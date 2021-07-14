16 красоток, которые не стали ждать у моря погоды, а взяли и покрасили свои волосы. И только выиграли от этого
Одни женщины годами носят одну и ту же стрижку и не торопятся прибегать к услугам колористов, другие меняют прически и цвет волос как перчатки. Никто не заставляет с ходу перекрашивать шевелюру в зеленый или розовый, иногда достаточно просто освежить оттенок, чтобы выглядеть на все сто.
Мы в AdMe.ru советуем читателям тоже взять на заметку кое-какие примеры от героинь сегодняшней статьи, ведь перемены — это всегда к лучшему.
«Перекрасилась из зеленого в платиновый блонд и сменила стрижку»
«Я очень похудела, и это придало мне уверенности в себе. Теперь я могу экспериментировать со своим внешним видом. Отныне это мой любимый цвет волос»
«Мое „до и после“. Как же я люблю свои новые волосы»
«Для меня это большой шаг вперед. Теперь я блондинка с каре»
«Я пыталась полюбить свою седину в 30 лет... Но через 7 недель не выдержала и покрасилась»
Звонили из начала 2000-х, попросили вернуть их прическу
«Ощущение свежести. Мне нравится, что мои волосы стали такими яркими»
«Сегодня весь день была моделью у стилиста по волосам»
«Из блондинки в брюнетку. Я скучала по темному цвету волос»
«Как я из скучного черного перекрасилась в ярко-красный и постриглась в придачу. Сама осветлила, сама бахнула красный, получилось неожиданно неплохо»
«Решила покрасить волосы в желтый цвет, и как же он мне нравится»
«Я наконец-то добралась до парикмахера»
«Импульсивно покрасила волосы и ни капли не пожалела»
«Борьба матери и дочери. Мама желает сохранить естественность, дочь хочет пойти ва-банк! Вот результат»
«Никогда не думала о ярком цвете волос. Сегодня мне чуть за 40, и этот оттенок отныне мой фаворит»
«На протяжении многих лет мама твердила, что мне совершенно не идут красные волосы. А мне чертовски нравится новый образ»
А о каком цвете волос мечтаете вы, но все никак не решитесь покраситься?
Фото на превью Queenofthestein / Reddit
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