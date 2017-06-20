16 гениальных способов применить обычные вещи иначе

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Нас окружают сотни предметов, которые можно использовать гораздо шире, чем мы привыкли. AdMe.ru нашел несколько неожиданных способов, как еще можно применять обычные вещи. Вы только посмотрите, насколько это облегчает жизнь!

Шапочка для душа убережет велосипедное сиденье от дождя

Это знакомо каждому: оставил велосипед на улице, вдруг пошел дождь, и все сиденье промокло. Поэтому, если собираетесь куда-то на велосипеде, захватите с собой шапочку для душа. Ею можно будет прикрыть сиденье после дождя. Вот тут есть еще несколько хитростей.

Поможет сохранить арбуз

Мы редко съедаем арбуз за один день, и его приходится убирать в холодильник. И, кажется, пока не придумано ничего более удобного, чем шапочка для душа, чтобы накрыть его. Еще способы использования шапочки ищите здесь.

Позволит не пачкать прихожую лишний раз

Натяните на колеса коляски или детского велосипеда шапочки для душа перед тем, как заносить в посмещение — и уборки станет гораздо меньше.

И упаковать обувь

В поездке или просто в шкафу обувь не будет пачкать все вокруг, если вы поместите ее в шапочку для душа. Часто это удобнее обычных пакетов. Другие полезные советы тут.

Мицеллярная вода вернет белизну старым кедам

Потемневшие от грязи подошвы кед, да и сами кеды запросто можно отчистить мицеллярной водой. Вот тут есть и другие способы ухода за обувью.

Поможет удалить пятна от косметики

Перед тем как постирать вещь со следами помады, туши или тонального крема, промокните пятно ватным диском, смоченным мицеллярной водой, и только потом стирайте. Так пятно легче отойдет.

Из посудной губки можно смастерить охлаждающий элемент для сумки-холодильника

Этот способ очень удобен для пикника. Накануне вечером положите несколько влажных губок в разные пакеты и хорошо запечатайте их. Поместите пакеты в морозилку на ночь. Утром переложите в пакеты с губками еду, которую хотите сохранить холодной. Мы подглядели этот секрет на этом сайте.

Сделать педикюр проще

Когда мы красим ногти на ногах, пальцы во время сушки могут задевать друг друга, а лак — смазываться. Это ужасно раздражает! Чтобы изолировать пальцы друг от друга, нарежьте губку и вставьте между ними. Другие хитрости с губками тут.

Продлить свежесть овощей

В холодильнике, в отделе для фруктов и овощей, всегда появляется лишняя влага. Из-за нее овощи быстрее теряют свежесть, фрукты могут испортиться. Этого можно избежать, если туда положить новую губку для посуды: она впитает излишки влаги. Просто не забудьте ее вовремя выжать, а после и заменить.

Сделать суперэкономичную мыльницу

Изготовьте мыльницу из губки, вырезав в ней углубление. Ну или просто кладите мыло на губку — так оно будет расходоваться гораздо экономичнее. Подробнее смотрите здесь.

Канцелярские резинки помогут открыть тугую крышку

Если вы намотаете резинку на крышку, вам будет гораздо легче открыть пузырек с лаком, да и любую другую банку.

Уберечь книгу в сумке

Уголки тетрадей или книг в мягкой обложке теряют свой вид при ношении в сумке. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь резинкой так, как показано на этой фотографии. Мы нашли эту идею здесь.

Сделать автомобильный навигатор из телефона

Если в машине нет навигатора, но он есть у вас в телефоне — вы знаете, что делать. Подробности тут.

Влезть в брюки

Эта фишка пригодится беременным и всем, кому стали малы брюки. Зацепите пуговицу на брюках резинкой, другой ее конец пропустите через разрез для пуговицы. Почитать подробнее можно на этом сайте.

Кондиционером для белья можно легко удалить старые обои

Чтобы обои было проще оторвать от стены, разведите колпачок кондиционера в 1 л воды и нанесите смесь с помощью губки или тряпки на стены. Дайте средству подействовать в течение 20 минут, а затем просто счистите стены.

И убрать шерсть с ковра