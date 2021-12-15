16 ненужных вещей, от которых без сожалений стоит избавиться в преддверии Нового года

Порой на уют в доме может влиять не только непосредственно уборка и чистота, но и явно лишние вещи, которые лишь захламляют пространство и не играют никакой полезной роли. Хуже всего то, что со временем такие вещи и вовсе сливаются с пространством, и их попросту становится сложно распознать, даже специально задавшись такой целью. А ведь перед праздниками особенно хочется избавиться от всего лишнего.

Мы в AdMe.ru не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы дышать в собственном доме свободно, поэтому поразмыслили и выделили распространенные вещи, которые мы храним непозволительно долго, хотя от них явно стоит избавиться без сожалений.

16. Средства по уходу с неподходящим ароматом

Случается, что мы покупаем новые духи или лосьон для тела, но их аромат нам совершенно не нравится и не подходит. В таких случаях мы невольно склонны искать компромиссы и причиняем себе продолжительный психологический дискомфорт. Не мучайте себя, лучше предложите кому-нибудь безвозмездно или же просто выбросите и купите то, что по душе. Однако, чтобы снова не ошибиться в выборе духов, необходимо помнить, что один и тот же аромат может по-разному раскрываться на разных людях. На это может влиять pH кожи, ее жирность или сухость, используемые вами лосьоны и даже диета. Поэтому, прежде чем совершить покупку, выбранный аромат необходимо попробовать не только на тестере, но и на собственной коже, чтобы не столкнуться с очередным разочарованием.

15. Старые диски с фильмами и музыкой

Если у вас нет DVD-плеера или вы давно перестали им пользоваться, это повод задуматься над целесообразностью хранения целых стопок дисков на полках. Если на некоторых из них хранятся по-настоящему важные записи, их всегда можно перенести на компьютер или портативный жесткий диск и при этом освободить место в доме для чего-то более нужного и актуального.

14. Подарочные пакеты и коробки

Безжалостно выкидывать красивейшие подарочные пакетики и коробки сложнее втройне, понимаем. Выхода два: можно организовать аккуратное место хранения и при этом не забывать пользоваться для оформления подарков при необходимости. Либо же, если такой возможности просто нет или вам не хочется этим заниматься, стоит сразу же выкидывать эти элементы, вместо того чтобы раскладывать по разным углам и в итоге так и не применять по назначению.

13. Палочки, соусы и салфетки из доставки еды

Порой рука просто не поднимается выбросить эти милые порционные соусы или одноразовые палочки для суши. И если они достаточно быстро пригождаются и используются, хорошо. Однако нередко все эти вещи только забивают полки. Кажется, пришло время провести ревизию: если срок годности открытого тюбика пасты васаби составляет всего около 12 месяцев, держим пари, что прошлогодние пластиковые коробочки с ним уже непригодны для употребления.

12. Пустые банки и бутылки

С пустыми банками из-под маринованных овощей или симпатичными бутылочками из-под соусов и масла тоже подчас сложно расстаться. Постоянно кажется, что они вот-вот могут пригодиться в быту, поэтому мы складируем их на дальних полках. Однако в таких случаях стоит трезво оценить, например, засаливаете ли вы овощи? Если нет, то банки вряд ли пригодятся, лучше сразу отдать их родственникам, которые любят возиться с засолкой, либо же выбросить.

11. Канцелярские предметы

Старые ручки, огрызки карандашей, одиночные скрепки и резинки — все это вкупе создает впечатление изобилия канцелярских предметов. Однако, когда возникает необходимость воспользоваться чем-то, найти одинокую маленькую кнопку где-то в дальнем уголке или работающую ручку оказывается сложной задачей. Кроме того, если вы все же возьметесь наводить порядок и выбрасывать ненужное, нелишним будет заодно более удобно организовать хранение предметов для дальнейшего использования.

10. Просроченные лекарства

Специально следить за сроком годности всех лекарств достаточно сложно, поэтому замечаем мы непорядок, только когда начинаем копаться в аптечке. Но даже тогда зачастую мы закрываем глаза на просроченные таблетки до лучших времен. Однако это попустительство несет с собой определенные риски. Основной состоит в том, что, когда возникнет необходимость подлечиться, у вас может не оказаться под рукой чего-то принципиально важного и появится соблазн «разочек» употребить просрочку. Но лекарства с истекшим сроком годности могут быть не только менее эффективными, но и даже опасными из-за изменений в химическом составе. Поэтому лучше все же не оставлять для себя лазеек и сразу избавляться от таких медикаментов.

