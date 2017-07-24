16 странных, но гениальных советов, которыми поделились интернет-пользователи

Интернет — кладезь народной мудрости, где можно найти советы на все случаи жизни.

AdMe.ru собрал 16 ценных рекомендаций, которые сложно читать без улыбки.

83 На склад!
2 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!