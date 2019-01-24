17 секретных команд на Android, с которыми вы будете контролировать свой смартфон на 100 %

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Многие обладатели смартфонов не подозревают, что благодаря специальным комбинациям символов на клавиатуре можно улучшить функциональность телефона и получить полезные сведения. Например, узнать подробную информацию о прошивке или о том, какие данные о вас собирает Google.

AdMe.ru позаботился о том, чтобы вы могли выжать максимум из своего гаджета, и нашел коды, которые в этом помогут. А пользоваться ими очень просто: нажмите на кнопку набора номера и на открывшейся клавиатуре введите нужную команду.