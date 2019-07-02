16 вещей, которые каждому человеку стоит испытать хотя бы раз в жизни (Проверено авторами AdMe.ru)

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Наверняка вам доводилось бывать в ситуациях, когда от ощущений просто захватывало дух, эмоции били через край, а по коже дружными рядами бежали мурашки. Может быть, это был прыжок с парашютом или сплав по опасным речным порогам. А может, вы со слезами счастья наблюдали за первыми шагами своего ребенка или встречались с давними друзьями после долгой разлуки. В любом случае вы прекрасно знаете, что молчать в таких случаях совершенно невозможно. Хочется кричать об этом на весь мир. Вот и мы в редакции не удержались.

Держите список самых ярких впечатлений, которые довелось испытать в своей жизни авторам AdMe.ru.

Яна: «Прокатиться на воздушном шаре»

Вот буквально на днях поднималась в небо. Летала над городом, где я живу, и за ним. Еще я хотела прыгнуть с парашютом, но выбрала для начала лайтовый вариант с шаром. Высота была 2 100 м. Оказывается, это не страшно, вообще ни капли, я даже специально смотрела вниз, на землю, чтобы почувствовать волнение. Зато складывается полное ощущение, что ты властелин мира. Минидеталь: я думала, что шар быстро летит. На самом деле это медленно и как-то романтично, поэтому лучше в паре кататься. А я была только с пилотом.

Елена: «Побывать на настоящем водопаде»

Я имею в виду водопады масштаба Игуасу или Ниагарского. От небольшого ручейка не будет такого эффекта. На Ниагарском водопаде мы брали экскурсию на лодке, посмотрели его со всех сторон. Красиво, да, но каких-то незабываемых впечатлений не было. Зато на следующий день мы пошли на смотровую площадку прямо у самого водопада (можно сказать, под ним). Я не знаю, как это объяснить, но этот водный поток был настолько мощным, что я просто чувствовала себя очень счастливой без всяких на то причин. Возможно, эта мощь создает какую-то особенную энергетику.

Ульяна: «Обнять тех, с кем 10 лет не виделись»

Я уехала из родного города 10 лет назад. На новом месте пустила корни, обзавелась семьей и по оставшейся за 5 000 км родне особо не скучала. Тем более что сейчас есть скайп, вайбер и прочие средства связи. Но оказалось, что живое общение — это совсем другое. На новогодние каникулы я съездила в город своего детства и студенчества, посмотрела на окна бывшей квартиры (теперь уже какие-то чужие). И, главное, увидела, как сильно изменились мои родственники. У двоюродной сестры — новые морщинки, ее мама уже совсем старенькая стала, болеет сильно. Я еще подумала, что могла совсем ее не увидеть. Вот тут уже действительно был такой комок в горле. Мы долго с ними обнимались и ревели.

Юлия: «Освоить новый вид спорта»

5 лет назад я впервые встала на лыжи. Ну как встала — сделала пару шагов и тут же растянулась на снегу. Потом поднялась и снова грохнулась. Меня затащили в лес приятели с воплями «стыдно на пороге тридцатника не уметь кататься!» и «да ты посмотри, какая красота в зимнем лесу!». Никакой экипировки у меня, естественно, не было: лыжи взяла напрокат на спортбазе, натянула старый пуховик и поковыляла навстречу приключениям. До сих пор горжусь тем, что я не сошла с дистанции и все-таки добралась до конечной точки маршрута (3 км для начинающего лыжника — это очень круто). А еще помню ощущение тихого ужаса, когда осознала, что эти 3 км еще надо пройти обратно. Я уже всерьез думала забиться под ближайший куст и начинать обустраиваться до весны. Но потом стиснула зубы и все равно дошла до конца лыжни. Ребята, это того стоило. Настоящая проверка на силу духа.

Ирина: «Начать общаться на чужом языке»

Несколько раз была в Польше. В первую свою поездку я совсем не знала местного языка (пара слов вроде «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания» не в счет). Потом я начала учить польский и в последующую поездку уже могла более-менее изъясняться. Даже такой квест, как подключение сим-карты, пройти было легко. Ощущения потрясающие: я в чужой стране, говорю на местном языке, и меня понимают. Прямо как крылья за спиной.

Марина: «Завести домашнего питомца»

Мои родители любили собак, а я всегда неровно дышала к кошкам. На мои уговоры взять «вот такого маленького хорошенького котеночка» никто не поддавался. Мама говорила: «Будешь жить одна, хоть крокодила заводи». Первое, что я сделала, когда переехала от родителей, — притащила домой котенка. До сих пор не понимаю, как он пережил мои обнимашки. А я реально была на седьмом небе от счастья. Сейчас это здоровенный наглый котяра, но меня он любит и уважает. Залезает на колени, мурчит от удовольствия и даже иногда разрешает почесать пузо.

