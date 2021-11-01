17 хитростей, которые проще пареной репы, но могут здорово облегчить жизнь каждой женщине

В нашей жизни много проблем, которые хотя и не глобальные, но способны ощутимо подпортить день. Например, прилипающая к ногам юбка или извечные сомнения: «Сделать короткую стрижку или не стоит?» Но оказывается, решить такие досадные недоразумения можно легко и просто.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что эти 17 трюков упростят вам жизнь и поднимут настроение.

Если нет больше сил терпеть сухие и ломкие волосы

Вытирать волосы после мытья полотенцем и закручивать на голове «тюрбан» вредно для вашей шевелюры. Волосы становятся ломкими и сухими. Идеально сушить волосы без полотенец и фенов вообще. Но так как это маловероятно, лучше купить полотенце из микрофибры или просто использовать для этих целей старую футболку.

Если никак не получается втиснуться в джинсы

Джинсы часто садятся после стирки. И чтобы натянуть их, приходится выполнять акробатические трюки. А надо всего лишь сбрызнуть джинсы теплой водой так, чтобы ткань пропиталась ею, взять за карманы и потянуть сначала за одну сторону, потом за другую. Важно не застегивать молнию и пуговицу, когда будете тянуть. 10–15 таких повторений, и ткань поддастся.

Если загрязнилась палетка

Палетки, как правило, быстро пачкаются. А очистить их, не повредив и не намочив саму косметику, — довольно сложная задача. Можно сделать проще: натяните влажную салфетку на плоскую сторону какого-нибудь предмета, например на коробочку с тенями, и проведите получившейся импровизированной «губкой» по всей палетке.

Если юбка предательски прилипает к ногам

Допустим, вы забыли сбрызнуть юбку антистатиком или вышли в свет в новом платье, а оказалось, что оно электризуется. В таком случае можно воспользоваться экспресс-методом. Просто проведите мокрыми руками по ногам: это спасет вас от прилипающей юбки хотя бы на пару часов.

Если в тюбике осталось мало крема, а выбросить жалко

Выдавливать остатки крема из тюбика — то еще удовольствие. Если же емкость разрезать, то крем быстро засохнет. Но есть и другой способ: нужно отрезать верхушку тюбика и «запаять» край. Для этого нужно закрыть края пергаментной бумагой и нагреть утюжком для волос. Получится маленький тюбик, в котором будет меньше воздуха, и выдавливать остатки крема станет проще.

Если платье топорщится на спине

Иногда хочется, чтобы платье плотно облегало сзади, а оно великовато или просто некрасиво топорщится. Можно подогнать его посадку под фигуру с помощью монетки. Нужно лишь натянуть на монетку ткань в передней части платья и завязать ее канцелярской резинкой.

Получится этакая декоративная пуговица, а сзади платье будет плотно облегать фигуру. Тестировать такой лайфхак все же лучше на вещах из плотных тканей, которые вы не боитесь деформировать.

Если надоел зеленоватый оттенок на светлых волосах

Блондинкам достаточно сложно сохранять цвет шевелюры ярким и насыщенным. Как избавиться от желтизны, знают, наверное, уже все обладательницы светлых волос. Но что делать с зеленоватым отливом? Как правило, такой оттенок волосы приобретают после контакта с медью, которая содержится в большинстве бассейнов. Поэтому при посещении бассейна можно воспользоваться несмываемым кондиционером, который защитит шевелюру.

Если нет подходящей кисти

Порой хочется сделать особенный макияж, а подходящих инструментов нет. Но из кисти для растушевки можно запросто сделать маленькую кисть для рисования тонкой линии. Для этого нужно лишь перетянуть щетину резинкой.

Если шапка превращает вашу голову в одуванчик

Сняв шапку, можно обнаружить на голове наэлектризованные волосы, торчащие во все стороны. Чтобы прическа оставалась гладкой и аккуратной, нужно слегка сбрызнуть шапку изнутри антистатиком.

Если нужно смыть яркий макияж и не превратиться в панду

Смывать яркий макияж нудно и долго: тушь и подводка размазываются темными кругами, приходится по многу раз тереть нежную кожу вокруг глаз. Чтобы упростить задачу, нужно взять ватный диск, обильно смочить его мицеллярной водой, приложить к глазу и подержать несколько минут. После этого макияж сотрется за пару движений.

Если нужно надеть узкие легинсы и не опростоволоситься

Облегающая одежда, например легинсы для фитнеса, — это риск явить миру анатомические подробности в области паха. Чтобы не переживать по этому поводу, можно вложить в ластовицу на трусах вырезанную в нужной форме ежедневную прокладку или подкладку для бюстгальтера.

Если бретелька лифчика так и норовит выглянуть наружу

Белье, выглядывающее из-под одежды, — моветон. Это касается и бретелек бюстгальтера, которые норовят высунуться из-под лямок майки или платья. Исправить ситуацию поможет двусторонний скотч, которым нужно скрепить бретельку лифчика и лямку одежды.

Если расстояние между пуговицами слишком велико

Еще одна хитрость с двусторонним скотчем — заклеить зазор на рубашке, которая топорщится на груди. Нужно взять узкую полоску скотча, и проблема решена.

Если на улице ветер, а вы не планируете повторять известную сцену из фильма с Мэрилин Монро

Ветер на улице может подняться за минуту и начать играть с легкой юбкой. Чтобы избежать неловкой ситуации, можно приклеить скотчем на подол юбки с внутренней стороны утяжелитель. К примеру, обычную монетку.

Если надоело раздражение после бритья

Раздражение после бритья — частая проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Уменьшить воспаление можно, если перестать бриться с использованием мыла и геля для душа. Нужно использовать пену для бритья: она создает защитный слой между кожей и лезвием. Любопытно, что заменить пену можно и любым кондиционером для волос.

Если промазали тушью мимо ресниц

Оказывается, убрать тушь с кожи достаточно просто: нужно нанести сверху гигиеническую помаду и стереть салфеткой. И никаких темных разводов.

Если мучает вопрос «Стричь или не стричь?»

Это волнует многих женщин, и в поисках ответа мы прибегаем к разным приложениям, где можно примерить на себя любую стрижку. А вот популярный блогер в TikTok утверждает, что все гораздо проще. Нужно взять 2 карандаша, один расположить у лица вертикально вниз от уха, а другой — перпендикулярно ему под подбородком. А потом измерить расстояние от точки, где карандаши пересекаются, до мочки уха. Если оно больше 6 см, то вам лучше с длинными волосами. Если меньше 6 см — смело стригитесь.