16 изумительных идей, с которыми вы влюбитесь во французский маникюр
Французский маникюр, пожалуй, самый универсальный: он отлично подходит и для обычного дня в офисе, и для яркого выхода в свет. Огромный плюс — множество вариантов и простота исполнения.
AdMe.ru собрал 17 оригинальных идей, как украсить ваши ногти во французском стиле.
Классический френч с конфетти
C блестками
Или красивым рисунком
Черно-белый
С золотой полоской
Разноцветный
Красно-белый френч
С серебристой полоской
Золотая полоска в сочетании с бордовым цветом
С изящным рисунком
Необычная геометрия
Темно-синий + красный
Металлический френч
Омбре
Более яркий вариант
Полоска в виде следа от губной помады
Фото на превью nailsbyarelisp / instagram.com