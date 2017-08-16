17 полезностей из пластиковых бутылок, узнав которые, вы перестанете их выбрасывать

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Пластиковые бутылки — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Но большинство из нас использует бутылки только как сосуд для воды. В то время как им есть множество очень полезных способов применения. AdMe.ru нашел для вас 18 интересных идей плюс бонус.

16. Держатель для зарядки телефона

Держатель очень легко делается. Удобен тем, что телефон не будет валяться на полу и на него никто не наступит.

15. Упаковка для сыпучих продуктов

Теперь не придется каждый раз завязывать и развязывать пакеты. Сделать ее очень просто.

14. Корзинка

Корзинка, которая делается из большой бутылки, отлично подойдет для игрушек и различной мелочи.

13. Подставка — динамик для телефона

Подставка и усилитель звука для телефона. Сделать его очень просто. Подходит для телефонов с динамиками в нижней части.

12. Подставка для губок

Подставка с двойным дном позволяет воде вытекать из губки. Губка остается сухой, а значит, отсутствуют плесень и неприятный запах. Сделать подставку можно за минуту.

11. Защита для пальцев

Защищает пальцы во время нарезки продуктов. Инструкция по изготовлению тут.

10. Фильтр для чая

Как заварить чай в походных условиях, можно узнать здесь.

9. Милый стаканчик

Хорошо подходит для различной канцелярии. Изготовление займет пару минут.

8. Горшок для цветов

Оригинальный горшок, сделать который можно за 10 минут.

8. Мини-теплица

Защищает растение от холода, а почву — от чрезмерного высыхания. Инструкция, как ее сделать.

7. Распылитель

Если сломался распылитель, можно быстро сделать его из бутылки. Подойдет для полива или принятия душа.

6. Брызговик

Делается из бутылки и кабельных стяжек.

5. Чехол на объектив

Если потерялась крышка от объектива фотоаппарата, ее легко заменит бутылочка. Руководство, как сделать.

4. Удлинитель для крана

Очень полезный лайфхак, если у вас в умывальнике короткий кран. Сделать его очень просто.

3. Как отделить белок от желтка

Обычная бутылка позволит легко отделить желток от белка. Инструкция здесь.

2. Совок

Если под рукой нет совка, его можно сделать из пластиковой бутылки или канистры.

1. Защитный чехол для телефона на велосипеде

Такой чехол актуален для велосипедистов, которые пользуются картой местности на смартфоне. Легко делается и защищает от дождя и грязи.

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