16 изумительных идей, с которыми вы влюбитесь во французский маникюр

Французский маникюр, пожалуй, самый универсальный: он отлично подходит и для обычного дня в офисе, и для яркого выхода в свет. Огромный плюс — множество вариантов и простота исполнения.

AdMe.ru собрал 17 оригинальных идей, как украсить ваши ногти во французском стиле.

Классический френч с конфетти

C блестками

Или красивым рисунком

Черно-белый

С золотой полоской

Разноцветный

Красно-белый френч

С серебристой полоской

Золотая полоска в сочетании с бордовым цветом

С изящным рисунком

Необычная геометрия

Темно-синий + красный

Металлический френч

Омбре

Более яркий вариант

Полоска в виде следа от губной помады

Фото на превью nailsbyarelisp / instagram.com

141 На склад!
7 Комментарии
  • 6 февраля 2017
  • 7
  • 48056

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