16 вещей, которые даже шикарные хоромы превратят в тесную каморку

Залог комфорта в квартире — не только современный ремонт, но и точно подобранные детали. Подчас даже мелочи вроде штор, узора на стенах или коврика способны изменить пропорции квартиры. С их помощью можно зрительно сделать комнату больше или меньше, а также скорректировать особенности освещения.

AdMe.ru изучил, какие штрихи визуально уменьшают помещение и чем можно заменить привычные приемы в интерьере.

1. Обои с крупным принтом

Крупный принт на обоях привлекает все внимание на себя и поглощает пространство. Чтобы увеличить его, выбирайте светлые обои с не слишком крупным узором. Они отражают больше света, и комната выглядит более открытой и воздушной.

2. Книги в стеллажах на открытых полках

Книжные шкафы с открытыми полками выглядят переполненными и усиливают общую визуальную нагрузку. Если комната небольшая, то она будет казаться еще меньше. Дизайнер Ким Гордон советует обратить внимание на шкафчики с дверцами. Все взгляды будут обращены не на множество книг (пусть и очень увлекательных), а на их лаконичное хранилище.

3. L-образный диван

Симпатичная угловая софа кажется прекрасным решением для тех, кто устал от классических диванов. Однако в комнатах небольшой площади вместо добавления уюта она может сыграть злую шутку. Ее выдающаяся часть ограничит свободное пространство помещения, и визуально оно будет казаться меньше. А вот в просторной комнате L-образный диван не будет создавать такого эффекта и прекрасно туда впишется.

4. Декор на уровне глаз

Если расположить все декоративные элементы на уровне глаз, будет создаваться иллюзия, что помещение маленькое, вне зависимости от того, высокие у вас потолки или не очень. Сделать их выше, а комнату, таким образом, больше нетрудно. Дизайнер интерьеров Джон Линден советует расположить картины, фотографии, полки и другой декор выше, чем обычно, или на разных уровнях. Также рекомендуется убрать с пола все то, что возможно, например гитару или велосипед.

5. Неправильно размещенное зеркало

Зеркало — не только предмет, у которого мы наводим красоту. Используйте его отражающие свойства в своих интересах. Эмма Притчард, редактор журнала о доме и садоводстве Country Living UK, рекомендует размещать зеркало напротив окна. Оно добавит немного естественного освещения, за счет чего ваша спальня или гостиная будут казаться просторнее.

6. Мебель у входа в комнату

Кресло или стул, стоящие прямо у прохода, будут загромождать гостиную, кухню или спальню, и возникнет ощущение, будто там мало места. Массивную мебель по возможности группируйте у одной стены. Это поможет увеличить открытое пространство и добавит комнате несколько лишних сантиметров.

7. Мебель без ножек

Диван (или же кресло), у которого не видно ножек, выглядит куда более громоздким, чем его мягкий собрат, чьи опоры бросаются в глаза. Мебель, у которой видны ножки, создает ощущение парения. В результате кажется, что в комнате достаточно места.

8. Мебель с высокой спинкой

Не слишком высокие кровать, кресло или пуф оставят больше пространства. Если речь идет о спальне, будет уместна низкая кровать в азиатском стиле. Для гостиной выбирайте стулья с не очень высокой (но удобной) спинкой: они зрительно «крадут» пространство, а низкие, напротив, делают его более открытым.

9. Тяжелые фактурные шторы и занавески

Тяжелые шторы из тканей вроде атласа или бархата «приземляют» потолок и словно выстраивают в помещении невидимую стену. К тому же они поглощают свет, который поступает из окна. Оживить жилище помогут струящиеся и гладкие материалы, например хлопок или искусственный шелк.

10. Темное или разноцветное покрывало на мягкой мебели

Темные цвета уменьшают пространство. Это правило работает и в случае с покрывалами для мягкой мебели (особенно с обивкой светлого цвета). Покрывало темных оттенков лишит комнату легкости и визуально сузит ее. Тот же эффект дает пестрая накидка. В то время как светлый вариант сохранит габариты помещения.

11. Небольшой прикроватный коврик

Очень приятно утром после пробуждения встать ногами на теплый коврик, особенно если вы живете в суровом климате. При выборе этой детали интерьера важно учитывать ее размер. Маленький коврик делает интерьер более разрозненным и сужает пространство. Чтобы избежать такого эффекта, стоит выбирать ковер таким образом, чтобы вся мебель или хотя бы ее передние ножки находились на ковре. Светлые тона, как в случае с обоями или шторами, также позволят сделать пространство более просторным.

12. Крупные игрушки

Большие мягкие игрушки вроде плюшевых мишек добавляют мимимишности, но за милую душу «съедают» драгоценное пространство. Игрушки отвлекают внимание от самого интерьера и перетягивают его на себя. Если вы не располагаете обширной площадью и при этом живете с детьми, после игр убирайте игрушки в корзины или симпатичные коробки.

13. Потолочные вентиляторы

Потолочный вентилятор может придать изюминку интерьеру и спасти вас от изнуряющей жары летом. Но помните, что потолочный вентилятор искажает пространство: его лопасти будут давать тень и зрительно делать помещение меньше. Мэри Грэхам предлагает использовать вентилятор белого цвета и размещать светильники ниже, чем охлаждающий прибор.

14. Напольные торшеры

Если это единственный источник света в комнате, он неизбежно создаст дисбаланс. В этом случае будет подсвечена лишь одна часть комнаты, а другая выпадет из поля зрения. Любите торшеры? Оставьте их для романтического ужина или включите перед сном. Для основного освещения подойдут лампы или светильники, равномерно рассредоточенные в разных частях комнаты.

15. Мебель, расположенная у стен

Обладатели небольших квартир частенько стараются расположить мебель максимально близко к стенам комнаты. Это кажется логичным, но может дать совсем не тот результат, который ожидают хозяева. Если расставить всю мебель вдоль стен, то в комнате не будет элементов, оживляющих пространство. Помещение, где взгляду не за что зацепиться, будет казаться небольшим. Дизайнер Энн Хепфер говорит, что мебель, по крайней мере часть ее, нужно отодвинуть от стен. Это создаст визуальный баланс, и гостиная зрительно станет больше.

16. Натяжные потолки

Натяжные потолки износостойкие, их можно довольно быстро установить, а еще у них широкий спектр цветовых решений. Однако у таких потолков есть существенный недостаток, который стоит учитывать при ремонте или покупке жилья: они делают комнату меньше не только визуально, но и фактически. При установке высота помещения уменьшается примерно на 10–15 см, что может быть критичным для и без того компактных квартир. Если потолки имеют несколько уровней, то они сделают комнату еще меньше.