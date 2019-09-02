16 вещей, которые всем своим видом говорят «Съешь меня». Но лучше не рисковать

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Некоторые производители потребительских товаров и средств бытовой химии в погоне за прибылью прибегают к разным ухищрениям. Одно из них — делать продукцию или ее упаковку максимально похожей на съедобный продукт. По их мнению, такой маркетинговый ход привлечет больше покупателей. Конечно, взрослый человек не станет пить, к примеру, моющее средство из бутылки, этикетка которой всем своим видом говорит, что внутри сок. А вот ребенок вполне может попробовать.

AdMe.ru покажет 16 вещей, которые очень легко спутать с продуктами питания.

Воск для натирания сноуборда

Это мыло, а вовсе не мармеладные мишки

Глина для лепки ластиков с фруктовым запахом

Клей для творчества для детей от 3 лет

Это не конфеты, а воск для депиляции в виде гранул

Беруши с разными ароматами

Гель для тела

Нафталиновые шарики (пестициды, которые выделяют пары, вредные для людей, животных и окружающей среды)

Брикеты для розжига — вылитый мясной фарш

Отбеливатель и йогурт

Нет, это не пиво, а жидкость для радиаторов

Мыло ручной работы. Так и хочется откусить кусочек

Слева — средство против насекомых, справа — рапсовое масло

Средство для осветления волос

Шипучки для ванны. Гомер Симпсон съел бы не раздумывая

Вверху — конфеты в форме перепелиных яиц, внизу — декоративные яйца. Найдите хоть одно отличие