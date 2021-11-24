17 человек, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом

Благодаря высокому спросу на пластические операции среди разных знаменитостей эти процедуры не выходят из моды. Часто их делают без необходимости, однако есть люди, которые прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы изменить те части тела, которые вызывают у них какой бы то ни было дискомфорт или развивают комплексы по поводу внешности. Мы не осуждаем чужой выбор и считаем, что главное, чтобы человек был доволен, — если его все устраивает, то и нас тоже.

Вот почему сегодня AdMe.ru хочет поделиться с вами фотографиями, которые люди выложили в соцсетях, чтобы показать всем разительные перемены во внешности.

1. Без макияжа и с макияжем спустя 5 месяцев после ринопластики и липосакции в области подбородка

2. Скользящая гениопластика: слева — до, справа — спустя 10 месяцев после операции

3. «Ринопластика и имплант в подбородке — 6 недель после операции. У меня теперь столько информации, что я захотела поделиться»

4. Ринопластика: до и после

5. Септоринопластика, липосакция и имплант в подбородке. 6 недель после операции

6. Липосакция в области подбородка — 5 дней после операции

7. До и через 4 месяца после септоринопластики

8. «До и через 10 дней после липосакции подбородка. Теперь у меня есть линия подбородка»

9. Скользящая гениопластика с субментальной пластикой и уменьшением мочки уха. Через 24 часа после операции

10. Через 2,5 месяца после септоринопластики и подтяжки губ

11. «Через полтора месяца после ринопластики. Мне нравится профиль, но, честно говоря, все еще очень опухшее и онемевшее. Припухлость медленно уходит, но в целом я очень доволен»

12. До и после: 10 месяцев после операции на челюсти и 1 месяц после ринопластики (делал один и тот же хирург)

13. «Через 3 недели после риносептопластики. Что скажете? Нос до сих пор кажется опухшим и большим»

14. «Я через 3 месяца после операции. Чувствую, что кончик носа до сих пор опухший»

15. До и после: уменьшение подбородка, подтяжка шеи и верхнего века, липосакция области под подбородком с ренувионом, удаление жира со щек. Через 9 недель после операции

16. «Эти маленькие изменения стоили того? Ринопластика и имплантат в подбородке»

На 1 000 % потрясающе! © rsfrech3 / Reddit

17. 6 недель после липосакции подбородка