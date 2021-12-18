17 элементарных лайфхаков, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Ученые уверены: бардак в квартире может снижать концентрацию внимания и вызывать излишнее нервное напряжение. А процесс очищения квартиры служит своего рода медитацией. Чтобы уборка приносила только положительные эмоции, а не становилась причиной дополнительного стресса, стоит максимально облегчить и оптимизировать этот процесс.

Мы в AdMe.ru пересмотрели тысячи лайфхаков в интернете, чтобы понять, какие из них действительно работают и упрощают уборку в доме.

«Если вы такой же ленивый человек, как я, попробуйте помыть пол прокладкой вместо тряпки. Гарантирую, это работает великолепно»

Иногда прокручивайте машинку без белья со средством для стирки — это защитит барабан от загрязнений

Чтобы отмыть контейнер от жира без усилий, налейте в него жидкость для мытья посуды, положите бумажное полотенце, залейте горячей водой и потрясите

«Родная и любимая поролоновая швабра — это лучшее средство для очистки ковров от пыли и шерсти»

«Проблема в том, что срок службы поролона сильно сокращается, если наносить на него чистящие средства. Многолетний опыт показывает, что лучше всего использовать только воду. И нет, пылесос не чистит ковры настолько же хорошо».

«Используйте картонные рулоны, чтобы держать упаковочную бумагу в порядке»

«Собака бойфренда написала на деревянный пол, а мы сразу не заметили. Пятно удалось удалить с помощью перекиси водорода»

«Мы пропитали перекисью бумажные полотенца, положили на пятно и оставили на несколько часов». (Сначала стоит опробовать метод на незаметном участке пола, чтобы проверить, не повредит ли ему средство. — Прим. AdMe.ru)

Напоминание: регулярно очищайте ролики пылесоса

Используйте зажимы для бумаг, чтобы аккуратно убрать наушники

«Моя стиральная машинка до и после»

«Когда я разобрал отделение для кондиционера и снял фильтр, под ним все было покрыто мыльной пеной и черной грязью. Я бросил съемные детали в ведро с очень горячей водой и дал им отмокнуть, потом почистил их зубной щеткой. Затем взял щетку побольше и вымыл всю грязь изнутри машины. В конце я установил на место все съемные части и запустил цикл интенсивной стирки с горячей водой и таблеткой для чистки стиральных машин».

Очистите чайник от накипи с помощью лимонной кислоты. Положите в воду несколько ложек и прокипятите. Повторите цикл несколько раз с простой водой

Если в холодильнике поселился неприятный запах, положите на полку несколько таблеток активированного угля

Достать мелкую вещицу из-под дивана или из другого труднодоступного места можно с помощью пылесоса и намотанного на него капронового носочка

Навести порядок в проводах поможет плетеная корзинка: если пропустить сквозь бортики эластичную ленту, получится своеобразная зарядная станция

Чтобы хромированный кран дольше блестел, протрите его детским маслом

Для создания приятного аромата в шкафу отрежьте кусок прокладки, нанесите несколько капель эфирного масла или любимых духов, а затем приклейте на стенку шкафа

Мелкие осколки стекла с пола можно собрать с помощью кускового мыла

Чтобы мелкий мусор и пыль не разлетались при подметании, побрызгайте совок водой