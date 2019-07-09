17 бесценных хитростей от родителей 80-го уровня

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Быть родителем — миссия сложная, но очень увлекательная. Ведь каждый день, проведенный с любопытными малышами, несет в себе множество открытий как для них самих, так и для взрослых: приходится экстренно искать ответы на вопросы, которые раньше даже не приходили в голову, и уж особенно проявлять смекалку в решении мелких бытовых и игровых проблем.

Мы в AdMe.ru обожаем все, что касается находчивости и изобретательности. Вот и в данной статье собраны нестандартные решения предприимчивых родителей, ознакомление с которыми показано всем без исключения мамам и папам, заинтересованным в том, чтобы упрощать жизнь и снижать расходы без удара по качеству.

17. Дети то и дело норовят упасть и удариться головой. Чтобы обезопасить ребенка от травм, можно сшить ему по простейшему лекалу вот такой рюкзачок

16. Защитить стены и углы в доме от ударов пластиковыми ходунками помогут аквапалки для плавания или просто коврики из пеноматериала

15. Инновационный подход изобретательного папы: как одновременно покормить двух грудничков и при этом не быть прикованным к ним

14. Заглушку для розетки, оказывается, можно сделать из обычной пластиковой крышки от упаковки влажных салфеток

13. Занять детей в самолете помогут липкие витражи

12. Чтобы обезопасить себя от кражи ценных предметов на пляже и спокойно играть с детьми, не отвлекаясь на слежку за вещами, просто спрячьте их в подгузник: вряд ли кто-то пожелает прихватить его с собой

11. С помощью обычной душевой занавески можно сделать на пляже лунку для безопасного плескания малышей

10. Кусочек ароматизированного воска в пластиковом стакане расплавится на солнце и избавит салон автомобиля от неприятных запахов (правда, подходит этот совет только для лета)

9. Чтобы быстро найти нужный тип пластыря, разложите все упаковки по разным пакетикам и наклейте сверху примеры для наглядности

8. Такая нарезка арбуза сделает процесс его поедания более аккуратным и избавит от лишних брызг и грязи

7. Одновременно подогреть перекус для двоих детей легко с помощью этого незамысловатого трюка

6. Аквапалки также послужат отличным бампером для двери, который не даст ребенку защемить пальчики

5. Когда будете готовить домашнее мороженое, первым делом вложите в вафельный конус зефир. Даже если мороженое подтает, оно точно не протечет

4. Чтобы малыш спал спокойно, одна догадливая мама советует сделать из фланелевой пеленки подушку, набитую рисом, подогреть ее в микроволновке и положить рядом

3. Другой вариант, более простой и без шитья, — использовать для этих целей чистую резиновую перчатку

2. Очень важно поощрять детей за успехи. Этот способ интересен тем, что вызывает еще больший азарт, ведь никогда не знаешь, какую вытянешь награду

«Вознаграждения за успеваемость». «$ 2». «$ 1». «Одно маленькое мороженое».

1. Вместо того чтобы покупать специальную раскладушку, можно просто сшить между собой 3–4 наволочки, поместить внутрь подушки — и готово. Просто, экономно и эффективно