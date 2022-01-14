17 человек рассказали о простейших лайфхаках, которые сделали их жизнь легче

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Бывает, что какая-то мелочь, вроде начинки, которая постоянно вываливается из бутерброда, раздражает нас годами. Но часто все эти мелкие проблемы решаются несложными лайфхаками.

Именно такие показали герои статьи от AdMe.ru.

1. «На работе я заметила, что мой бюстгальтер видно сквозь одежду. Пришлось использовать зубочистку»

2. Коврик для йоги можно использовать как подголовник во время принятия ванны. Он водостойкий и удобный!

3. «С помощью клейкой ленты я соорудила на дверце шкафчика в ванной место для прокладок и тампонов»

4. Похожий вариант для кухни

5. «Чтобы не расстраиваться из-за приема лекарств, я начала рисовать на баночках из-под них. Кажется мелочью, но мне помогло»

6. «Может быть, все уже давно так делают, но для меня стало открытием, что для хранения торта можно перевернуть пластиковый контейнер»

7. «Эта коробка для белья — мое спасение»

8. «Пользователь Reddit научил меня прикладывать рулон туалетной бумаги к датчику автоматического смыва унитаза, и теперь я могу спокойно пользоваться туалетом столько времени, сколько мне нужно»

9. «Я устраиваю себе пикник, когда чувствую, что устала»

10. «Мне всегда было сложно выбрать цвет помады. Сегодня я смешала две свои помады, и мне очень понравился результат»

11. Если вы переезжаете, то можете использовать этот метод, чтобы легко перевезти одежду

12. Удобный способ носить сразу несколько пакетов

13. Используйте вилку, когда натираете маленькие кусочки еды

14. Можно соединить два зип-пакета, чтобы получить один побольше

15. Оберните лист салата вокруг одной стороны сэндвича, чтобы во время еды начинка не вываливалась

16. «Когда путешествую, упаковываю заколки в старую коробку tic tac. Это удобно, к тому же теперь их не потеряешь»

17. «На следующий Новый год мне не придется распутывать гирлянду»