17 идей, которые легко решат бытовые проблемы отдыха на природе

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Согласно мнению ученых, отдых на природе помогает бороться с депрессией. Но на самих пикниках есть множество причин для стресса. Насекомые в еде и напитках, разлетающаяся от ветра посуда, забытая жидкость для розжига и другие мелочи способны легко испортить настроение. Поэтому берите на заметку походные хитрости, которые делают отдых приятным и необременительным.

AdMe.ru собрал действенные приемы, которые могут значительно скрасить расставание с благами цивилизации. Советы настолько просты, что воспользоваться ими может каждый.

1. Используйте канцелярскую точилку для веток

Обычная канцелярская точилка не занимает много места, но способна значительно ускорить процесс розжига костра. Достаточно подобно карандашу заточить небольшую сухую ветку, чтобы получить тонкую древесную стружку для растопки.

2. Заранее подготовьте сухую растопку для костра

Удобные заготовки для розжига можно сделать из втулок от туалетной бумаги, наполнив их газетами или войлоком. Подойдет и картонная коробка от яиц: в ячейки помещается войлок, сухая стружка или кора и заливается расплавленным парафином. Когда все застынет, можно разрезать картонный бокс на сегменты. Либо предварительно поместить в ячейки отрезки бечевки, чтобы после застывания извлечь готовые «стартеры» для костра. Преимущества такой растопки — ее водонепроницаемость.

3. Возьмите с собой побольше фольги

Есть много рецептов вкусных походных блюд, приготовленных в фольге. Кроме того, их сразу можно разделить на порции в индивидуальных «упаковках». Для таких блюд можно не использовать посуду, а гриль, решетка и прочие инструменты для приготовления пищи останутся чистыми.

4. Используйте бутылку от кетчупа для жидких заготовок

В чистую бутылку от кетчупа можно налить готовое тесто для оладий или смесь для омлета. Из такой тары удобно выдавливать содержимое в необходимых количествах сразу на походную сковородку.

5. Защитите еду с помощью шапочки для душа

Чтобы защитить содержимое миски от насекомых и мусора, наденьте на нее сверху чистую шапочку для душа. Закрывать и открывать такую «крышку» удобнее, чем, например, отодвигать пищевую пленку.

6. Сервируйте закуски в формочках для кексов

Чтобы не использовать много мисок для различных соусов и начинок, можно поместить их все в форму для приготовления кексов. Удобная сервировка, минимум отходов и экономия сил и времени на мытье посуды.

7. Используйте компактные контейнеры для специй

Упаковки от Tic Tac могут послужить компактными и удобными контейнерами для хранения специй. С этой же целью можно использовать таблетницы с несколькими отсеками.

8. Защитите напитки от насекомых

Пищевая пленка, натянутая на стакан, предотвратит попадание внутрь насекомых. Саму жидкость можно пить через соломинку.

9. Используйте крышку для десертов для сохранности посуды

Чтобы одноразовая посуда не разлетелась от ветра и на нее не попадала пыль и грязь, можно использовать держатель с крышкой для сервировки десертов.

10. Соорудите удобный держатель из ремня

Удобный держатель для посуды и прочего инвентаря можно сделать, если обернуть вокруг ствола дерева ремень и закрепить на нем хозяйственные крючки.

11. Воспользуйтесь мешком для стирки, чтобы высушить посуду

Вымытую посуду удобнее сушить, поместив ее в чистый сетчатый мешок для стирки белья и подвесив на крючке. Излишки воды стекут, и посуду не нужно будет вытирать.

12. Застелите пол палатки детским ковриком-пазлом

Застелите дно палатки сборными детскими ковриками. Они легкие, компактные и удобные для транспортировки, при этом спальное место с ними станет мягче и теплее.

13. Держите клейкую ленту под рукой

Чтобы лейкопластырь, изолента или скотч всегда были под рукой, можно обмотать их в несколько слоев вокруг зажигалки или бутылки.

14. Сделайте мыльные слайсы

При использовании кускового мыла нужна мыльница, чтобы оно высыхало. Но на природе это не очень удобно, тем более что к влажному мылу быстро прилипают насекомые и мусор. Нарежьте его с помощью картофелечистки на слайсы и сложите в контейнер с крышкой. Каждый раз при мытье рук можно полностью использовать один такой слайс.

15. Сортируйте мусор

Чтобы рассортировать отходы, можно воспользоваться одним ведром или контейнером и несколькими пакетами, помещенными внутрь него и скрепленными между собой прищепками или зажимами. Это удобно для картона и бумаги, которые могут пойти на растопку.

16. Защитите бумагу от влаги с помощью бокса для дисков

Чтобы уберечь туалетную бумагу от влаги, можно поместить ее в бокс для компакт-дисков.

17. Соорудите хендмейд-унитаз

Старое ведро от краски, целлофановый пакет и мягкая сантехническая оплетка для труб легко превращаются в походный унитаз. Ручку от ведра можно использовать в качестве держателя для туалетной бумаги.

Бонус

«Кто-то здесь явно гений».