16 хитростей для тех, кто не хочет выбрасывать на косметику целое состояние

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Радовать себя косметическими обновками очень приятно, но траты на них могут стать серьезным поводом для беспокойства. Когда переключаться в режим жесткой экономии не хочется, на помощь приходят другие методы.

Мы в AdMe.ru собрали самые крутые косметические лайфхаки, которые позволят оставаться на высоте без финансовых потерь.

1. Фильтры для кофе вместо матирующих салфеток

Фильтры для кофе продаются огромными пачками и стоят копейки по сравнению с маленькими упаковками матирующих салфеток. Они выполнены из тонкой нежной бумаги без химической пропитки и ароматизаторов, поэтому прекрасно подойдут для промакивания лица с целью удаления кожного себума.

2. Идеальный солнцезащитный тинт

Готовы поспорить, что на вашей полке точно хранится пара-тройка слишком темных корректоров или тональных основ. Визажист Кевин Джеймс Беннетт (Kevin James Bennett), обладатель премии «Эмми», предлагает превратить любимый дневной крем с SPF-фильтрами в солнцезащитный тинт, добавив в него слишком желтое или темное тональное средство. Для удобства смешивания и определения идеальной пропорции используйте маленькие дорожные бутылочки, а не большой флакон. Отталкиваться стоит от соотношения 3:1 в пользу дневного крема.

3. Матовое покрытие для ногтей из крахмала

Добавление 2 граммов кукурузного крахмала во флакон лака делает покрытие идеально матовым — лайфхак протестировали многие блогеры. Впрочем, использовать всю бутылочку необязательно: можно смешать несколько миллилитров лака с крахмалом в маленькой емкости, чтобы хватило на 1 раз. Кстати, сделать матовым можно не только цветное покрытие для ногтей, но и бесцветный топ.

4. Гидролат вместо закрепителя макияжа

Фиксатор для макияжа используется не только в целях закрепления результата, но еще и для придания лицу естественного сияния. Если основная задача — освежить макияж и убрать эффект маски, достаточно распылить немного растительного гидролата (жидкость, которая остается после получения эфирного масла методом дистилляции) поверх тонального крема или пудры. Стоит он совсем недорого, продается в магазинах для мыловаров.

5. Консилер, чтобы сделать помаду матовой

Сэкономить на стоимости матовой помады можно, если у вас уже есть глянцевая подходящего цвета. Визажист Пэт Макграт (Pat McGrath) советует нанести на губы консилер, оставить его на минуту для впитывания, затем накраситься помадой. Кроме того, консилер поможет защитить кожу губ от пересушивания.

6. Охлаждающая маска из фольги

Повысить эффективность любой кремовой маски можно при помощи обычной алюминиевой фольги, которую сначала стоит немного подержать в холодильнике. Также маску из фольги используют и как самостоятельный косметический продукт для снятия утренней отечности — поверх тоника или сыворотки.

7. Сухой шампунь из крахмала

Вместо того чтобы платить за готовый сухой шампунь, можно сделать его своими руками. Для этого в равных пропорциях смешивают кукурузный крахмал и какао, добавляют пару капель эфирного масла лаванды. Блондинкам стоит исключить из состава какао. Такой шампунь работает лучше детской присыпки, поскольку состоит из очень мелких частичек.

8. Самодельный скраб для тела

Про скраб из кофе слышали почти все, но это не единственный вариант самодельного эксфолианта. В магазинах для мыловаров можно вразвес купить семена винограда и других фруктов, цедру цитрусовых, рисовые или овсяные гранулы. Самый простой вариант — смешать эту основу с любимым гелем для душа, по желанию можно добавить фрукты и ягоды, эфирные и базовые масла. Если заморачиваться с покупкой не хочется, скраб получится даже из молотой овсянки, морской соли или обычного сахара.

9. Бюджетное средство для мытья кистей

Традиционно кисти моют специальными шампунями, но это не слишком бюджетный вариант. Есть недорогой и простой способ: развести в мисочке с теплой водой 1 ч. л. средства для мытья посуды и добавить туда 1 ст. л. обычного уксуса, тщательно прополоскать ворс. Кисти будут идеально отмыты, а после высыхания не потеряют свой внешний вид и свойства.

10. Тушь вместо подводки

Покупка новой подводки может подождать, если под рукой есть черная или цветная тушь. Достаточно обмакнуть в нее скошенную кисточку для кремовых продуктов и нанести как обычно — тушь прекрасно справится с ролью насыщенной и стойкой подводки.

11. Хорошая база вместо дорогих палеток

Покупка качественной базы под тени — вложение, которое позволит немало сэкономить. Вместо дорогих брендовых палеток можно покупать тени любого ценового сегмента и получать отменный результат. Кроме повышения стойкости база делает пигмент продукта более ярким и насыщенным.

12. Щеточка для бровей вместо скраба

Чтобы убрать с губ сухие частицы, можно использовать чистую щеточку для бровей. Нанесите на губы слой бальзама или крема, а через пару минут хорошенько потрите — поверхность станет гладкой и готовой к нанесению любой помады.

13. Тоник в качестве маски

Нелюбимый тоник можно использовать для разведения глины, альгинатных или травяных масок, а также пропитывать им тканевые листы. Действие любого тоника направлено на успокоение кожи, поэтому результат будет хорошим. Конечно, не стоит брать продукт, вызывающий жжение или покраснения.

14. Используйте продукты до конца

Кремовые продукты вроде зубной пасты или блеска для губ сложно выдавить из тюбика, когда они уже заканчиваются. В такой ситуации поможет обычная невидимка — ее нужно надеть на запаянную часть тубы и постепенно продвигать по направлению к носику. Из блесков со спонжем и кистью вынимайте ограничители. Вы поразитесь, сколько продукта собирались выбросить!

15. Холод против пузырьков на лаковом покрытии

Пузырьки воздуха на накрашенных ногтях способны здорово подпортить настроение — они выглядят очень неаккуратно. Правда, это не повод выбрасывать любимый лак и отправляться на поиски нового. Надежный способ избавиться от пузырьков — положить флакончик в холодильник за 15 минут до покраски. Это действительно работает безотказно!

16. Щеточка вместо новой туши

Качественная тушь отличается от плохой не столько составом, сколько продуманностью расположения, угла наклона и мягкости щетинок. Если у вас только что закончилась любимая тушь и приходится покупать более дешевый вариант, просто поменяйте местами щеточки. Мы гарантируем — разница будет практически незаметной!

А какие лайфхаки используете вы, когда нужно сэкономить на косметике? Поделитесь, нам правда очень интересно!