17+ доказательств того, что стричь волосы с возрастом не обязательно

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Очень часто общество диктует нам правила, как жить: что смотреть, куда ходить и даже как нам стоит выглядеть. Одним из таких распространенных убеждений является мнение о том, что женщинам в возрасте лучше забыть о длинных волосах и отдавать предпочтение коротким стрижкам.

AdMe.ru отыскал прекрасных женщин, которые решили не отказываться от своих локонов и, как нам кажется, сделали правильный выбор. А в конце статьи ваш ждет бонус со знаменитостями.

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Бонус: знаменитости старше 50 лет, которые гордятся своими длинными волосами

Элизабет Херли, 54 года

Деми Мур, 57 лет

Мишель Пфайффер, 61 год

Ясмина Росси, 64 года

Орнелла Мути, 65 лет

Голди Хоун, 74 года

Мы считаем, что вовсе не важно, носите вы короткую стрижку или, наоборот, отдаете предпочтение длинным волосам. Главное, чтобы в этом образе вы чувствовали себя уверенно и комфортно. И пусть никакие возраст, стандарты красоты и общественное мнение не ставят вам ограничений!