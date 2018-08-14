16 приемов в дизайне квартиры, которые выдают дурной вкус ее владельца

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Уют состоит из деталей, и потому всего одна нелепая или старомодная вещь может испортить даже самый продуманный интерьер. Например, коврик, купленный на распродаже, или жалюзи на окне, которые не поменяли еще с прошлого ремонта. Избежать ошибок или исправить уже существующие помогут советы известных экспертов по обустройству интерьера.

Мы в AdMe.ru составили список вещей в дизайне квартиры, от которых давно пора отказаться, чтобы ваш дом стал уютнее.

1. «Животные» принты

В 2018 году британское подразделение компании Samsung провело опрос среди англичан с целью выявить самые раздражающие тренды в декоре домов. Оказалось, что «животные» принты заняли 11-е место, — 19 % опрошенных заявили, что имитации полосок зебры или шкуры гепарда утратили свою актуальность. Анималистичные принты широко используются дизайнерами для оформления интерьера в стиле китч, а он очень сложен для адаптации в обычной квартире — высок риск получить жилище, походящее не то на бар, не то на пристанище цирковой труппы.

2. Стены из фальшивого кирпича

В список нежелательных приемов декора авторитетные дизайнеры включили отделку комнат декоративным кирпичом. Использование искусственных материалов делает интерьер неживым и глянцевым, что совершенно не подходит для помещения, в котором живут люди. Однако в руках умелого дизайнера и эти элементы могут быть по-настоящему красивыми, стоит только заменить синтетический материал на натуральный, выдержать правильный стиль, и тогда квартира действительно станет похожа на нью-йоркский лофт.

3. Ламбрекены и сложные конструкции из занавесок

Ламбрекены и тяжелые конструкции из занавесок тоже попали в список вещей, которые делают интерьер безвкусным. И это несмотря на то, что они были популярны долгие годы. Однако тенденции изменились — в моде легкость и простота. К тому же уход за многослойными занавесками никак нельзя назвать легким. Сегодня дизайнеры интерьеров отдают предпочтение органическому текстилю и утверждают, что в деле декорирования окон нужно запомнить лишь одно правило: чем проще — тем лучше. А чтобы занавески хорошо драпировались, их ширина должна быть в два раза больше ширины окна.

4. Стена контрастного цвета

Одна стена, выкрашенная в слишком яркий или, наоборот, драматичный мрачный цвет, портит интерьер. Возможно, когда-то это казалось удачным приемом, однако, как замечают дизайнеры, никакой практической пользы он не несет. Наоборот, такой акцент не увеличивает комнату, как хотелось бы, а уменьшает и оттягивает все внимание на себя. Специалисты предупреждают, что попытки самостоятельно декорировать стены краской могут закончиться сокрушительным провалом. Например, нанесение краски губкой для создания фактурного узора может привести к тому, что комната будет выглядеть неаккуратно.

5. Преобладание нейтральных оттенков

Нет акцента.

Яркий акцент.

Смешение серого, бежевого и других нейтральных цветов утратило актуальность. Сами по себе эти оттенки не так уж и плохи, но попытка смешать их приводит к тому, что дом оказывается похожим на миллионы других. Дизайнер Патрик Меле в своем блоге рекомендует обращаться к насыщенным цветам. Патрик утверждает, что есть одно сочетание, которое работает в любом интерьере независимо от стиля, — это белый и синий во всех вариациях. Если вы не готовы строить интерьер с применением ярких оттенков, добавьте яркий акцент — цветок, постер или декоративные подушки.

6. Бордюр на обоях

Бордюрная полоса из обоев — привычный прием для оформления помещений, однако и он сейчас не востребован. Так, декоратор Митчел Оуэнс говорит, что использование полоски обоев для украшения делает квартиру похожей на сельский домик из 70-х. И хотя деревенский стиль возрождается, бордюрная лента остается в прошлом. Если вы все же считаете, что вашим обоям просто необходимо дополнение, остановитесь на декоративных плинтусах (без лепнины!) — они никогда не выйдут из моды.

