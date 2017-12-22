16 простых идей, которые займут 10 минут и создадут в доме праздничное настроение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все праздничные плей-листы затерты до дыр, а из холодильника исчез уже не первый килограмм мандаринок? Не хочется тратить часы на выбор новогодних украшений или сложный хендмейд? Используйте простые способы украсить дом, оформить подарки или просто сделать настроение искренне новогодним с помощью 20 простейших идей, которые AdMe.ru собрал для вас.

Апельсины с гвоздикой

Из мандаринов можно быстро сделать елочные игрушки, чтобы украсить и стол, и елку. С помощью звездочек гвоздики создайте оригинальные узоры, а дальше — дело фантазии и вкуса. Несравненный новогодний аромат гарантирован.

Елка из мандаринов

Свечи и елочные ветки

Еще один лайфхак с банками. Положите в них елочные ветки, залейте водой и оставьте на плаву 1–3 свечки. Смело выключайте свет и наслаждайтесь полученным эффектом. Тем более что такой способ еще и добавит комнате «елочного» запаха.

Снеговик на бытовых вещах

Хочется потратить не больше 2–3 минут, но сделать дом таким же праздничным, как в американских фильмах? Вооружитесь цветной клеящейся бумагой и сделайте снеговика на холодильнике. Быстрый и простой трюк — и праздник уже стучится к вам в дом!

Елочные игрушки за 5 минут

Что может быть лучше, чем запах корицы и ели на Новый год? Такие простые украшения можно сделать из коричных палочек, небольших еловых веточек и пуговиц. Они делаются быстро, а процесс увлечет и детей, и взрослых.

Стаканчики-Санты

Запаситесь красными одноразовыми стаканчиками под Новый год и вы сможете удивить и семью, и гостей такими «Сантами». Приклейте черный пояс, прикрепите пряжку-пуговку (или кружок из цветной бумаги) — и кола или новогодний пунш будут вдвойне вкуснее!

Декор из бокалов

Обычный бокал для вина станет отличным подручным помощником в создании праздника. Под перевернутый бокал можно положить елочный шарик, игрушку, мандарин, веточку елки. На верхушку поставьте свечу. При желании ножку обвяжите лентой.

Из бокалов можно сделать новогоднюю композицию.

Венок из бумаги

Если бежать в магазин за новогодним декором нет ни времени, ни настроения, попробуйте сделать крутой венок из обычной цветной бумаги. За основу можно взять ободок от одноразовой тарелки. Для декора готового венка можно использовать дождик, конфеты, пуговицы, ленточки.

Подсвечники из мандаринов

Волшебную атмосферу можно создать с помощью свечей. Нет подходящих подсвечников? Сделайте из апельсинов и мандаринов, при желании украсьте звездочками гвоздики.

Новый взгляд на елочные игрушки

Если вы передумали ставить елку или хотите добавить настроения и в те комнаты, где ее нет, используйте елочные игрушки в качестве самостоятельных украшений. Особенно хорошо шарики ярких цветов смотрятся в роли украшения на подоконнике.

Очень простая елка

Сделайте конус из бумаги и обмотайте его дождиком подходящей длины. В качестве шариков можно использовать конфеты.

Оформление подарков

Чтобы не выстаивать очередь за подарочной бумагой, можно оформить ее при помощи печатей из картошки. Необязательно брать штемпельную краску, подойдет любая другая. Если под рукой нет бумаги нужной площади, но есть пергамент для выпечки, можно использовать его — упаковка получится более крафтовой.

Елочные игрушки из обычных лампочек

Из лампочек можно сделать игрушки, которые поднимут настроение не хуже, чем магазинные аналоги. Достаточно одного цвета краски и пары пуговиц или бусинок, чтобы сделать снеговика, оленя, Санту, елку и другие поделки.

Елка из палочек

Такой аналог подойдет и вместо обычной елки, и как ее альтернатива в других комнатах. Соберите в парке или в лесу палочки, тщательно их промойте, сделайте «ветки» разной длины при помощи обычного ножа. Скрепить палки между собой можно при помощи пары веревок.

Снеговик из стаканчиков

Такая фигурка сделает настроение новогодним даже у самых настоящих скептиков! Все, что нужно, чтобы создать такого снеговика, — это обычные пластиковые стаканы и клей.

Букет из мандаринов

Один из самых простых вариантов подарка, которым можно приятно удивить родных и друзей, — вот такой новогодний букетик. Несколько елочных веток, шишки, коричные палочки и мандаринки добыть несложно, а результат настолько зарядит вас атмосферой праздника, что ее хватит на всех!

А вы всегда находите время украсить дом по-праздничному перед Новым годом? Быстрыми лайфхаками делитесь в комментариях!