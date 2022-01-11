17 случаев, когда люди разгадали истинное предназначение непонятных предметов

Если вы бывали в комиссионных магазинах, то наверняка видели много всякой всячины непонятного назначения. Но стоит лишь копнуть поглубже, и оказывается, что некоторые из этих предметов очень полезны в быту и отнюдь не дешевы. А если вдруг при этом вы столкнетесь с загадкой, то пользователи Reddit помогут найти на нее ответ.

Мы в AdMe.ru постоянно следим за новыми необычными находками и хотели бы поделиться с вами 18 загадочными штуками, назначение которых раскрыли пользователи интернета.

1. Что это такое перед дверью?

Ответ: Это барьер от наводнения. Во время сильного дождя через эту дверь помещение заливает водой. Раньше там были мешки с песком.

2. Загадочный дискообразный предмет со слегка выступающими радужными пятнами с обеих сторон

Ответ: Это пиритовое солнце. Также его называют пиритовым долларом. Химическая классификация пирита — сульфид.

3. «Я знаю, что это, но мне интересно, зачем люди вставили палочки в апельсины и воткнули их около дороги»

Ответ: «В нашем городе есть женщина, которая украшает улицы фруктами и овощами. То же самое она сделала с болгарским перцем и брюссельской капустой. Летом плоды привлекают шмелей, что хорошо для цветов по соседству».

4. «Обычно мы вешаем это на елку, но я думаю, что на самом деле это для чего-то другого»

Ответ: «Это маленькая складная игрушка. Необязательно использовать ее в качестве украшения. Мы использовали такую штуку как обычную игрушку».

5. «Припарковался рядом с этим и попытался понять, что это. Свободно закрепленная петля в бордюре»

Ответ: Это старое кольцо для привязи лошади.

6. «Пластиковая штука, полая внутри, размером с большой внедорожник. Прикреплена к земле»

Ответ: Это отбойное приспособление. Их используют, чтобы огромные корабли не разбивались о пирс. Должно быть, его смыло во время шторма.

7. «Это похоже на пишущую машинку, но буквы расположены в алфавитном порядке»

Ответ: Это похоже на панель клавиатуры музыкального автомата.

8. Отверстия для рук и ног закрыты. На крошечных отверстиях для талии есть завязки, а на маленьком вырезе для шеи — застежки-липучки

Ответ: Это надувной гладильный манекен.

9. «Обнаружил в Новой Англии: у каждой комнаты был еще один номер комнаты рядом с полом. Зачем?»

Ответ: В случае пожара коридоры заполнятся дымом. Дым поднимается вверх. Чтобы выбраться из здания, людям придется ползти на четвереньках, поэтому таблички с номерами размещают на уровне пола.

10. Что-то вроде стула. Белая часть — это подушка

Ответ: Это скамья Jesper из IKEA для игры в видеоигры.

11. «Это было в подарочной сумке с конного шоу. Около 20 см в длину, не уверен в его назначении»

Ответ: «Я на 90 % уверен, что это кабельный органайзер».

12. «В чьем-то дворе в Юте. Такие же были у нескольких соседей. Отверстия просверлены в определенных квадратах в сетке»

Ответ: В Парк-Сити проходило множество соревнований и демонстраций по добыче полезных ископаемых и бурению, так что, вероятно, это извлеченная плита.

13. «Большие полые „яйца“? Большинство из них размером с дыню-канталупу. В верхней части просверлены отверстия и имеются какие-то надписи»

Ответ: Это страусиные яйца. Отверстия проделаны для того, чтобы можно было откачать содержимое.

14. Странный металлический контейнер с замком и отверстием

Ответ: Это замок, который используется на морских контейнерах. Когда штифт вставлен и заблокирован, нет никаких выпирающих частей, которые можно было бы срезать.

15. «Я нашел это в своей кровати в гостиничном номере в Англии. Кнопок, на которые можно было бы нажать, тут нет»

Ответ: Это выглядит как будильник для глухих. Он заставляет кровать вибрировать.

16. «Разборная деревянная штука. Я думал, что это стул, но это точно не стул»



Ответ: Выглядит как «подагрический табурет» (подставка для ног XVIII века).

17. «Оранжевая пластиковая штука. Висит на крючке в уборной в академической библиотеке»

Ответ: Это освежитель воздуха.