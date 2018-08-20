16 сумасшедших фактов о еде, которые вы точно не знали (Спойлер: теперь мы с опаской смотрим на грибы)

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Принятие пищи — нечто большее, чем просто удовлетворение физиологической потребности. Это общение, снятие стресса, наслаждение. В некоторых странах еда имеет статус культа: итальянцы считают пасту национальным достоянием, а французы по праву гордятся своим луковым супом и фондю (и не без оснований). А еще у продуктов есть свои секреты: оказывается, вареная картошка — коварная штучка, а грибы так и вообще дальние родственники насекомых.

Мы в AdMe.ru просто обожаем разные факты и поэтому сегодня собрали самые удивительные подробности о пище, которую вы, возможно, едите каждый день. Спорим, после прочтения статьи вы измените свое отношение к некоторым блюдам?

1. Яблоки — близкие родственники роз

Удивительно, но многие фрукты являются близкими родственниками роз: они принадлежат к одному семейству Розовые (Rosaceae). Яблоки, груши, сливы, малина (и даже миндаль) — все они немного розы.

2. Существует напиток, который может заменить прием пищи

По замыслу производителя напиток Soylent способен заменить прием пищи. Всего одна бутылочка удовлетворяет до 20 % суточной потребности в протеине, витаминах и микроэлементах. Изобретатели Soylent уверены: за ним будущее, ведь в условиях постоянного роста населения, дефицита продуктов и нехватки времени этот напиток сможет заменить привычную всем еду. Стоимость одной порции Soylent составляет $ 3,25.

3. Любовь к кофе передается по наследству

Ученые из Гарварда выделили целых 6 типов генов, которые отвечают за усваиваемость кофеина, и выяснили, почему кофе действует на людей по-разному. Виноваты гены, поэтому кого-то бодрит даже глоток кофе, а кому-то для достижения такого эффекта требуется 2-3 кружки эспрессо.

4. Вареную картошку полезнее есть холодной

Картофель считается не самой здоровой пищей, а все из-за высокого гликемического индекса (ГИ) — скорости, с которой углеводы усваиваются в организме и повышают уровень сахара в крови . Оказывается, уменьшить гликемическое воздействие картошки просто: нужно есть ее холодной. В блюдах, приготовленных таким образом, крахмал усваивается медленнее, соответственно, их ГИ будет ниже, чем, например, у горячего пюре.

5. У кукурузного початка всегда четное количество зерен

Початок кукурузы содержит четное количество рядов (от 8 до 12) и зерен (их может быть целая тысяча). Почти четверть продуктов и... товаров, которые продаются в магазинах, в том или ином виде содержат кукурузу — от кормов для животных до фейерверков.

6. Грибы содержат хитин (как и насекомые)

Все грибы в межклеточном пространстве содержат особый биополимер — хитин. Да-да, тот самый хитин, который придает жесткость крылышкам насекомых. Именно поэтому грибы нельзя переварить: не имеет значения, готовятся они 3 минуты или 3 часа, — их вкус и форма все равно останутся неизменными. В американском штате Орегон ученые нашли самый большой живой организм на Земле, и да, это был гриб. По площади грибница медового гриба сравнима с 1 665 футбольными полями.

7. Фисташки могут самовозгораться

Действительно, фисташки при перевозке большими партиями могут самопроизвольно загораться. А все из-за высокой жирности и крайне малого содержания воды. Кроме того, эти орехи поглощают кислород и выделяют углекислый газ — еще один фактор риска. Поэтому при их перевозке в трюме корабля или на грузовиках требуются исключительные меры безопасности.

8. Искусственная ваниль и бобры

Да, бобры пахнут ванилью. Точнее, выделения из желез бобров имеют запах ванили и используются в производстве парфюмерии, а еще в качестве пищевой добавки и для усиления вкуса некоторых продуктов (безалкогольных напитков и десертов). Животные с помощью запаха метят территорию, но люди собирают секрет их желез на специальных фермах.

9. Сахарную вату придумал стоматолог

Уильям Моррисон — общественный деятель, изобретатель и еще стоматолог. Удивительно, но именно он в 1897 году придумал десерт Fairy Floss, который сейчас известен как сладкая вата. А чуть позже другой стоматолог запатентовал машину для производства этой сладости в том виде, к которому мы все привыкли.

10. Листья ревеня нужно употреблять с осторожностью

Ревень — очень полезный овощ: в нем содержатся углеводы, витамины (С, РР, В), калий и магний. Однако в пищу пригодны только стебли, потому что листья слишком насыщены щавелевой кислотой. Употребление кислоты может привести к проблемам с желудком и почками. В первую очередь это представляет опасность для детей и людей, которые страдают гастритом и мочекаменной болезнью.

11. Если у вас аллергия на латекс, то папайя тоже под запретом

Аллергия никогда не приходит одна — часто больные страдают повышенной реакцией на несколько типов похожих продуктов. Ученые выявили любопытную закономерность: у людей с непереносимостью латекса развивается аллергия на папайю.

12. Осы спариваются внутри инжира

Соцветия инжира — это фактически вывернутые наизнанку цветы, поэтому опылением может заниматься только один-единственный вид ос. Фиговые осы не могут жить без инжира, а инжир — без фиговых ос. Крохотные осы прогрызают отверстие в цветке инжира, самка заманивает своего партнера внутрь и спаривается с ним, опыляет растение, потом откладывает яйца и летит дальше. Самец, кстати, не может выбраться наружу и всегда погибает. Через некоторое время внутри плода рождается новое поколение ос, и так раз за разом. К счастью, новые осы рождаются только в мужских соцветиях, которые люди в пищу не употребляют. Но насекомые точно не знают, какое соцветие опыляют, поэтому почти в каждом плоде инжира нас поджидают разложившиеся осы. Хорошая новость: современные фермеры все чаще выращивают самоопыляющиеся сорта инжира и вероятность съесть мертвую осу крайне мала.

13. Производители облучают овощи и фрукты

Облучение пищевых продуктов — это обработка внешним ионизирующим излучением для уничтожения патогенных микроорганизмов, личинок насекомых и предотвращения прорастания клубней (картофеля, например). Для облучения используются гамма-излучающие радионуклиды, рентгеновские лучи и ускоренные электроны. Такая обработка считается безопасной, она разрешена в 41 стране и применяется не только для овощей, но и для мяса, рыбы, пшеницы и специй. Хотя такой метод считается относительно безопасным, производители обязаны маркировать облученные продукты специальным значком.

14. У салатной заправки и крема для загара есть кое-что общее

Диоксид титана, который добавляют в солнцезащитные средства, часто используется в пищевых продуктах. Он выполняет ту же функцию — предотвращает разрушительное воздействие света и выступает в роли консерванта.

15. Из текилы получаются алмазы

Да, из текилы получаются отличные (хоть и маленькие) алмазы, которые можно использовать в производстве электроники. А еще агаву, из которой и делают текилу, опыляют летучие мыши, потому что цветет она в ночное время.

16. В банке консервированного тунца присутствует ртуть

Ртуть в морепродуктах — это последствие загрязнения воздуха человеком. Исследователи отмечают, что в банках с консервированным тунцом количество ртути довольно высокое. Хорошей и безопасной альтернативой тунцу в банке является консервированный лосось.