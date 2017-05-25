16 гениальных хитростей для девушек, использовать которые можно каждый день

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Каждая девушка знает, как сложно всегда быть на высоте. Ведь на самосовершенствование часто уходит большое количество времени и средств. Какое счастье, что существуют лайфхаки, способные облегчить жизнь любой представительнице прекрасного пола. AdMe.ru решил собрать самые ценные хитрости, которые помогут всегда выглядеть на миллион.

Тушь скроет отрастающие корни

Девушки, которые красятся в темный цвет, знают, как неприглядно выглядят отрастающие корни волос. Справиться с этой проблемой поможет тушь для ресниц, которую просто нужно нанести на корни.

Естественные локоны можно сделать без щипцов

Чтобы сделать естественную завивку волос, совсем не обязательно быть владелицей специальных щипцов. Можно просто скрутить сухие волосы в жгут и хорошенько прогреть их феном. Обладательницам густой шевелюры придется скручивать несколько жгутов.

Карандаш обеспечит модной завивкой

Еще один полезный лайфхак в копилку девичьих хитростей. Если нет круглых щипцов, можно просто накрутить волосы на карандаш и хорошенько прогреть каждую прядь утюжком.

Салфетка не позволит волосам электризоваться

Если так закрепить салфетку на расческе, на ней перестанут скапливаться волосы. А еще это позволит избежать наэлектризованных прядей после расчесывания.

Крахмал решит проблему с жирными волосами

Многие девушки испытывают массу неудобств из-за быстро засаливающихся волос. Но не все знают, что эту проблему очень легко решить. Волосы будут дольше оставаться чистыми, если нанести на корни крахмал или детскую присыпку.

Зубная щетка добавит объема волосам

Придать волосам объем можно и без специальных шампуней и сложных укладок. Достаточно слой за слоем зачесать пряди зубной щеткой по направлению к корням. Изменения будут видны невооруженным глазом.

Лавандовое масло подарит шикарные ресницы

Две капли лавандового масла, добавленные в тушь, помогут разделить и удлинить ресницы. Примечательно, что лавандовое масло ускоряет рост волос, поэтому, попользовавшись такой тушью несколько дней, вы будете приятно удивлены.

Скотч поможет накрасить веки

Не тратить огромного количества времени на макияж глаз поможет скотч, который можно использовать в качестве контурного трафарета. Чтобы лента не слишком прилипала к нежной коже лица, перед использованием ее нужно несколько раз нанести на руку и отклеить от нее.

Ватная палочка превращает дневной макияж в вечерний

Чтобы быстро превратить естественный дневной макияж в вечерний, достаточно растушевать подводку ватной палочкой. Затем макияж можно дополнить любимыми цветами.

Кисть для макияжа может менять форму

Чтобы делать качественный макияж, не обязательно покупать кисти всех видов. Такая кисть для пудры может стать широкой, если надеть на нее заколку, и узкой, если скрепить щетину резинкой.

Вы можете забыть о помаде на зубах

Помада, остающаяся на внутренней стороне губ, постоянно пачкает зубы и делает улыбку некрасивой. Стереть лишний краситель можно, несколько раз проведя пальцем, карандашом или даже ложкой изнутри наружу. Излишки помады останутся на пальце.

Аспирин избавит от красных пятен

Скраб из аспирина сделает кожу гладкой и избавит ее от красных пятен. Для этого несколько таблеток нужно размочить в воде, нанести на лицо, а через пять минут смыть.

Пластырь может зафиксировать сережки

Сережки с крючком вместо застежки никогда не замирают в исходном положении и постоянно перекручиваются. Чтобы зафиксировать серьги, нужно всего лишь приклеить кончик крючка к тыльной стороне мочки. Сделать это можно при помощи телесного лейкопластыря.

Еще при помощи пластыря можно спрятать косточки бюстгальтера

Выскочившая косточка бюстгальтера может царапать кожу на протяжении целого дня и стать причиной болезненной раны. Чтобы защитить себя от таких последствий, можно наклеить на прорвавшийся участок ткани кусочек лейкопластыря, который будет сдерживать острую железку.

Антисептик решит проблему с потом

Не всегда дезодорант может полноценно защитить от запаха пота. Поскольку неприятный аромат появляется из-за размножения бактерий, защититься от него можно при помощи антисептика, нанесенного на кожу подмышек или другую проблемную зону.

Лак для волос защитит стопы от скольжения

Подобрать идеальные туфли практически невозможно: одни будут натирать, а в других обязательно останется неприглядный зазор сзади. Чтобы решить проблему «дыры» между ногой и задником, достаточно нанести на стопу лак для волос, который не позволит ей проскальзывать вперед.