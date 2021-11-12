17 фишек в образе, благодаря которым даже в повседневной одежде девушки выглядят сногсшибательно

Среди разнообразия предметов гардероба есть ряд канонических вещей, которые воспринимаются окружающими как более статусные: верблюжье пальто, лаконичные кожаные сумки, шелковые платки. Все это обязательно стоит использовать, чтобы добавить образу шика. Но также в мире моды постоянно появляются новые тренды, которые с этой задачей тоже круто справляются. Не стоит пренебрегать ни первым, ни вторым.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие конкретно предметы гардероба и стильные приемы помогут создать дорогой образ и выглядеть более изысканно.

1. Шелковый платок

Привет бренду Hermes, который научил нас воспринимать шелковые шарфы как дорогую и изысканную вещь. Сейчас шарфы носят в самых разных комбинациях, причем как небольшие шейные платки, так и шали. Они отлично будут смотреться и на голове, и на шее, и на сумке, и в шлицах плаща, а также на щиколотке или на запястье. Это его можно надеть как бандану под шляпку или сделать из него модный топ, завязать как пояс, прикрепить брошью к юбке. И вообще делать все что угодно.

2. Красная помада

Использование ярких красок в макияже — лучший способ сделать вас более заметной. А красная помада — это классика вне времени. С ней девушка излучает смелость и уверенность, а в сочетании с нейтральным нарядом такой макияж смотрится элегантно и стильно. Однако не все готовы это осуществить на практике. Для начала можно выбрать оттенок помягче — коралловый или розовый. Главное — убедиться, что на его фоне зубы не выглядят желтее.

3. Рубашка, надетая как жакет

Рубашка — вдохновитель модных экспериментов. Свободную рубашку можно накинуть поверх обычного комплекта с джинсами, брюками и даже поверх обтягивающего платья. Она станет третьим элементом в образе, тем самым, который завершает наряд. Стилисты уверены, что именно третья деталь оживляет повседневную одежду и придает изюминку.

4. Жакет

Пиджак не теряет своей актуальности никогда, но меняется его крой. В тренде сейчас полуприлегающий силуэт. Он не должен быть слишком узким или широким. Мода на карикатурный оверсайз постепенно уходит в прошлое, а модели «в облипочку» давно пора отправить в утиль.

5. Корпусная сумка

Такой аксессуар со стороны выглядит презентабельнее своих мягких конкурентов. Кроме того, каркасные сумки прослужат дольше. Выбирая корпусную сумку, обращайте внимание на качество фурнитуры. Ведь никакой фасон не скроет радостное сияние дешевого металла. В любом случае при выборе сумки стоит обращать внимания на более лаконичные модели.

6. Солнечные очки

Очень важно найти ту пару солнцезащитных очков, которая подойдет вашему лицу. Аксессуар лучше выбирать классический: «кошачий глаз», авиаторы или в оправе крупного размера. Что касается цвета, лучше присмотреться к нейтральным оттенкам: черному, коричневому, серому. Пляжные цветные модели не справятся с задачей и не придадут элегантности. Кстати, особый шик — носить солнцезащитные очки в холодный сезон — осенью и зимой.

7. Белые вещи

Белый цвет универсальнее черного — он легко дополнит и украсит любой наряд. Окружающими он воспринимается как более дорогой. По сути, он таковым и является, ведь белые вещи требуют гораздо более тщательного ухода, чем одежда других цветов. Даже самые простые белые вещи обладают способностью выглядеть дороже, чем они стоят в реальности. Чтобы образ был безупречен, лучше надевать нижнее белье телесного цвета под белую одежду.

8. Вещи из кашемира

На первый взгляд кажется, что вещи из кашемира обойдутся дороже. Но если расcчитать по количеству стирок, станет понятно, что в итоге они обойдутся дешевле синтетического аналога. Производители fast fashion знают, что вещь не выдержит более 10 стирок и покупатель скоро придет за новой. Хотя часто дешевая одежда начинает терять свой вид уже после первой стирки. Хороший кашемир спокойно выдерживает 200 стирок при правильном уходе.

