17 обычных девушек показали, что сделали с их внешностью «уколы красоты»

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Некоторые женщины с опаской относятся к филлерам и ботоксу, выступают за натуральную красоту. Другие же считают, что это хороший способ обмануть возраст и подкорректировать внешность.

Героини статьи AdMe.ru решились на «уколы красоты» и получили разные результаты.

1. Благодаря филлерам и новому стилю за 3 года эта девушка превратилась в другого человека

Не могу поверить, что это одна и та же женщина. © Fn2187even / Reddit

2. «Заметила, что морщины на лбу стали очень выраженными, поэтому попробовала ботокс»

3. «Пожалуйста, помогите. Я сделала губы 2 недели назад. Результатом не довольна. А врач сказал подождать еще неделю»

У меня было то же самое. Я чувствовала, что с моими губами после инъекции что-то не так. © blondie1to1 / Reddit

Я избавилась бы от этих филлеров и пошла к другому специалисту. © FailCharming / Reddit

4. Установка филлеров для губ. Фото до процедуры и через 3 часа после ее окончания

5. «Сделала ботокс, чтобы исправить улыбку. Но результат кажется каким-то неестественным. Что думаете?»

Выглядит отлично. Наверное, вы просто еще не привыкли к своей новой улыбке. © Simple-Story-3384 / Reddit

6. Ботокс против «гусиных лапок» вокруг глаз

Надеюсь, вы не обидитесь, но мне больше нравится фото до процедуры. «Гусиные лапки» хорошо смотрелись на вашем лице. © Illufish / Reddit

7. «Первый раз попробовала ввести филлеры для губ»

8. Еще одна трансформация

9. До и после введения ботокса

10. «На втором фото я после изменения губ с помощью филлеров»

11. После введения ботокса и ухода за кожей исчезли морщины на лбу

12. «Это мои первые филлеры. Знаю, что должна подождать 1–2 недели после процедуры, но сейчас действительно беспокоюсь. Все же нормально, да?»

Многие и правда посоветуют подождать. Но это может быть опасно. Сходите к врачу. © spavacations / Reddit

13. «Рада, что после процедуры мои губы выглядят натурально»

14. «Меня не устраивали мешки под глазами. Попробовала филлеры»

15. «Мне 29 лет. Довольна тем, как выглядит мое лицо после инъекции ботокса»

16. До введения ботокса, сразу после процедуры, через 4 дня

17. «Как я выглядела до установки филлеров для губ и как выгляжу сейчас»