16 изумительных идей, с которыми вы влюбитесь во французский маникюр

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Французский маникюр, пожалуй, самый универсальный: он отлично подходит и для обычного дня в офисе, и для яркого выхода в свет. Огромный плюс — множество вариантов и простота исполнения.

AdMe.ru собрал 17 оригинальных идей, как украсить ваши ногти во французском стиле.