7. Сложный декор из плитки в ванной

Чем меньше ванная комната, тем скромнее должен быть узор из плитки. Именно так считает Клэр, дизайнер и автор блога doesntcosttheearth. Мозаика, смешение цветов, бордюры и укладка плитки по диагонали — вот тенденции, которых стоит избегать при продумывании дизайна ванной комнаты. Если вы счастливый обладатель большой ванной и уверены, что без мозаики не обойтись, декорируйте ею ниши — здесь она всегда будет к месту.

8. Декоративная штукатурка на потолке и стенах

Шероховатый потолок из декоративной штукатурки — довольно популярный прием для отделки помещений, однако такое покрытие непрактично. Пыль и грязь остаются на рельефной поверхности, и ни одно даже самое сильное чистящее средство не справляется с уборкой.

9. Тематические комнаты

Детские тематические комнаты в морском стиле, спальни, похожие на дворцы фараонов, или гостиные особняков в духе Марии Антуанетты являются примерами неуместного дизайна. И стоимость ремонта здесь играет последнюю роль, интерьеры стоимостью в миллионы долларов могут быть так же безвкусны, как и гарнитур, купленный в соседнем магазине. По сути своей тематические комнаты не так уж плохи, но, обставляя жилище в таком стиле, трудно соблюдать баланс. А в результате мы получаем дом, больше похожий на декорацию для фильма, чем на место для отдыха.

10. Бесполезные вещи

Все вещи, которые вы используете для украшения квартиры, должны быть простыми и полезными. Например, стеклянная скульптура в доме с детьми — это однозначно дизайнерский провал, так же как и большой обеденный стол на семью из двух человек. Разнообразные сервизы, коллекции статуэток, громоздкие предметы для декорирования, словом, все, что не несет практической пользы, можно с чистой совестью убрать из интерьера.

11. Переводные картинки

Переводные картинки, похожие на татуировки из 90-х, попали в наш черный список. И не зря — в большинстве своем они выглядят неуместно и не подходят для дома, где живут взрослые люди. Хорошая альтернатива наклейкам — картины и постеры. Однако декораторы предупреждают, что эти украшения должны занимать не менее 2/3 пространства, если вы решили повесить их над диваном. Только так можно соблюсти баланс и сохранить пропорции помещения.

12. Жалюзи

Массивные жалюзи на окнах — пережиток прошлого. Изначально они устанавливались в домах богатых плантаторов, чтобы защитить хозяев дома от солнца и пыли, а в современных квартирах оказались бесполезны. Такое оформление окон непрактично — избавиться от пыли на жалюзи трудно, а еще они задерживают солнечный свет и зрительно уменьшают пространство комнаты.

13. Слишком маленький ковер

Американские дизайнеры составили топ-30 ошибок, которые люди допускают при декорировании дома. И неправильный размер ковра — одна из них: маленький ковер нарушает пропорции комнаты, а еще выглядит в интерьере чужеродным вкраплением. Ковер должен заходить за границы мебели. Дизайнер Мартин Кобус говорит: «Убедитесь, что передние ножки мебели стоят на ковре, и тогда он не будет заворачиваться».

14. Цитаты на стенах

Интернет-журнал Houzz провел опрос среди своих пользователей и поинтересовался у них: цитаты на стенах — это круто или глупо? Мнения разделились, но большая часть респондентов выступает против. «Мне не нужна стена, которая говорит мне, чтобы я любил свою жизнь или ел свою пищу», — говорит один из пользователей портала.

15. Коврик для туалета

Дизайнеры требуют избавиться от ковриков, которые обычно лежат около унитаза. Помните этот маленький половичок с выемкой? «Снимите это немедленно», — говорят декораторы и оказываются правы: это негигиенично и некрасиво. Отличной заменой послужит прямоугольный коврик, расположенный рядом с основанием унитаза.

16. Фальшарки

Арка — популярный прием в декорировании, они настолько распространены, что их можно встретить даже в крошечных квартирах. Однако не все арки одинаково красивы. Дизайнеры предупреждают: арка уместна в большом помещении, когда ее форма перекликается с очертаниями окон или, наоборот, смягчает острые углы в архитектуре дома. Гипсокартонные арки в стиле ар-нуво, которые не соответствуют размерам помещения, упираются верхней точкой в потолок и выбиваются из общей стилистики жилища, выглядят крайне неудачно.