Ольга: «Прыгнуть с большой высоты»

Хорошо помню свой опыт банджи-джампинга: в 26 лет я забралась на мост в Киеве и прыгнула вниз. Конечно, было страшно, но самый кайф заключается как раз в преодолении. Важно принять себя — со всеми недостатками и страхами. Честно признаться себе, что боишься, и сделать первый шаг в неизвестность. Это был настоящий вызов: «смогу — не смогу». С ощущением «не смогу» жить было бы неприятно, поэтому решила, что надо побороть себя.

Татьяна: «Посетить индуистский храм»

Для меня ярким впечатлением стала пуджа в храме Шивагири в Керале. Мы зимовали в Индии и там подружились с местным жителем, который предложил съездить в этот храм. Поехала чисто из любопытства. А там оказалось очень красивое место, люди вокруг разноцветные. И все босые: обувь надо снимать при входе на территорию храма. Но главное — как пел молодой монах. Примерно полчаса длилось его пение, но я даже не заметила, как они прошли, я бы там еще стояла и слушала. Ни в одном храме в мире больше со мной такого не происходило. Уж не знаю почему.

Дарья: «Получить в подарок любимую книгу»

Всегда любила читать. Когда мне было 12 или 13 лет, подсела на серию о Гарри Поттере. Первые 2 книги брала у подружек, а тут мама купила сразу 3, причем третья вот только-только вышла. Бешеный восторг был, помню, что слезы к глазам подступали. Потом пару дней не достучаться было до меня, потому что перечитывала первые и читала третью запоем.

Маргарита: «Забраться на пирамиду в Мексике»

Самая большая, на которую можно залезть, — Пирамида Солнца в городе Теотиуакан. Энергетика очень крутая, весь мир как на ладони. И с ума сводит осознание того, насколько это все древнее и что столько тысяч лет назад тут ходили совсем другие люди.

Тамара: «Пожить одному»

Вдруг поняла, что из моего окружения почти никто не жил один. Сначала — с родителями, потом в брак вступали или снимали с кем-то квартиру. Многие не понимают, какое это блаженство — не подстраиваться ни под кого, не ощущать рядом никого, потому что никогда не переживали этого. Может, именно потому люди смешивают понятия одиночества и самостоятельности? Я жила одна несколько лет, а сейчас вышла замуж. Живем с его родителями. Отчаянно скучаю по тем временам, когда неделями можно было ни с кем не общаться, не объяснять своих привычек, не задумываться над чужими.

Анастасия: «Собрать свой первый урожай»

Переехала жить из города в сельскую местность и с первых же дней решила, что буду выращивать всякие экологически чистые полезности в своем огороде. Ребята, это же настоящий восторг, когда из посаженного тобой семечка начинает пробиваться первый росток! И ты думаешь: «Только бы получилось, только бы не засох, не сгнил и гусеницы не сгрызли». А когда все это созревает, торжественно собираешь и режешь в разноцветный салат. Вкус непередаваемый. Никакие магазинные овощи даже рядом не лежали.

Юлия: «Почувствовать скорость»

Настоящая волна адреналина меня захлестнула во время поездки по пересеченной местности на квадроцикле. Он был с автоматической коробкой передач, поэтому я справилась без труда. Еще сильнее запомнилась поездка пассажиром на гоночном треке на скорости 250 км/ч. Фотографий, как вы понимаете, оттуда нет: вся дорога буквально сливалась в одну полосу.

Диана: «Попасть в передрягу и выпутаться из нее»

Как-то на Белом море плыли на весельной лодке между островами и попали в шторм: я, одна девочка и, самое страшное, мой бывший. Лодку то и дело разворачивало вдоль волны, несло куда не надо, думали, вынесет нас на скалы. Вот весело было, когда мы все-таки сошли не берег. Такая эйфория накрыла, словами не передать.

Елена: «Отправиться в путешествие соло»

Я впервые поехала в другую страну одна в 30 лет. Причем я это не планировала, просто очень хотелось укатить куда-нибудь, а было не с кем. Сначала было страшно, но я все спланировала на случай экстренных ситуаций. Оказалось, это очень круто: если раньше что-то спрашивала у прохожих моя подруга, то теперь это приходилось делать мне (и оказалось, что я тоже неплохо говорю по-английски). Из-за того, что рассчитывать приходилось только на себя, все время не покидало ощущение, что я все смогу, все сумею — в общем, мне море по колено.

Динара: «Увидеть гордость в глазах родителей»

Удивительные ощущения испытываешь, когда даришь маме и папе какие-то серьезные вещи или отправляешь их на отдых куда-нибудь. То же самое когда в первый раз приносишь и отдаешь им заработанные тобой деньги. Во-первых, у них в глазах гордость светится, а во-вторых, ты сам чувствуешь себя таким взрослым и самостоятельным.