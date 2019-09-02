16 вещей, которые всем своим видом говорят «Съешь меня». Но лучше не рисковать
Некоторые производители потребительских товаров и средств бытовой химии в погоне за прибылью прибегают к разным ухищрениям. Одно из них — делать продукцию или ее упаковку максимально похожей на съедобный продукт. По их мнению, такой маркетинговый ход привлечет больше покупателей. Конечно, взрослый человек не станет пить, к примеру, моющее средство из бутылки, этикетка которой всем своим видом говорит, что внутри сок. А вот ребенок вполне может попробовать.
AdMe.ru покажет 16 вещей, которые очень легко спутать с продуктами питания.
Воск для натирания сноуборда
Это мыло, а вовсе не мармеладные мишки
Глина для лепки ластиков с фруктовым запахом
Клей для творчества для детей от 3 лет
Это не конфеты, а воск для депиляции в виде гранул
Беруши с разными ароматами
Гель для тела
Нафталиновые шарики (пестициды, которые выделяют пары, вредные для людей, животных и окружающей среды)
Брикеты для розжига — вылитый мясной фарш
Отбеливатель и йогурт
Нет, это не пиво, а жидкость для радиаторов
Мыло ручной работы. Так и хочется откусить кусочек
Слева — средство против насекомых, справа — рапсовое масло
Средство для осветления волос
Шипучки для ванны. Гомер Симпсон съел бы не раздумывая
Вверху — конфеты в форме перепелиных яиц, внизу — декоративные яйца. Найдите хоть одно отличие
А вы сталкивались еще с чем-то, что внешне казалось вполне съедобным?
Фото на превью zekkybrick / reddit, SanVichKing / reddit