отец привез Никки в клинику для коррекции веса на шунтирование желудка, но до операции девушке пришлось самостоятельно сбросить больше 20 кг, иначе ее сердце и легкие не выдержали бы. Пройдя курс психотерапии, придерживаясь диеты и делая физические упражнения, Никки в течение года избавилась еще от 90 кг, встретила любовь и вышла замуж. Сейчас вес девушки — 107 кг, она счастлива и продолжает вести здоровый образ жизни.

9. Паула Джонс

Паула Джонс (Paula Jones) не могла самостоятельно выбраться из ловушки собственного тучного тела и боялась, что скоро ее дети останутся одни. До проведения шунтирования желудка Паула при помощи низкоуглеводной диеты сбросила несколько десятков килограммов, а через год после операции ее вес снизился до 122 кг. Женщине также удалили лишнюю кожу, которая обвисла после похудения. Сейчас вес Паулы составляет 90 кг, она продолжает правильно питаться, активно тренируется, мотивирует своих подписчиков в инстаграме и собственным примером помогает другим людям преодолевать аналогичные проблемы.

10. Джун Маккейми

Джун Маккейми (June McKaymee) стала стремительно набирать вес после смерти своего сына. Женщина буквально заедала горе, а ее гражданский муж всячески потакал ей в этом, выполняя все требования. Он несколько раз в день приносил супруге огромные порции жирной говядины, сыр, соус, буррито и начос, но когда вес Джун перевалил за 270 кг, то наотрез отказался продолжать это. После этого Джун в панике обратилась за помощью к экспертам, осознав, что угрожающую жизни проблему нужно срочно решать. В результате шунтирования, диет, физических упражнений и сеансов психотерапии женщина смогла снизить вес до 136 кг.

11. Бриттани Фулфер

Бриттани Фулфер (Brittani Fulfer) страдала ожирением и боялась, что если муж увидит ее без одежды, то почувствует к ней отвращение. Но, несмотря на это, женщина 6–8 часов в день посвящала приему пищи, поглощая огромные порции еды лежа на диване. Худеть Бриттани было сложнее, чем другим участникам, из-за рака щитовидной железы и сбоя в работе иммунной системы. Этот диагноз, который женщине поставили еще в 19 лет, сильно усложнял процесс похудения. Однако Бриттани смогла собрать волю в кулак и с помощью экспертов, проделав сложную работу над собой, в течение 3 лет похудела с 274 до 123 кг. Она избавилась от маниакального пристрастия к еде и продолжает восстанавливать свое здоровье.

12. Диана Банч

Диана Банч (Diana Bunch) выросла в многодетной семье, мама постоянно болела, а отец часто оставался без работы. Кризис отражался на атмосфере в доме и заставлял Диану чувствовать себя неуверенно, ей казалось, что никому нет до нее дела, что она абсолютно бесполезна. Девочка мечтала, чтобы хоть кто-то ее заметил и уделил внимание. В возрасте 11 лет Диану сексуально домогались 2 парня-подростка, и этот стресс оставил отпечаток на всю жизнь. Она не могла никому рассказать об этом и стала заедать проблему, чтобы хоть как-то возместить недостаток ощущения безопасности. К 40 годам Диана весила 152 кг, потеряла работу и превратилась в затворницу. За покупками ходила ее племянница, а подруга Трейси несколько раз в неделю приходила, чтобы помочь помыться. Через 15 лет такой жизни вес Дианы дошел до 272 кг, женщина фактически перестала самостоятельно ходить. Испугавшись, что из-за огромного веса она однажды заснет и не проснется, Диана приняла решение бороться за свое здоровье и жизнь. После тяжелейших испытаний, операции и изменения пищевых привычек Диана смогла снизить вес до 101 кг.

13. Жалин Витворт

Когда Жалин Витворт (Zsalynn Whitworth) приняла решение худеть, муж не поддержал ее. Он говорил, что любит больших женщин, поэтому если жена сильно похудеет, то может разонравиться ему. Супруг даже пытался саботировать начинания Жалин, направленные на похудение: к примеру, он отказывался покупать ей листья салата, говоря, что если она хочет есть траву, то пусть идет в сад и там пасется. Спустя год борьбы с огромным лишним весом Жалин развелась с мужем, встретила новую любовь и продолжает заниматься своим здоровьем.

14. Люпита Самано

Люпита Самано (Lupita Samano) 10 лет была прикована к постели из-за своего огромного веса, а ее муж Гилберт заботился о ней. Однако ценой такой заботы были унижения, оскорбления, измены и пьянство. А когда Люпита стала участницей шоу и начала серьезно худеть, с каждым сброшенным килограммом отношение мужа к ней становилось только хуже. Гилберт начал дико ревновать, устраивать сцены и превратился в абсолютно неуверенного в себе человека. Сейчас Люпита вместо 295 кг весит 95 и счастлива в новых отношениях.

15. Черати Пирс

Черати Пирс (Charity Pierce) — 38-летняя мама-одиночка, долгое время носившая звание самой толстой женщины в мире с весом 362 кг. Похудеть она решилась ради собственной свадьбы с 22-летним женихом Тони. Помимо ожирения Черати страдала от лимфедемы, нарушающей отток лимфы от конечностей. Из-за этого левая нога настолько опухла, что женщина больше не могла самостоятельно передвигаться и выходить из дома. Желание быть красивой невестой в белом платье и своими ногами пойти к алтарю мотивировало Черати пережить трудности на пути к похудению и сбросить вес до 136 кг. Врачи удалили ей 18 кг омертвевшей в результате некроза ткани, и Черати продолжила похудение, ограничив рацион 1 200 ккал в совокупности с физическими упражнениями.

16. Оливия Круз

Оливия Круз (Olivia Cruz) попала на проект с весом 263 кг. В этот период женщина жила в подвале у матери и была полностью зависима от семьи. Она не могла совершать самых простых повседневных действий без посторонней помощи. Оливия перенесла несколько операций, ее вес снизился до 90 кг, и женщина продолжает его удерживать, параллельно решая медицинскую проблему с коленями. Впервые за 15 лет Оливия смогла выйти на работу и осуществить свою мечту — стать шеф-поваром.

17. Майра Розалес

Майра Розалес (Mayra Rosales) — рекордсмен среди женщин, страдающих паталогическим ожирением. Ее вес до начала похудения составлял запредельные 499 кг. Женщина не могла ходить, принимать душ, ей с большим трудом удавалось лишь немного приподнять свой корпус. Весь груз забот о Майре лег на плечи ее семьи. Принять решение поменять свою жизнь и начать борьбу за собственное здоровье Майру заставила трагедия. Ее племянник получил тяжелую травму головы и вскоре умер. Женщина пыталась доказать полиции, что это она случайно упала на ребенка и нанесла травму, но копы докопались до истины и вышли на сестру Майры. Сестра была арестована и отправлена в тюрьму, а заботу об оставшихся детях пришлось взять на себя Майре. Это поставило ее в безвыходное положение, и женщина всерьез занялась похудением. Она перенесла несколько тяжелейших операций, изменила свои пищевые привычки, стала активно делать физические упражнения и в результате смогла потерять около 80 % изначального веса.