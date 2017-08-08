17 полезных советов, которые пригодятся на все случаи жизни

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Бытовые хитрости придуманы для того, чтобы облегчить людям жизнь. Они проверены опытом многих хозяек и гарантированно работают, экономя силы и время, которые мы тратим на различные дела каждодневно. Сегодня AdMe.ru покажет вам список из 17 хитростей, которым вы найдете применение у себя дома.

17. Мел для поглощения запахов

Повесьте мешочек с мелом в платяной шкаф, чтобы у вашей одежды никогда не появлялся неприятный запах. Мел отлично поглощает запахи и влагу.

16. Простая вакуумная упаковка

Продукты в вакуумной упаковке дольше остаются свежими, чем просто сложенные в холодильник, но если у вас нет вакуумного упаковщика, вот простой способ. Положите пакет с продуктами в большую миску с водой. Давление жидкости вытеснит воздух. Вам останется только закрыть или завязать пакет.

15. Коктейльные соломинки для букета

Чтобы букет выглядел красиво, цветы в нем должны стоять прямо, не распадаясь как попало в разные стороны. Поместите мягкие стебли таких цветов, как, например, тюльпаны, в соломинку для питья — и вопрос решен.

14. Консервный нож для вскрытия упаковок

Как же долго приходится мучиться с пластиковыми упаковками, которые надежно запаяны со всех сторон! И специально для этого случая у нас есть следующая хитрость: просто возьмите нож для консервов и без труда достаньте необходимую вещь.

13. Полотенце для ускорения сушки

Для ускорения высыхания вещей положите в барабан к сырым вещам сухое полотенце и включите режим отжима.

12. Нерастекающийся лед

Если напитать обычную губку водой, положить ее в герметичный пакет и убрать в морозилку, получится прочный пакет со льдом. При использовании вода не будет растекаться.

11. Кофейная гуща для почвы

Если вы любите кофе и у вас остается кофейная гуща, то из нее может получиться отличное удобрение. Обсыпьте или добавьте в почву кофейной гущи — и никакие паразиты не будут вам страшны.

10. Косметический лосьон от пятен косметики

С помощью неподходящего лосьона для снятия макияжа можно удалить с одежды пятна от макияжа: тонального крема, помады, туши. Если вы окрашиваете волосы в домашних условиях, лосьон для снятия макияжа удалит краску с кожи.

9. Наматрасник для отдыха на пляже

Возьмите наматрасник или простыню с резинками, зафиксируйте края сумками или другими подходящими предметами, и комфортный отдых без попадания песка гарантирован.

8. Кондиционер для мытья кисточек

Промойте кисточки в воде с кондиционером и дайте высохнуть им естественным образом. Кисти станут гораздо мягче.

7. Ороситель из бутылки

Такой простой ороситель каждый легко может сделать быстро и легко у себя дома. Для него лишь понадобится обычная пластиковая бутылка и шланг.

6. Зеленый чай для растений

Слабый раствор спитого зеленого чая можно использовать для полива растений каждые 4 недели. На 10 л воды будет достаточно 2–3 пакетиков чая.

5. WD-40 от пятен на дереве

Пятна от кофе или чая на любых деревянных поверхностях не будут проблемой, если пройтись по ним влажной тряпочкой, смоченной в WD-40.

4. Помада для заживления

Если небольшой порез быстро смазать тонким слоем гигиенической помады, то кровь быстро остановится, а ранка заживет очень быстро.

3. Экокондиционер

Жители маленького поселка Даулатдиа в Бангладеше изобрели нехитрый способ, который помогает им избавиться от изнурительной жары. Технология не расходует энергию и использует пластиковые бутылки.

2. Крем-депилятор для ухода за ногами

Крем для депиляции прекрасно размягчит загрубевшую кожу пяток, а также пригодится для маникюра: он хорошо размягчает кутикулу.

1. Бумага от запахов