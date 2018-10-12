17 человек, которые вдохновят на перемены даже тогда, когда пляжный сезон уже прошел

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Несмотря на то что пора отпусков уже прошла, еще не поздно взяться за работу и привести свое тело в порядок. Ведь в первую очередь результат порадует нас самих. Не верите — тогда смотрите нашу подборку о людях, которые преодолели все отговорки и победили лишние килограммы.

Мы в AdMe.ru всегда восхищаемся теми, кто на пути к своей мечте преодолел все препятствия. Смотрите нашу подборку и вдохновляйтесь.

Супруги за 7 месяцев похудели на 75 кг на двоих. Это стоило всех тех тяжелых дней и минут разочарования

Многодетному папе стало сложно ходить в походы с детьми, и он похудел за 6 месяцев на 40 кг

Девушка сбросила 25 кг за год. Заметила даже, что и косплей улучшился

Парень избавился от 32 кг за 7 месяцев. Самочувствие отличное

Женщина победила 75 кг за 3 года и поняла, что счастье не зависит от размера

—27 кг за 2 года. Это было тяжело, но результат превзошел все ожидания

Девушка похудела на 40 кг за 2 года благодаря фитнесу и здоровому образу жизни

Многодетная мама смогла избавиться от 45 кг лишнего веса за 2 года и чувствует себя на 10 лет моложе

Девушка похудела на 63 кг за 18 месяцев. Неважно, сколько времени потребуется, просто следуйте своей цели

Девушка похудела на 100 кг и мечтает стать фитнес-тренером

Девушка похудела на 96 кг после того, как ей не хватило двух удлинителей для ремней безопасности в самолете

Девушка похудела на 34 кг за 2 года, исключив из своего рациона фастфуд и газировку

Девушка похудела на 42 кг за 10 месяцев, увидев свою фотографию. Она поменяла рацион и начала тренировки

Мужчина потерял почти 45 кг за 2,5 года

Девушка победила 73 кг за 3 года. Она ходила каждый день по 45–60 минут, занималась йогой и сократила количество калорий до 1 400

Парню удалось избавиться от лишнего веса за 7 месяцев. Его секрет: физические упражнения и снижение количества калорий

Жених с невестой решили похудеть перед свадьбой. На это им потребовался год