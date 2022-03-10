17 пользователей сети нашли кухонные приспособления, которые озадачили бы даже опытных поваров
С момента изобретения колеса человек продолжает генерировать идеи, проявляя смекалку. Иногда креативное мышление заходит слишком далеко, и мы встречаем предметы, назначение которых остается неясным. Если эти вещи находятся на кухне, у нас есть хотя бы зацепка. Тем не менее без посторонней помощи бывает сложно разобраться, зачем они нужны.
Мы в AdMe.ru не любим долго оставаться в неведении. К счастью, люди, нашедшие эти приспособления, обратились к помощи интернета и все же узнали, что попало им в руки.
1. «Нашел это в коробке с кухонной утварью в комиссионном магазине. Есть идеи, для чего нужен этот странный красивый объект?»
Ответ: Это решетка гриля для барбекю. Еду кладут внутрь, ее можно легко перевернуть на другую сторону.
2. «Тяжелые металлические штуки, найденные в коллекции старых кухонных вещей. Помогите понять, для чего нужна та, что побольше»
Ответ: Это орехоколка. С помощью давящих элементов раскалывают скорлупу, а мелкие инструменты используют для того, чтобы вытащить ядра.
3. «Нашел это на кухне. Выглядят как какие-то крючки, но я понятия не имею, для чего они»
Ответ: «У нас есть один такой для наших хлебопечек — чтобы подцеплять ручку, когда она горячая».
4. «Что это за вставка, которая точно соответствует размеру дна моей раковины на кухне, с вырезом, который, кажется, предназначен для смесителя?»
Ответ: Вероятно, это кусок столешницы, который вырезали при установке мойки. Скорее всего, его оставили, чтобы вы могли взять его в магазин и подобрать цвет фартука или что-то в этом роде.
5. «Волнистая маленькая ложка с дыркой на дне. Я думаю, это какой-то кухонный инструмент, но понятия не имею, для чего он нужен»
Ответ: Это приспособление для нарезки шариков из дыни.
6. «Странный инструмент, найденный на кухне в съемной квартире. Если нажать кнопки по бокам, он открывается. Для чего он нужен?»
Ответ: Это съемная ручка для кухонных сковород Tefal, которые можно ставить в духовку.
7. «Плоские металлические детали 3 размеров с перфорированными крючками с одной стороны. Вероятно, из нержавеющей стали. Найдены в кухонном ящике»
Ответ: «Это пластины для индейки. Вы фаршируете птицу, затем кладете пластину внутрь. Крючки нужны для того, чтобы удерживать индейку на месте. Моей маме подарили такой набор на свадьбу в 1957 году, и мы использовали его каждый День благодарения».
8. «Что это за инструмент среди кучи моих кухонных приспособлений?»
Ответ: Это скребок для чешуи.
9. «В кухонном ящике обнаружилась вот такая черно-красная пластиковая штука»
Ответ: Это часть фильтра для воды.
10. «У этого инструмента деревянная ручка и металлический наконечник с 5 заостренными зубцами, он примерно 20 см в длину. Что это такое?»
Ответ: «Этот инструмент можно использовать в качестве ножа для колки больших кусков льда, которые клали в специальные ящики в те времена, когда холодильников еще не было. Думаю, это его основное назначение».
11. «Эту металлическую штуку как будто можно приделать к столу, чтобы крепить на нее какие-то предметы. Найдено в коллекции столового серебра у 90-летнего родственника из Новой Англии»
Ответ: Эта штука вешается на край сервировочной тарелки, в нее вставляется маленькая миска, в которую можно макать еду. Вот пример.
12. «Найдено в ящике со столовым серебром у моей бабушки. Есть идеи, что это такое?»
Ответ: Судя по внешнему виду, это старинная ложка для сыра.
13. «Клетка из металлических прутьев, которая открывается и закрывается. Найдена на кухне в День благодарения. Не знаю, что это такое»
Ответ: Это инструмент для фарширования.
14. «Нашел на кухне. Прибор можно разделить на 2 части»
Ответ: Это измельчитель льда.
15. «Старый металлический стержень, ему более 100 лет. Раньше он хранился в кухонном ящике (возможно, это как-то связано с его назначением)»
Ответ: Это пестик.
16. «Бирюзовая часть вращается, открывая и закрывая металлические треугольники. Там написано что-то по-японски»
Ответ: Это яйцерезка.
17. «Что это за маленький (11,5 см) твердый пластиковый инструмент, который был мною обнаружен в кухонном ящике?»
Ответ: Это специальная лопатка для вырезания тыквы. Выемка предназначена для большого пальца ребенка.
А у вас бывали ситуации, когда вы не могли понять, каково основное назначение какого-нибудь предмета, и искали ответ в интернете? Поделитесь фотографиями этих загадочных объектов.