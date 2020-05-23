17 человек, которые гениально используют каждый сантиметр своего дома
Знакома ли вам такая ситуация: вроде в квартире и достаточно места, а вещи все равно уже некуда складывать? Герои нашей статьи нашли выход: они просто решили организовать все в доме так, чтобы ни один уголок свободного пространства не пропал. В ход пошли крючки, контейнеры на присосках и даже полки, сделанные своими руками.
AdMe.ru в восторге от людей, которые умудряются эффективно использовать каждый сантиметр своего дома и делать его еще уютнее.
«Я только что закончила ремонт в ванной и постаралась использовать каждый свободный уголок по максимуму»
«Мой парень сделал шкаф, на который вдобавок можно поставить велосипед. Мне очень нравится то, что получилось»
«Вот как я использовал пустое место в кладовой»
«У меня просто гора лаков для ногтей, и я наконец-то нашла для них место: прикрутила полочки для специй на дверцы шкафа»
«Между ванной и туалетом было узкое пустое пространство, и я решил, что это отличное место для выдвижного шкафчика»
«На нашей маленькой кухне рядом с плитой было немного пустого пространства. Чтобы максимально его использовать, я смастерил полочку под приправы»
«Я смастерил встроенные двухъярусные кровати. Впервые делаю что-то подобное»
В магнитные баночки можно насыпать специи и разместить их на холодильнике, как магниты
«Я очень рада, что теперь у всех моих инструментов есть свое место»
«Я купила пачку зажимов и теперь с умом использую дверцу бельевого шкафа»
«Мой ящик для столовых приборов слишком узкий и длинный, но я нашла способ все в нем уместить»
«Я еще никогда не была в таком восторге от готовки, как сейчас. Папа сделал мне такой подарок ко дню рождения, и я обожаю его»
«Вот какое применение я нашла лестнице, которая раньше принадлежала моему дедушке. Эта чудесная вещь напоминает мне о нем каждый день»
«У меня просто крошечная ванная, и вот как я смогла разместить в ней все свои вещи с помощью крючков и контейнеров на присосках»
«Благодаря стойкам и роликам из IKEA я сделал шкаф выдвижным. Теперь у меня есть секретная дверь»
«Я сделал все, чтобы эта маленькая кладовка превратилась в уютную комнату»
«Собрал из 3 видов мебели из IKEA шкаф-кровать-форт»
А как вы используете свободное пространство в доме? Может, у вас есть свои проверенные решения?
Фото на превью annalisa27 / Reddit, annalisa27 / Imgur