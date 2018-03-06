17 неожиданных советов для приготовления выпечки, чтобы было еще вкуснее

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Даже самый обычный пирог может стать шедевром, если его оригинально подать. Такая выпечка восхитит самых искушенных гостей. Для этого вовсе не обязательно идти на курсы шеф-поваров. Есть немало хитростей, с которыми справится даже начинающий кулинар.

AdMe.ru собрал для вас интересные советы из разных уголков мира, чтобы ваша выпечка была праздничной даже в будни.

1. Оригинальное плетение из теста

Податливое тесто словно ждет ваших ярких и неожиданных идей. Ажурное плетение, сказочные герои, цветы, звезды, а еще универсальный вариант — строгая геометрия.

2. Декор «Весенние мотивы»

Украшая кексы, попробуйте создать, с помощью специальных насадок нежные тюльпаны или обычные одуванчики. Весенние мотивы превратят вашу выпечку в маленький шедевр.

3. Пирожок «Зайчик» и булочка «Медвежата»

Такие «ушастые» пирожки порадуют и взрослых, и детей. Посмотрите видеоподсказку, чтобы узнать секрет.

Чтобы сделать симпатичные булочки в виде медвежат, просто к обычной заготовке добавьте три шарика теста: два побольше — это «ушки», а маленький — это «мордочка».

4. Ультрабыстрые десерты из печенья

Если близкие неожиданно сообщили, что скоро заедут в гости, а вам хочется угостить их чем-то вкусным, воспользуйтесь экспресс-рецептами. Приготовьте тирамису за 5 минут из печенья савоярди или удивите их бананово-шоколадным тортом.

5. Экспериментируйте с начинками

Необычные начинки оценят многие гости. Быть может, это будут мини-корзинки с оливками или кекс с целыми грушами. А кто-то давно мечтал попробовать пирог с бананом или соленое печенье с базиликом.

6. Выпечка «Розочка»

Оказывается, такую красоту можно сделать за считанные секунды.

Эти аппетитные «розочки» можно посыпать сахаром, корицей, кунжутом или маком.

7. Идеи для романтичного десерта

Оригинальная подача десерта для любимых, поведает о ваших чувствах не только своим вкусом, но видом.

Даже если у вас нет специальных формочек, эти советы помогут привнести романтическую нотку в вашу выпечку.

8. Шоколадные идеи

Вы можете украсить выпечку бабочками, фигурками, буквами и даже листьями. Все это можно сделать из черного, белого и молочного шоколада.

9. Секреты вкусного печенья

Чтобы мягкое печенье не подсыхало, положите кусочек хлеба, дольку свежего яблока или апельсина в пакет или контейнер с печеньем. Этот способ выручит и дома, и в путешествиях.

Охладите печенье перед выпечкой. Это немного увеличит время выпекания, но игра стоит свеч. Печенье будет более объемным и мягким!

10. Ажурное оформление для любимого торта

Вы можете украсить торт изящным ажуром, причем особые инструменты для этого не нужны. Достаточно обычной пищевой бумаги и кулечка для нанесения растопленного шоколада.

11. Идеи для декора края пирога

Красивые края у пирога делают его еще более аппетитным. Одна из этих идей может прийтись вам по вкусу. Или вы уже придумали что-то свое?

12. Заготовка для быстрого приготовления

Заморозьте тесто для печенья или пирога для быстрой готовки на будущее. Такой «стратегический пакет» выручит, когда вам некогда будет возиться с тестом.

13. Простой и эффектный узор кремом

Эти идеи декора кремом доступны даже начинающему художнику. Главное, следовать простой схеме, показанной на фото и в видеоподсказке.

14. Когда под рукой нет кулинарного шприца

Если вы захотите украсить выпечку, а специальных гаджетов не будет под рукой, воспользуйтесь обычным шприцем. Все линии будут одинаковой толщины, а набирать крем очень легко поднятием поршня.

15. Пирожок «Хризантема»

Не правда ли, хорошая идея к весенним праздникам? Посмотрите этот короткий видео-совет, чтобы уже скоро удивить своих близких.

Если вам захочется иначе подать любимые плюшки, обратите внимание на этот вариант оформления.

16. Срочно нужны спелые бананы для выпечки?

Положите незрелые бананы на покрытый пергаментом противень и поставьте в духовку при высокой температуре, дайте им «дозреть». Через 30 минут фрукты станут темными и мягкими на ощупь. Охладите бананы и используйте в своих рецептах.

17. Симпатичные идеи для печенья

Печенье с лимонной или медовой начинкой — это всегда вкусно. А если еще сделать его в виде цветка? Такая выпечка подарит всем праздничное настроение.

Бонус: самый простой рецепт вкусных булочек

Мука + жирные сливки + разрыхлитель

Нашли ли вы что-то интересное для себя? Поделитесь вашими кулинарными секретами в комментариях.