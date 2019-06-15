17 гениальных хитростей, которые сберегут родителям не только нервы, но и время

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Быть родителем круто и волнительно, но от капризов, рутины и чрезмерной любознательности детей не застрахован никто. И не столь важно, сколько лет вашим чадам, здесь вы найдете советы для родителей деток любого возраста. Например, как спасти рулон туалетной бумаги от раскручивания и как выучить таблицу умножения без нервотрепки. А в конце вас ждет кое-что смешное.

Мы в AdMe.ru уверены, что и вам есть что добавить к нашему списку. Ждем ваших предложений в комментариях.

Сделайте интерактивную доску-кошелек для детей

"Как заработать при помощи домашних дел: пропылесосить наверху;

организовать уборку гаража;

убрать посуду из посудомоечной машины".

За каждое выполненное задание по дому можете поощрить ребенка не только деньгами, но и билетами (изготовьте их самостоятельно) на просмотр любимого мультика, поход в зоопарк и т. д.

Обезопасьте заднее сиденье автомобиля

Положите на заднее сиденье пеленку (желательно непромокаемую), чтобы решить проблему с крошками, грязью и так далее.

Рисуйте аккуратно

Кружка не испачкается, если надеть на нее пакет.

Наклейте стикеры с цифрами на ступеньки лестницы, чтобы легко выучить таблицу умножения

Позаботьтесь о развлечениях в полете

Если вы совершаете перелет с маленьким ребенком, возьмите с собой в дорогу отклеивающиеся стикеры (не забудьте забрать их перед выходом).

Ограничьте разматывание туалетной бумаги

Чтобы ребенок не разматывал туалетную бумагу, зафиксируйте ее резинкой, как это показано здесь.

Используйте контейнер для игрушки от киндер-сюрприза

Если вам знакома проблема недоеденных леденцов, разбросанных по всему дому, попробуйте этот способ, который избавит вас от нее навсегда.

Защитите свои книги

Чтобы ребенок не вытаскивал книги, обтяните книжные полки так, как это показано здесь.

Из вешалки можно сделать миниатюрную книжную полку

Из металлической гнущейся вешалки можно сделать миниатюрную книжную полку. Подробности здесь.

Как сделать удобный держатель для бутылочки

Вырежьте из ненужной игрушки кусочек (как показано здесь) и смастерите малышу данный девайс самостоятельно.

Соберите ребенку ссобойку в дорогу

При помощи лотка и пластиковых яиц можно сделать для ребенка отличный органайзер для снеков (подойдет и для мелких игрушек).

Развлеките детей в дороге при помощи смываемых фломастеров

Возьмите в дорогу трафарет и смываемые водой фломастеры и предложите детям разрисовать заднее боковое стекло (а потом смыть свои художества).

Сделайте импровизированную детскую кровать

Если в номере нет детской кровати, попробуйте правильно расположить кресла. Более подробно можно посмотреть здесь.

Мойте игрушки быстро

Используйте посудомоечную машину для мойки игрушек, только выбирайте подходящий режим.

Сделайте игрушки безопасными

Чтобы внутрь игрушек для ванной не попадала вода и в них не развивалась плесень, загерметизируйте отверстие клеем, как показано здесь.

Как удобно сложить конструктор

Чтобы детали конструктора не валялись по всему дому, используйте органайзер для ванной комнаты. Подсмотреть способ можно здесь.

Универсальный способ — действует даже со взрослыми

Главное, успеть так сделать в самом начале истерики.

Бонус: шутливый лайфхак для родителей

Когда мне было 4-5 лет, мы с мамой много ездили на машине и я, будучи ребенком, постоянно разговаривала (не суть важно, слушали меня или нет). Короче, мама как-то раз сказала мне, что если я буду так много говорить, то у меня слова закончатся и я до конца жизни не смогу ничего сказать. Напоминала она мне об этом каждый раз, когда я расходилась, и это работало. Я хотя бы минут на 30 замолкала. © RitaApril

А какой совет вам понравился больше всего?