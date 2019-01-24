17 секретных команд на Android, с которыми вы будете контролировать свой смартфон на 100 %
Многие обладатели смартфонов не подозревают, что благодаря специальным комбинациям символов на клавиатуре можно улучшить функциональность телефона и получить полезные сведения. Например, узнать подробную информацию о прошивке или о том, какие данные о вас собирает Google.
AdMe.ru позаботился о том, чтобы вы могли выжать максимум из своего гаджета, и нашел коды, которые в этом помогут. А пользоваться ими очень просто: нажмите на кнопку набора номера и на открывшейся клавиатуре введите нужную команду.
- Команда на картинке (*#*#8255#*#*) позволит узнать, какие данные о вас собирает Google.
- *#*#7780#*#* - удаление всех приложений и сброс настроек. Намного удобнее, чем удалять все установленное по очереди.
- *#*#273283*255*663282*#*#* - ускоренное резервное копирование медиафайлов.
- *#*#7262626#*#* - команда для теста GSM-сигнала пригодится во время путешествий.
- *2767*3855# - сброс всех настроек и переустановка прошивки.
- Команда на картинке (*#*#2222#*#*) поможет проверить комплектующие смартфона. Стоит использовать перед покупкой.
- *#*#1111#*#* - все данные по ОС Android на вашем телефоне.
- *#*#8351#*#* - включает режим ведения журнала голосового набора. Чтобы отключить, нужно прописать в команде 0 вместо 1 (*#*#8350#*#*).
- ## 778 (+call) — вызов меню Epst. Это скрытое приложение для установки оптимальных параметров вашего смартфона.
- *#*#34971539#*#* - команда показывает всю информацию о камерах.
- *#*#232339#*#* / *#*#526#*#* - протестировать беспроводную сеть.
- *#*#0*#*#* - тестирование дисплея на битые пиксели.
- Команда на картинке (*#*#1234#*#*) предназначена для того, чтобы узнать всю информацию о прошивке вашего телефона.
- *#*#0842#*#* - тест подсветки и вибрации.
- *#*#0283#*#* - loopback-тест поможет проверить линию связи.
- *#*#2663#*#* - код, чтобы узнать версию тачскрина. Чтобы протестировать тачскрин, замените в данном коде 3 на 4 (*#*#2664#*#*)
- *#*#0588#*#* - тест датчика приближения. Та самая штука, благодаря которой экран гаснет, когда вы подносите его к уху.
Фото на превью bloomua / depositphotos