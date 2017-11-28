17 кухонных хитростей, которые помогут сохранить нервы, продукты и репутацию суперповара

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Многие из нас мечтают научиться вкусно готовить. А если к этому прибавить еще умение делать это быстро и качественно, то это становится сродни таланту. Мы в AdMe.ru собрали для вас кулинарные лайфхаки, которые поразят вас своею виртуозностью. Пользуйтесь!

Самый простой способ быстро запечь вкусный картофель

Разрежьте картофель на половинки, посолите и сбрызните оливковым маслом. Расположите овощи на противне разрезанной стороной вниз и запекайте при 205 °С в течение 30–40 минут. Проверьте вилкой степень готовности — и вуаля! Подробнее.

Замороженные пироги выручат в нужный момент

Многих хозяек смущают мокрые донные корки, которые плохо пропекаются. Но замораживание пирога перед выпечкой практически устраняет эту проблему, ведь нижняя корка начинает выпекаться до того, как начинка тает, у нее нет возможности впитать лишние соки, которые обычно делают ее сырой. Только не забудьте обернуть пирог пленкой или фольгой перед замораживанием. Подробности здесь.

Приготовить пасту в сковороде быстрее, чем в кастрюле

Более широкая площадь поверхности сковороды помогает воде быстрее нагреваться. Все это экономит время на приготовление макаронных изделий. Согласитесь, это очень удобно. Более детально способ описан тут.

Приготовить овощи на пару легко можно и в духовке

Чтобы приготовить овощи на пару в духовке, предварительно нарежьте и промойте их. Поле этого положите на пергаментную бумагу и поставьте в духовку на 20–30 минут при 180 °С. Более подробно читайте здесь.

Не бойтесь замораживать лук впрок

Этот хак наверняка вас выручит, когда нужно будет быстро приготовить суп, мясо, гарнир, а времени будет очень мало. Для начала очистите и нарежьте лук.

После этого насыпьте его тонким слоем в форму для выпечки и поставьте в морозильную камеру. Плотно накройте лоток алюминиевой фольгой и замораживайте в течение нескольких часов. Затем просто пересыпьте в зип-пакет. Здесь именно так и делают.

Из оставшихся макарон можно сделать шикарные маффины

Это замечательный способ использовать оставшиеся макароны. Отлично подойдет для того, чтобы замаскировать в них овощи, которые так полезны, но которые часто не любят дети. Их можно заморозить и разогреть тогда, когда вам это будет удобно. Выше всяких похвал! Нюансы тут.

Заморозьте куриный маринад, и шикарный быстрый ужин вам гарантирован

Вечером после работы нас зачастую ждет еще и готовка. Чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и приятным, попробуйте заморозить впрок кусочки курицы в маринаде. На каждый день — свой рецепт. Выбирайте вот здесь.

Простой способ объединить любовь к конфетам и мороженому

Для приготовления этого десерта вам понадобится лишь простой пломбир, любимая шоколадка или конфеты и плоский битер. Нарежьте конфету на большие кусочки и добавьте в миску с мороженым. Получится довольно густая смесь, поэтому лучше воспользоваться для смешивания специальным миксером или плоским битером. Чтобы все получилось идеально, читайте подробности рецепта. Поверьте, оно того стоит.

Полакомьтесь домашними чипсами

Разрежьте лепешки на треугольники, сбрызните маслом и посыпьте солью. Затем поместите в духовку при 230 °С и выпекайте в течение 10 минут. Быстро и просто! Подробности вот тут.

Перед приготовлением смажьте лосось греческим йогуртом, чтобы рыба была сочнее

Намажьте греческий йогурт на кусочки лосося перед приготовлением. Это

не только помогает панировочным сухарям лучше прилипать, но и сохраняет рыбу сочной, а корочку делает еще хрустящее и красивее. Рецепт отсюда.

Теперь яйцо пашот готовить совсем не сложно

Чтобы блюдо получилось идеальным, очень важно использовать только свежие яйца. Добавьте немного уксуса — это нужно для правильной консистенции блюда.

Убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства для яиц. Разбейте их в отдельные мерные чашки и поместите в воду одно за другим. Вам также необходимо увеличить время приготовления примерно на 30 секунд для каждого дополнительного яйца. Еще больше подробностей.

Приготовьте домашние леденцы с детьми — это увлекательно и вкусно

Разверните конфеты, положите их на пергаментную бумагу на противень и выпекайте в духовку при температуре 200 °С. Внимательно следите за конфетами и вынимайте их, как только они едва расплавятся. После этого достаньте лист из духовки и быстро воткните палочки — леденцы готовы. Будьте осторожны и не обожгитесь. Больше информации здесь.

Запеките омлет на противне — это хорошая идея для завтрака большой семьи

Когда ваше время ограниченно и необходимо освободить руки, воспользуйтесь этим рецептом. Просто взбейте яйца с молоком, вылейте содержимое в форму и выпекайте около получаса. А используя формочки для бисквитов, вы можете сделать подачу омлета необычной. Еще больше возможностей использовать такой прием.

Попробуйте приготовить яичницу в духовке

Просто разбейте яйца в специальную форму для запекания, предварительно смазав ее маслом или антипригарным спреем. Добавьте немного соли и перца по вкусу. Выпекайте 17 минут при 180 °С. Подсмотрели рецепт вот тут.

Как приготовить карамельный лук в духовке

Многие люди избегают добавлять лук в пищу, у некоторых просто не получается вкусно приготовить его. Попробуйте этот рецепт — он совсем простой и не отнимет у вас много времени. Взамен вы получите отличное дополнение к гарнирам, супам и другим блюдам.

Замороженный бекон гораздо проще нарезать

Заверните ломтики бекона улиткой и замораживайте на листе для выпекания до тех пор, пока они не станут твердыми. Затем вы можете разложить их по пакетикам порционно и убрать в морозилку. Детали идеи здесь.

Как приготовить идеальное яйцо в мешочек

У такого яйца должен быть твердый белок и жидкий желток. Вы можете позавтракать таким яйцом с тостами — поверьте, это очень вкусно.

Доведите воду до кипения, добавьте в нее яйца, а затем начните отсчет времени. Для этого лучше воспользоваться таймером. Если вы готовите 1 или 2 яйца — 5 минут будет достаточно. 3 или 4 яйца требуют еще несколько секунд. Подробнее.