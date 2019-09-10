16 пользователей сети поделились максимально полезными советами, которые облегчат вам жизнь

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Закон подлости гласит: «Все, что может пойти не так, пойдет не так». И наша повседневная жизнь постоянно подтверждает этот закон: захочешь выпить вина, а штопор куда-то пропал, или решишь съесть мороженое, а кошелек остался дома. К счастью, существуют простые и одновременно гениальные хитрости, которые помогут выйти из затруднительного положения.

Если бы на свете существовали соревнования по знанию лайфхаков, то AdMe.ru взял бы там 1-е место. Мы регулярно прочесываем просторы интернета и собираем полезные советы.

1. Сережки можно трансформировать в держатели для AirPods за пару минут при наличии «прямых рук» и смекалки

2. Разложите ингредиенты для ужина на каждый день по отдельным емкостям. Так вам не нужно будет раздумывать над тем, что сегодня приготовить

3. Пакетированный рис можно варить с помощью поварешки. Теперь вам не нужно мучительно долго вылавливать пакеты из воды

4. Еще один способ очистки унитаза

Отрежьте верхушку у пластиковой бутылки и наполните ее водой. Теперь вылейте жидкость из бутылки в унитаз: из-за разницы давления вода уйдет, и вы сможете добраться до самых труднодоступных мест. Этот лайфхак работает только с унитазами сифонного типа. Вода в них подается не в чашу, а в колено и создает своеобразный эффект торнадо.

5. Бесценная находка для любителей перестановок: новый интерьер можно спланировать в Excel

6. Если у вас отключилось электричество, то такая конструкция из фонарика и бутылки воды сможет осветить комнату целиком

7. Выемка в водительской двери идеально подходит для хранения соусов. Только не ешьте за рулем, это опасно

8. Лакомство для дрессировки собаки можно положить в коробочку от драже tic tac, чтобы на прогулке гранулы не пачкали руки

9. Временная татуировка для ребенка на случай, если он потеряется в общественном месте

Напишите на руке ребенка телефон родителей и покройте надпись медицинским клеем для порезов. Если такого клея под рукой не оказалось, можно использовать лак для волос. Подробнее о способе рассказано тут.

10. Чтобы больше не путать правый и левый наушники, поменяйте стандартные резинки-заглушки на разноцветные

11. Чехол для телефона можно использовать как мини-сейф на случай, если вы забудете дома кошелек

12. Простая конструкция из бумажной формы для кексов и трубочки защитит напиток от насекомых

13. Ваши кошки забираются на клавиатуру и мешают работать? Откройте ящики стола, и пушистые любимцы устроятся в них

14. Лайфхак для забывчивых родителей: ноги ребенка можно согреть с помощью папиной толстовки

15. Тугую крышку легко открыть с помощью пары канцелярских резинок

16. Откупорить бутылку вина можно и без штопора

Для этого вам понадобится ботинок и немного терпения. Поместите вино в ботинок и постучите по стене: пробка выйдет из бутылки без усилий. Здесь вы можете посмотреть видеоинструкцию. Не забывайте об осторожности. Человек на видео — винодел, и за свою жизнь он открыл тысячи бутылок. Соизмеряйте свои силы и не допускайте травм.

Какой из бесценных советов от пользователей интернета вы готовы взять на вооружение прямо сейчас?