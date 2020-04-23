16 простых девушек, которые научились краситься и оставили визажистов без работы

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Британские ученые выяснили, что местные женщины ежегодно тратят на нанесение макияжа целую неделю. В масштабах всей жизни эти часы кропотливого труда над улучшением внешности занимают в среднем 15 месяцев. Нельзя сказать, что данное время потрачено впустую, ведь грамотный мейкап порою способен творить чудеса.

Мы в AdMe.ru впечатлены тем, какие серьезные преображения могут совершаться с помощью банальной косметички. Хотим познакомить вас с теми смелыми красотками, которые не постеснялись показаться перед пользователями сети до и после нанесения пудры и румян. А в конце вас ждет бонус в виде кардинальной трансформации при помощи макияжа.

«Мой образ ко Дню благодарения»

«Мое ежедневное преображение»

«Накрасила маму к ее 70-летию. Я использовала простые техники мейкапа, чтобы она выглядела моложе»

Весенний румянец до и после использования косметики

«Преобразила подругу для вечеринки»

«Сделала мягкий гламурный макияж, воспользовавшись советами из интернета»

«Я уверена, вы будете смеяться, но раз уж тут все показывают свой макияж...»

«Сестру пригласили на свадьбу, а я помогла ей накраситься»

«Очень нервничаю, публикуя свое лицо до и после нанесения косметики, но это сегодняшний результат»

«Вот так я меняюсь каждое утро»

«До и после того, как я накрасилась»

Потрясающий образ для женщины за 40

«Мне 22, а я никогда не красилась. Позвали на свадьбу, и пришлось учиться делать макияж. Не уверена, что получилось достаточно хорошо...»

«Ежедневный уход до и после»

«Собираясь на первое за последние 2 года свидание, я постаралась выглядеть максимально естественной и скрыть свой испуг»

«До и после ежедневного нанесения косметики»

Бонус: вы только посмотрите на то, как современный мейкап способен изменить внешность человека. Это просто фантастика!