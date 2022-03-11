16 предметов, которые так заинтриговали своих владельцев, что они обратились за помощью в интернет
Человечество появилось около 6 млн лет назад, но только 200 тыс. лет назад наши предки превратились в современных людей. За прошедшие столетия они изобрели столько разнообразных предметов и механизмов, что знать предназначение всех просто невозможно. Однако иногда и вполне современные вещи кажутся нам загадкой: просто мы никогда с ними не сталкивались.
AdMe.ru нашел в интернете 16 фотографий таинственных объектов, истинные функции которых знакомы совсем небольшому количеству людей.
1. Маленькая золотая емкость-свинья с крошечной вынимающейся ложечкой в виде хвоста
Ответ: «Солонка. Вот такая же без верха».
2. Металлическая пружина с пластиковыми наконечниками длиной 20 см без надписей и маркировки
Ответ: «Это пружина для удаления волосков на лице».
3. «Что это за металлический люк в фундаменте моего дома?»
Ответ: «Похоже на пепельницу».
4. «Эти 2 бордовые металлические пружины я нашел у себя в гараже. Они около 8 см в длину и довольно твердые»
Ответ: «Они похожи на пружины дверных петель автомобиля, вероятно, Chevrolet».
5. «Напоминает очень маленькую бетонную скамейку или сиденье рядом с бордюром, обращенное в сторону от дороги»
Ответ: «Возможно, это старые подножки, с помощью которых люди могли садиться в конные экипажи и выходить из них».
6. Загадочные желтые пластиковые диски, установленные на металлической подставке возле бейсбольного поля
Ответ: «Тренажер для укрепления мышц плечевого пояса».
7. «Странный металлический предмет в форме сердца. Я нашел его в своей машине»
Ответ: «Наконечник ремня».
8. Непонятный кухонный прибор с пластиковой ручкой и стальными концами
Ответ: «Выглядит как нож для грейпфрута».
9. Металлический предмет, весит около 4,5 кг. Внутри порты USB-C
Ответ: «Это регистратор данных для определения качества воды. Красная часть — датчик. Я полагаю, его основная емкость заполнена батареями».
10. Штука, похожая на камеру, свисающая с потолка
Ответ: «Это рупорный громкоговоритель, произведенный TOA Electronics, Inc.».
11. «Пластина с дырками, вроде бы керамическая. Под ней находится белая зернистая субстанция»
Ответ: «Это эксикатор. Такие приборы используются в лабораториях для медленного высушивания определенных веществ при комнатной температуре».
12. Прозрачный пингвин из тонкого стекла, 19 см в высоту
13. «Для чего использовался этот необычный молоток?»
Ответ: «Это молоток для рихтовки кузова. Как правило, им не бьют. Его держат на месте и ударяют другим молотком по плоской поверхности».
14. «Что это за металлический предмет с концами в виде корон и резьбой в середине?»
15. «Столовое серебро в виде месяца и луны. Вероятно, из Германии, конец XIX — начало XX века»
16. Золотой шар с ножками и ручкой. Шар делится на 2 части, с каждой стороны по крышке
Ответ: «Это посеребренная коробка для печенья».
А вы догадывались о предназначении какого-нибудь из этих предметов или ответы стали для вас открытием?