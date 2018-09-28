16 лайфхаков от родителей, которые знают, как воспитать подготовленных к жизни детей

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«Ребенок — это гость в твоем доме: накорми, выучи и отпусти», — говорили мудрые индийцы. Мы не без грусти с этой мыслью соглашаемся и предлагаем вам начать учить и понемногу отпускать своих детей уже с пеленок.

AdMe.ru нашел и опробовал на деле несколько наглядных уроков, которые помогут ребенку стать самостоятельнее.

1. Правильно держим ножницы

Малыши постоянно забывают, как надо держать ножницы. Чтобы ребенок запомнил, как правильно держать руку, и случайно не поранился, нарисуйте на большом пальце смайлик и объясните, что он всегда должен улыбаться прямо на ребенка.

2. Учимся самодисциплине

Простой лайфхак, как научить детей самодисциплине. Возьмите лист А4, сложите его пополам вдоль. Сделайте надрезы на нижней половине.

Внизу и вверху приклейте липучки.

В каждое окошко впишите одно задание из списка ежедневных дел: уборка постели, чистка зубов, зарядка и т. п. Вклейте картинки, символизирующие то или иное занятие.

На обороте нарисуйте зеленую галочку, символизирующую, что задание выполнено. Приклейте получившийся список дел в детской комнате, чтобы ее обитатели не забывали про ежедневные утренние обязанности и не нарушали свой распорядок дня.

3. Учимся шнуровать ботинки

Научить ребенка шнуровать ботинки — задача не из простых. А что если нарисовать ботинки на картоне, проделать в нем шилом отверстия и продеть в них шнурки? Такой тренажер удобно брать с собой: обувь не будет разбросана по всему дому, не придется следить, чистые ли ботинки схватил ребенок, а заодно можно самому выучить новые способы шнуровки.

4. Учимся застегивать пуговицы на одежде

Чтобы наглядно показать малышу, как застегивать и расстегивать пуговицы, можно сделать вот такую забавную поделку. Вырезаем из цветной бумаги червячка, затем пришиваем пуговицы и приклеиваем кусочки фетра с надрезами.

5. Учимся понимать время на часах

Гениальный в своей простоте способ научить детей определять время на часах. Возьмите две одноразовые тарелки. На одной напишите цифры, символизирующие минуты (0, 5, 10, 15 и т. д.), и положите ее снизу, а на другой тарелке напишите цифры от 1 до 12 и сделайте на тарелке надрезы.

Соедините тарелки между собой с помощью канцелярской кнопки и двух бумажных стрелок с надписями «часы» и «минуты».

Выставляйте время на часах и просите ребенка назвать, который час. Теперь без труда можно поочередно отгибать секции верхней тарелки и показывать ребенку, как под циферблатом с часами прячется циферблат с минутами.

6. Едим аккуратно

Пока непоседы научатся есть аккуратно, пострадает не одна тарелка. Чтобы уберечь посуду, просто приклейте к днищу две присоски на суперклей.

7. Учимся счету

Постичь азы математики можно с помощью разноцветных блоков конструктора. Вырежьте из бумаги карточки, напишите на них цифры.

На каждой из карточек нарисуйте разноцветную башню с соответствующим числом кубиков. Для удобства кубики лучше нарисовать разными цветами. Задача малыша — собрать башню точь-в-точь как на картинке. Так ребенок на деле познакомится с таким понятием, как счет.

8. Запоминаем времена года

Такая незамысловатая поделка поможет ребенку запомнить времена года. Вырезаем из бумаги 5 кругов разных цветов. Белый круг будет основой. Приклеиваем к нему вырезанный из коричневой бумаги ствол дерева. Остальные круги складываем пополам.

Берем первый круг, на одну половину наносим клей, приклеиваем к основе. Другие круги, также сложенные пополам, складываем стопкой друг на друга и склеиваем их между собой.

Последний круг соединяем с основанием, чтобы получилась книжечка. Каждый круг — это отдельное время года. Украсьте их соответственно: зимой на голых ветках будет лежать снег, весной на ветках будут набухать почки и распустятся цветы, летом на деревьях появятся зеленые листья, а осенью они пожелтеют.

9. Учимся справедливости наглядно

Если в семье растут двое детей, бывает непросто объяснить им, что такое справедливость и почему нельзя, например, есть все сладости в одиночку. Возьмите обычную вешалку-плечики и два одинаковых контейнера, например упаковки из-под сока или одноразовые стаканчики. Проделайте два отверстия в каждой емкости, вставьте в них веревку и прикрепите к вешалке. Уравновесьте получившиеся весы и положите в каждую чашу печенье, конфеты или шоколадки, из-за которых ведется спор. Теперь дети своими глазами увидят, что значит делить все поровну, и наконец перестанут спорить, кому досталось больше вкусняшек.

10. Учимся одеваться самостоятельно

Даже сборы в школу или спортивную секцию с мучительным поиском одежды можно превратить в увлекательное занятие. Сфотографируйте готовые комплекты вещей и поручите ребенку искать подходящую одежду самостоятельно. Есть шанс, что нервотрепка перед выходом из дома превратится в игру в детектива.

11. Не забываем про утренние процедуры

Разложите зубную пасту и щетку, полотенце, расческу по отдельным стаканчикам и пронумеруйте их. С помощью такого поэтапного органайзера дети ничего не перепутают.

12. Чистим зубы регулярно

Каждый родитель знает, что дети легче приобретают новые навыки, если осваивают их через игру. Даже из такого скучного дела, как чистка зубов, можно устроить своеобразный квест. Найдите в интернете или нарисуйте самостоятельно календарь чистки зубов на месяц. Повесьте его на стену в ванной, не забудьте подготовить фломастеры, которыми ребенок дважды в день после чистки зубов будет закрашивать солнце (почистили зубы утром) и луну (почистили зубы вечером). Такой ритуал поможет малышу выработать полезную привычку. А в конце месяца можно вручить ему символическую награду за усердие.

13. Избегаем бардака по всей квартире

Дети обожают раскидывать игрушки по всему дому. Чтобы вся семья не спотыкалась, попробуйте следующий трюк: выделите в доме зону, где ребенок может спокойно играть, и обклейте этот участок ярким скотчем. Объясните малышу, что теперь в вашем доме действует правило: игрушки нельзя разбрасывать за пределы линии.

14. Клеим аккуратно

Обычно если ребенок делает поделки и ему нужен клей, он опустошает банку за 5 минут и пачкает все вокруг. Чтобы этого избежать, необходимо взять герметичный контейнер, положить туда немного смоченную губку и капнуть на нее небольшое количество клея. Теперь малышу будет достаточно прижать бумажную деталь к губке.

15. Быстро убираем мелкие игрушки

Детали лего, кубики и другие мелкие игрушки доставляют много неудобств: наши нежные родительские стопы то и дело неожиданно наступают на них, да и собирать сотню крошечных деталей очень утомительно. Обычный совок поможет быстро убрать беспорядок с пола. Ну почему никто не сказал об этом гениальном трюке раньше?

16. Соблюдаем режим дня

Обычные часы и цветные маркеры могут научить ваших детей основам тайм-менеджмента. Разукрасьте сегменты на часах в разные цвета, которые будут обозначать определенное дело: с 5 до 6 — уроки, с 6 до 7 — ужин и помощь по дому и т. д. Объясните это ребенку. С такими часами ему будет гораздо проще соблюдать режим дня.