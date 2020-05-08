16 правил для тех, кто хочет идеальное тело на своих фотографиях, но не успел похудеть к лету

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Профессиональных моделей учат тому, как принять правильную позу на фотосессии, спрятать недостатки и показать достоинства своей фигуры. Фотокамера и так зачастую добавляет пару лишних килограммов. Чтобы этого не случилось, нужно знать правильные ракурсы и секреты, как выглядеть на фото стройнее, чем в жизни. Конечно, здесь важны мастерство фотографа, освещение и даже модель фотоаппарата. Но если знать небольшие лайфхаки, то можно сделать очень удачные фотографии для своего инстаграма и домашнего альбома.

Мы в AdMe.ru любим фотографироваться и наткнулись на инстаграм Кати, где она учит позировать. Мы приняли к сведению советы девушки и делимся ими с вами.

1. Главные лайфхаки в позинге

Зачастую многое на фотографиях зависит от ракурса, света и, конечно, позы. Вот вам небольшой лайфхак, как нужно позировать: на фотографиях не выводить таз вперед;

прогибать поясницу и не сутулиться;

волосы перекинуть на один бок — так появится объем;

обязательно улыбаться;

ну и классика — ножка вперед, ручка на пояс.

2. Правильные аксессуары

На фото слева поза неудачная, фотография кажется пустой. На фото справа аксессуары взяли все внимание на себя, а удачная поза сделала чуток худее! Секрет стройности на фото прост — не акцентируйте внимание на своих проблемных местах и знайте свои ракурсы. Для этого нужно много сниматься и анализировать, в каких позах вы получаетесь лучше.

3. Соберите ноги

Чтобы на фото в купальнике тело казалось стройнее, есть несколько правил. Во-первых, соберите ноги — с раздвинутыми ногами поза будет выглядеть скорее нелепо. И кстати, чем ниже будет камера, тем длиннее будут ноги. Вставайте либо четко параллельно камере (в анфас), либо немного боком — так талия будет изящнее. Не придумывайте много элементов, выделяйте главное: либо ноги, либо руки. Если все будет в разные стороны, это провал.

4. Опасное летнее платье

Летящее, легкое может значительно увеличить вашу талию.

Что не надо: допускать неловких провисаний платья;

поднимать платье руками вверх «а-ля принцесса»;

вставать так, чтобы ветер сзади раздувал платье. ⠀

Надо: очень осторожно подбирать ракурсы, чтобы был силуэт (советуйтесь с фотографом);

встать по ветру так, чтобы дуло сбоку;

взять в руки аксессуары, на которые будут смещены акценты (стаканчик кофе, книга, журнал, ноутбук и т. д.).

5. Дыхание при позировании

Когда вы делаете вдох, то напрягаетесь, тело становится напряженным (оно как бы надувается от потока нового воздуха), а для идеальных фотографий нужно зачастую расслабленное состояние, как при выдохе.

6. Худые ноги и живот в позе сидя на стуле

В позе сидя на стуле не расплющивайте бедра. Приподнимитесь на носочки, а руки держите в напряжении. Ну и, конечно же, прямая спина — это залог крутой фотографии и секрет всех блогеров.

7. Как сделать изящный силуэт

Не скрещивайте ноги, между ними должно быть расстояние — это сделает их стройнее.

Чтобы показать наличие талии, выпрямитесь и поднимите руки.

8. Собрать ноги при позировании сзади

Чтобы выглядеть стройнее сзади в позе сидя, не стоит растопыривать ноги в стороны, нужно собрать их вместе, чтобы в кадре их особо не было видно. Талия будет выразительнее, если выпрямить спину и вытянуться немного вверх и вперед (по диагонали). Если расслабить плечи, а не поднимать их, то поза будет более женственной. И обязательно нужно вытянуть шею.

9. Идеальные ягодицы

Чтобы ягодицы казались более округлыми, камеру нужно держать на уровне талии. Идеальный ракурс для такой фотографии — спиной к камере, но голова смотрит через плечо.

10. Идеальные ягодицы — 2

Еще одна поза для идеально круглых ягодиц. Обязательно держите прямую спину. Встаньте полубоком, чтобы талия казалась тоньше. Ягодицы подайте назад, поближе к камере. Должна получиться поза в виде буквы S.

11. Стройные ноги

Чтобы ножки казались стройнее и тоньше в позе сидя, положите их друг на друга, а колено верхней ноги приподнимите выше. Нижнюю ногу нужно вытянуть вперед к камере.

12. Тонкая талия

Если хотите, чтобы ваша талия была тоньше, разверните немного туловище — станьте полубоком, но не в анфас (корпусом к камере). А также включите в работу руки (поиграйте с волосами, например), чтобы они не висели без дела.

13. Следите за руками

Чтобы казаться на фото еще худее, есть еще несколько правил. Расположите свои руки так, чтобы они не были прижаты к телу. Или, на крайний случай, просто свободно опустите руки, но на небольшом расстоянии от талии и тела, так, чтобы они не были выпрямлены по бокам. Это даст хороший эффект утяжки. А расположение одной руки на линии бедра обеспечит вам хороший вид, ведь так выделяется ваша талия.

14. Позирование в слитном купальнике

Если хотите выглядеть круто в слитном купальнике, то встаньте на носочки — тогда все ваши мышцы напрягутся, а ножки станут подтянутыми. Также встаньте боком к камере — изгибы фигуры будут выделяться четче, фотография станет сочнее. Встряхните головой для объема волос и поправьте верх купальника, чтобы декольте заиграло новыми красками.

15. Простая поза стоя

Отведите лопатки назад, а грудную клетку — вперед. Шею тоже немного вперед, так лицо будет более худым и выразительным. Можно слегка приоткрыть рот и дышать им, тогда мышцы губ становятся более расслабленными и очерченными. Ну и, конечно, нужно втянуть живот.

16. Еще немного про талию и ягодицы

Встань так, чтобы одна нога была ближе к камере.

Второй шаг — нужно согнуть ногу в колене.

Руку опустите вдоль туловища — так вы прикроете часть своего животика. И талия будет казаться намного меньше.

А вы знаете свой удачный ракурс для фото? Поделитесь своими лайфхаками с нами.