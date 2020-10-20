16 замечаний в школьных дневниках, от которых даже и не знаешь, смеяться или плакать

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Школьники младших классов — по сути, еще маленькие дети, и им пока сложно спокойно сидеть на уроке и внимательно слушать учителя. Вот они и отчебучивают разные номера, а потом приносят домой замечания в дневнике. И когда их читают родители, они не знают, смеяться или плакать. Чего стоит только запись «Вместо уроков на продленке вызывал духов». Или «Поет Киркорова, мешает всем».

Мы в AdMe.ru считаем, что ругать детей за такие озорные проделки совсем не нужно. Лучше вместе посмеяться и сфотографировать запись на память. Так и поступили герои нашей статьи.

«Сын принес дневник с замечанием»

«Все время веселый. Это мешает на уроке».

«Вот такое замечание сегодня принес ученик 3-го класса, будущий участник „Битвы экстрасенсов“»

«Вместо уроков на продленке „вызывал духов“. Просьба серьезно поговорить с Никитой о том, чем он должен заниматься в группе продленного дня. Спасибо!»

«Замечание в дневнике дочери»

«Поет Киркорова, мешает всем».

И смех и грех

«Пел ну уроке „Господи, помилуй!“».

Видимо, любовь

«Постоянно разговаривает с Андреем, уже даже рассадил их! Видимо, любовь!»

Без комментариев

«Смеялся над корнем слова „надпись“!»

«А парень-то у нас с юмором! Ну что ж, знаю теперь, на кого поклейку обоев спихнуть!»

«Не выполняет домашнее задание. Объясняет, что делает ремонт дома».

«Вот привет от учителя информатики. Даже не знаю, как реагировать»

«Нарушает ТБ (сидит за партой стоя)».

Когда папа — строитель

«Уважаемые родители! Заполняли анкету для РОНО, ваша дочь в графе „пол“ написала „паркетный“! Нет слов...»

«Наткнулись с женой на мои школьные дневники спустя 10 лет после выпускного»

«Довел одноклассницу до истерики своим языком».

Ох уж эти мухи!

«На уроке отвлекается на мух, не всю классную работу выполнил».

«Спасибо, сын, что это был хотя бы собственный кулак»

«Ну уроке русского языка во время проверки домашнего задания толкал в рот собственный кулак!»

«Так-то просто случайно громко икнул»

«Квакал на уроке».

Интересно, а если бы брови подрисовал (как девушки делают), было бы замечание в дневнике?

«Рисует у себя на лице усы».

«Я даже ругать его за это не могу. Хочет стать танкистом»

«Уважаемые родители! Роман не хочет изучать англ. язык, а хочет стать танкистом. На уроке строит танки, стреляет...»

Интересно, а взлет хороший?

«Посадка плохая!»