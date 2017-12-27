17 оригинальных новогодних подарков, которые можно сделать своими руками

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Новый год — чудесный праздник. Но вместе с предвкушением начала нового периода жизни, новыми планами и идеями часто приходит вопрос о том, какой же подарок выбрать для друзей и родных. Мы в AdMe.ru твердо верим, что подарок, сделанный от чистого сердца и своими руками, — самый лучший. Поэтому мы предлагаем 17 оригинальных идей для тех, кто затянул с выбором подарка до последней минуты.

Рисунок на упаковке как украшение подарка

Правильная упаковка сделает любой подарок индивидуальным. Запакуйте ваш презент в однотонную бумагу и украсьте небольшим самодельным рисунком, символизирующим хобби получателя: небольшая машинка — для фанатов автомобилей, котик — для любителей пушистиков, ноты — для людей, играющих на музыкальных инструментах или просто ценящих хорошую музыку, и так далее.

Баночка с лучшими воспоминаниями

Такой подарок подходит как влюбленным, так и лучшим друзьям или родителям. На небольших листочках бумаги запишите все самые светлые и теплые воспоминания, связанные с получателем, затем сверните их и сложите в красивую баночку.

Зимний набор

Сформируйте персональный зимний набор с самыми необходимыми вещами. Помните, что ваш подарок не обязательно должен стоить баснословных денег: парочки мандаринов и набора специй для глинтвейна вместе с красивым шарфиком будет достаточно, чтобы согреть любое сердце.

Баночки с вкусняшками

Ненужные баночки, лампочки и пробирки можно наполнить любимыми вкусностями (орешками, драже M&M’s, мармеладками) и украсить в новогоднем стиле.

Небанальные свечи

Такое украшение из корицы и новогодних атрибутов подарит чудесный аромат и привнесет атмосферу праздника в любой дом. Отличный сюрприз для любителей романтики.

Оригинальные карты

Для создания такого подарка вообще практически ничего не нужно, кроме веселой компании, в которой его сразу можно будет испробовать.

Масло как произведение искусства

Пустая стеклянная бутылка, винная пробка, оливковое масло, немного декоративных веточек розмарина и капелька фантазии — и крутой дизайнерский подарок готов!

Карта мира

Любителям путешествий точно придется по вкусу подобная оригинальная карта, на которой посещенные страны нужно стирать монеткой.

Утепление ножек

Яркие тематические носочки или забавные тапочки наверняка не оставят равнодушным даже самого серьезного человека. Ведь зимой особенно хочется тепла и уюта!

Мандариновый венок

У многих Новый год ассоциируется именно с мандаринами. Вот такой простой, но забавный подарок можно сделать, используя эти фрукты.

Необычная кружка

Кружек у всех много, а таких, в вязанных чехлах, — нет. Тематический чехол можно связать самому или купить готовый. Такая кружка гарантированно будет радовать своего обладателя на протяжении всего года.

Подушка-зверушка

Одним из самых нетривиальных подарков на Новый год является вот такая милая подушка. Она отлично подойдет как для путешествий, так и для декора комнаты.

Настольный мини-футбол

При большом бюджете можно, конечно, купить оригинальную или мини-версию настольного футбола. Но даже самодельная игрушка произведет настоящий фурор в веселой и сплоченной компании.

Мишка из полотенца

Новое полотенце всегда пригодится в хозяйстве. А чтобы придать подарку более интересный вид, попробуйте свернуть его в виде мишки, как показано в этом видео.

Нескучные бутылки

Любые бутылки можно с легкостью превратить в забавных рождественских оленей. Немного проволоки и ниток, и по-настоящему новогодний подарок готов!

Чайная елочка

Такая самодельная елочка будет по достоинству оценена любителем чая или, например, коллегой. Также ее можно использовать вместо обычной домашней елки.

Cумка-штанишки

Для создания такой сумки придется немножко попотеть. Зато подобный забавный сувенир наверняка поможет продлить атмосферу праздника вплоть до следующего Нового года!