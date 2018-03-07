17 хитростей, которые никогда не приходили вам в голову

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Когда кажется, что больше не осталось лайфхаков, которых бы вы не знали, всегда можно найти или придумать пару новеньких.

AdMe.ru собрал для вас очередную порцию полезностей на все случаи жизни.

17. Свежие фрукты

Фрукты в вазе дольше будут оставаться свежими, если вы положите к ним лимон.

16. Место для картошки и лука

Лук и картофель не любят свет, поэтому поместите эти овощи в держатель для папок и храните его в кухонном шкафу.

15. Организация домашней аптечки

Рассортируйте лекарства: средства от простуды, лекарства для ЖКТ, обезболивающие и т. д. Распределите получившиеся группы по отдельным контейнерам и не забудьте оставить отдельную коробку или ящичек для аптечки первой помощи.

14. Удобный способ хранить бюстгальтеры

Несколько крючков и вешалок помогут вам создать органайзер для бюстгальтеров.

13. Чистим ковер от шерсти

Шерсть с ковра можно легко собрать скребком для окон.

12. Контейнер для кабелей

Вечно путающиеся кабели удобно хранить в старых коробках для дисков.

11. Удобный способ транспортировки одежды при переезде

Упакуйте несколько вешалок в мешок для мусора — таким образом перевозить вещи будет намного проще.

10. Как найти прокол в шине

Если вы не можете найти прокол в шине, подкачайте ее, снимите и оботрите мыльным раствором. На месте прокола появятся мыльные пузыри.

9. Коробка для переезда

Коробку с вещами будет гораздо удобнее переносить, если вы сделаете в ней прорези для рук.

8. Вешалка для очков

Летом очки часто валяются где попало и есть риск уронить их и разбить или поцарапать, но это почти невозможно, если организовать их хранение вот таким необычным образом.

7. Бесшумные выдвижные ящики

Если у вас есть выдвижные ящики, которые при закрывании постоянно грохочут, попробуйте нанести тонкую полоску горячего клея на верхушку внутренней стенки шкафчика.

6. To Do List из фоторамки

Фоторамка со стеклом, красивая цветная бумага для фона — и все, ваш To Do List готов.

5. Ворота из ПВХ-труб

ПВХ-трубы и сетка — это все, что потребуется, чтобы сделать собственные ворота для игры.

4. Чистим чугунную сковородку

Соль, масло и картофель — отличные средства для чистки старой чугунной сковороды.

3. Бассейн вместо детского манежа

Используйте надувной бассейн, чтобы создать безопасное место для игр малыша.

2. Как уберечь картошку от прорастания

Чтобы картошка дольше не прорастала, положите в мешок яблоко.

1. Сохранить свежий вид яблок