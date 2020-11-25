17 небанальных хитростей от людей со сногсшибательной смекалкой

Когда стандартных знаний становится недостаточно для того, чтобы решить какую-то проблему, на помощь может прийти только народная смекалка. По крайней мере, герои нашей подборки с ней явно на «ты» и в любой непонятной ситуации включают свою изобретательность на полную мощность.

Мы в AdMe.ru уверены, что для вас простые хитрости, облегчающие жизнь, тоже будут нелишними. Не забудьте сохранить, чтобы обязательно ими воспользоваться.

17. Вот как можно закрывать коробки, чтобы они не выглядели неряшливо, а продукт внутри не пересыхал или не отсыревал

16. Если в гостях вы боитесь забыть что-либо (телефон, сумку и так далее), просто положите рядом с этой вещью ключи от машины, и вы точно без нее не уйдете

15. «Сделал фруктовую ловушку для мушек, накрыв тарелку пленкой и проделав отверстия зубочисткой»

14. Прежде чем заменить старую метлу на новую, можно немного продлить срок ее службы, обрезав растрепавшиеся кончики

13. «Навела порядок в украшениях, воткнув сережки-гвоздики в губку. Предварительно я сделала в ней небольшие надрезы»

12. «Моя сестра сделала стоппер для половника с помощью ложки, чтобы он не соскальзывал в кастрюлю»

11. «Меховые покрывала снова станут пушистыми, если их расчесать! Знаю, что многие выбрасывают их только из-за того, что они свалялись»

10. Как обезопасить себя от ненужных и импульсивных покупок

9. «Вместо того чтобы покупать собаке лакомства, просто купите маленькую упаковку другого корма: будет гораздо дешевле, и собаке еда так же понравится из-за нового вкуса»

8. «Купил дегидратор (сушилка для овощей и фруктов). Он окупился уже спустя 2 месяца приготовления полезных закусок для дочери»

7. Если геймпад разрядился в самый неподходящий момент, можно подключить его к внешнему аккумулятору, чтобы не быть прикованным к розетке

6. «Приехал на вокзал за 10 минут до отправления поезда, провиант купить не успел. Дальше дело 10 минут: смотрим график остановок, выбираем ближайшую, где поезд стоит от 4–5 минут, и гуглим пиццерии в этом городе»

5. «Вот такую систему защиты мне пришлось сделать, чтобы кот перестал ходить в туалет под моей кроватью»

4. «Вырежьте отверстия по бокам картонной коробки. Они выступят в качестве ручек и упростят ее подъем и переноску»

3. Открыть банку будет проще, если вы наденете резиновую перчатку

2. Предотвратить побег кота из окна можно с помощью детских ворот безопасности

1. Эффективный способ спрятать сладости от детей — просто накрыть их фруктами