9. Домашний телефон

Когда вы пользовались своим домашним телефоном в последний раз? Если вы не можете припомнить или это случается в лучшем случае раз в год, не стоит беречь его и оставлять дальше покрываться пылью. В современном мире все уже перешли на смартфоны и есть в соцсетях — если кто-то действительно захочет вас найти, это не составит труда.

8. Старые пластиковые контейнеры

Имеет смысл также провести ревизию и в своей коллекции контейнеров для хранения продуктов. Крышечки или контейнеры без пары, пожелтевший пластик, деформированные, значительно поцарапанные, треснувшие элементы — все это определенно стоит выкинуть без зазрения совести. Причем не только исходя из эстетических соображений. Каким-либо образом испорченные контейнеры не рекомендуется в дальнейшем использовать для хранения и разогрева пищи. Они небезопасны, так как могут задерживать бактерии и выделять вредные химические вещества при нагревании.

7. Заброшенные или исписанные блокноты и ежедневники

Если вы забросили начатые блокноты, то велика вероятность, что вы уже пользуетесь другими, а значит, хранить старые не имеет смысла: вряд ли к ним вернетесь. С исписанными ежедневниками дела обстоят еще проще. Стоит просто задать себе вопрос: как часто вы обращаетесь к ним за какой-либо информацией? Скорее всего, этого не происходит.

6. Старые кухонные доски

Крупные вещи отрывать от сердца и выкидывать особенно сложно. Кажется, что мы лишаемся чего-то ценного, и возникает желание приберечь предмет до подходящего случая. Вот только если он не пригодился в течение месяца, маловероятно, что это случится позже. Поэтому, если все-таки разделочная доска отжила свое и в ближайшее время ей не нашлось новое применение, есть смысл с ней расстаться. Кроме того, лучше всегда вовремя избавляться от изношенных досок, на которых уже появилось множество надрезов, так как на их поверхности может наблюдаться рост бактерий, которые несут потенциальный вред здоровью.

5. Остатки разнообразных средств

Если до остатков каких-либо средств руки не доходят месяцами или вы даже успели купить замену, полупустые баночки стоит выкинуть. Тем более что в таком случае у них все равно, скорее всего, истек срок годности. Если говорить о чистящих средствах, то они в лучшем случае потеряли свои свойства. А косметика и вовсе может быть опасна для здоровья, поэтому всегда обращайте внимание на изменения в запахе и текстуре средства — это один из самых простых способов определить, не испортилось ли оно.

4. Чехлы для телефона

Безусловно, порой приятно придать телефону свежий вид с помощью разных чехлов, однако в них определенно стоит время от времени проводить ревизию. Какие-то из них нравятся меньше, чем другие. А некоторые и вовсе уже покрыты несмываемым слоем грязи и, соответственно, бактериями, поэтому лучше от них либо избавляться, либо же следить за чистотой и, например, хотя бы протереть антибактериальными салфетками.

3. Красивые баночки от свечей и косметики

Красивым баночкам из-под свечей или косметических средств в целом можно найти множество применений. Самое простое — это сложить туда всякую мелочевку, которой не находилось подходящего места. Однако, если таких идей не появляется сразу, скорее всего, баночки так и останутся лежать декоративным хламом. Кстати говоря, вы наверняка замечали, что некоторые свечи, догорев до определенного уровня, порой больше не могут разгореться. В таких случаях также не имеет смысла оставлять их и лучше либо выбросить, либо вымыть и использовать уже для других целей.

2. Школьные проекты и поделки

Конечно, можно отдать должное стараниям ребенка и некоторое время полюбоваться старательно созданными им поделками. Однако хранить их годами совсем не дело. Как только сам ребенок уже забыл об этом или успел с тех пор сделать десяток новых, от предыдущих можно избавиться.

1. Спортивный инвентарь

Как и в случае с тренажерами, которые дома нередко становятся вешалкой для одежды, стоит ответить себе честно: как часто вам пригождаются фитнес-резинки, коврик для йоги, гантели и прочие спортивные принадлежности? Если в реальности все это давненько не используется, как бы часто вы ни мечтали о том, что скоро начнете заниматься, лучше посмотреть правде в глаза и с легкой душой отказаться от этих вещей, чтобы впустить в жизнь что-то новое. Кстати говоря, один предмет, который эксперты по фитнесу уж точно не рекомендуют покупать тем, кто хочет заняться своей физподготовкой, — это весы. Так как эффективность спорта должна строиться на энергии и уверенности в себе, а не просто на достижении определенного веса.

Какие еще категории вещей, на ваш взгляд, требуют периодической ревизии?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.