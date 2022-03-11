16 предметов, которые так заинтриговали своих владельцев, что они обратились за помощью в интернет

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Человечество появилось около 6 млн лет назад, но только 200 тыс. лет назад наши предки превратились в современных людей. За прошедшие столетия они изобрели столько разнообразных предметов и механизмов, что знать предназначение всех просто невозможно. Однако иногда и вполне современные вещи кажутся нам загадкой: просто мы никогда с ними не сталкивались.

AdMe.ru нашел в интернете 16 фотографий таинственных объектов, истинные функции которых знакомы совсем небольшому количеству людей.

1. Маленькая золотая емкость-свинья с крошечной вынимающейся ложечкой в виде хвоста

2. Металлическая пружина с пластиковыми наконечниками длиной 20 см без надписей и маркировки

Ответ: «Это пружина для удаления волосков на лице».

3. «Что это за металлический люк в фундаменте моего дома?»

Ответ: «Похоже на пепельницу».

4. «Эти 2 бордовые металлические пружины я нашел у себя в гараже. Они около 8 см в длину и довольно твердые»

Ответ: «Они похожи на пружины дверных петель автомобиля, вероятно, Chevrolet».

5. «Напоминает очень маленькую бетонную скамейку или сиденье рядом с бордюром, обращенное в сторону от дороги»

Ответ: «Возможно, это старые подножки, с помощью которых люди могли садиться в конные экипажи и выходить из них».

6. Загадочные желтые пластиковые диски, установленные на металлической подставке возле бейсбольного поля

Ответ: «Тренажер для укрепления мышц плечевого пояса».

7. «Странный металлический предмет в форме сердца. Я нашел его в своей машине»

8. Непонятный кухонный прибор с пластиковой ручкой и стальными концами

Ответ: «Выглядит как нож для грейпфрута».

9. Металлический предмет, весит около 4,5 кг. Внутри порты USB-C

Ответ: «Это регистратор данных для определения качества воды. Красная часть — датчик. Я полагаю, его основная емкость заполнена батареями».

10. Штука, похожая на камеру, свисающая с потолка

Ответ: «Это рупорный громкоговоритель, произведенный TOA Electronics, Inc.».

11. «Пластина с дырками, вроде бы керамическая. Под ней находится белая зернистая субстанция»

Ответ: «Это эксикатор. Такие приборы используются в лабораториях для медленного высушивания определенных веществ при комнатной температуре».

12. Прозрачный пингвин из тонкого стекла, 19 см в высоту

Ответ: «Это винтажный дозатор для конфет или орехов, они продавались в наборе из трех предметов».

13. «Для чего использовался этот необычный молоток?»

Ответ: «Это молоток для рихтовки кузова. Как правило, им не бьют. Его держат на месте и ударяют другим молотком по плоской поверхности».

14. «Что это за металлический предмет с концами в виде корон и резьбой в середине?»

Ответ: «Это ваджра — ритуальный предмет, который символизирует молнию и алмаз».

15. «Столовое серебро в виде месяца и луны. Вероятно, из Германии, конец XIX — начало XX века»

Ответ: «Возможно, это набор для подачи мороженого. Похож на вот этот».

16. Золотой шар с ножками и ручкой. Шар делится на 2 части, с каждой стороны по крышке

Ответ: «Это посеребренная коробка для печенья».