9. Вещи оттенка camel

Любая одежда этого благородного цвета смотрится элегантно. Но если есть что-то, что обязательно стоит включить в любой капсульный гардероб, то это пальто оттенка camel. Эта вещь — нестареющая классика, оно способно сделать элегантным любой наряд. Сочетать его можно с деловой, праздничной и повседневной одеждой. Образ становится более изысканным, если просто накинуть верхнюю одежду на плечи.

10. Обувь с острым носом

Такая обувь преображает наряд, и он выглядит более эффектно. Многим тяжело ходить на каблуках, однако даже остроносые балетки выглядят куда более стильно, чем такие же с закругленным мыском. Остроносая обувь классических оттенков, таких как черный, телесный и красный, безусловно, дополнит любой наряд, добавив нотку элегантности.

11. Брошь

Красивая брошь — шикарное и стильное решение. Такой ход может показаться старомодным, но это только до тех пор, пока вы не научитесь правильно стилизовать броши. Носить стандартно, на груди, уже не модно. Есть более современные варианты: прикрепить на высокий ворот свитера, на плечо, на лацкан или рукав пиджака, закрепить ее на поясе.

12. Обозначить талию

Простой способ сделать образ гармоничнее — подчеркнуть талию и заправить верх. Причем чем меньше усилий вы приложите, тем лучше. Просто возьмите часть полы свитера, майки или блузки, заправьте ее — и вы заметите, что наряд стал более стильным. Подчеркивать талию поясом стоит, только если остальная одежда не обтягивает фигуру.

13. Большой отложной воротник

Отложной воротник вновь появился на подиумах, как это было в 60-е и 80-е годы прошлого столетия. Леди Ди была большой их поклонницей, они часто удачно дополняли ее образы. Мода на отложные воротники вернулась не так давно, но за столь короткий период их выпустили во многих вариациях: кружевные, шелковые, кожаные, круглые, заостренные, украшенные бисером или жемчугом, пайетками или драгоценными камнями. Самый популярный и привычный способ носки — микс с однотонным джемпером и джинсами или брюками, но вариант с платьем тоже приемлем. В любом случае он делает образ женственнее и романтичнее. Накладной воротник акцентирует внимание на лице и практически заменяет все остальные аксессуары.

14. Предпочитать струящийся фасон обтягивающему

Не только качество вещей влияет на то, как вы выглядите, но и сама ткань. Легкие и натуральные ткани, такие как шифон, шелк, атлас, сатин, сделают образ более дорогим. Эта ткань не прилегает к телу, а свободно струится, благодаря чему фигура выглядит женственно и грациозно.



15. Вельветовые вещи

Вельвет считается благородной тканью. Долгое время вельвет был очень дорогим, и позволить себе одежду из него могли только богатые люди. Об этой ткани на некоторое время забыли, посчитав излишне старомодной, но в нынешнем сезоне мода на вельвет вновь возвращается, из него делают все — от брюк, юбок, костюмов, платьев и комбинезонов до обуви и аксессуаров. Причем самых необычных цветов и фасонов. Такую одежду лучше миксовать с базовыми вещами нейтральных оттенков.

16. Кожаный пуховик

Обычный пуховик зачастую выглядит чересчур спортивно и буднично. Но тренд на кожаные пуховики меняет все. Такая куртка защищает от непогоды и выглядит более престижно. Причем и матовый, и глянцевый пуховик отлично сочетается и хорошо смотрится как с повседневной одеждой — джинсами и кроссовками, так и с более женственной: юбками, платьями и элегантными ботинками.

17. Носить сумку в руках, прижимая к боку

Раньше таким способом носили клатч, а сейчас так принято носить и сумки с ремешком. Даже объемные. Нужно просунуть руку в петельку ручки и подхватить саму сумку снизу. Достаточно удобно, небанально, а ручка подчеркивает хрупкость запястья. Так создается эффект модной элегантной небрежности, намекающей, будто вы собирались в спешке. Дизайнер Виктория Бекхэм повторяет этот трюк из раза в раз и попадает в списки самых стильно одетых звезд.