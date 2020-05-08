16 правил для тех, кто хочет идеальное тело на своих фотографиях, но не успел похудеть к лету
Профессиональных моделей учат тому, как принять правильную позу на фотосессии, спрятать недостатки и показать достоинства своей фигуры. Фотокамера и так зачастую добавляет пару лишних килограммов. Чтобы этого не случилось, нужно знать правильные ракурсы и секреты, как выглядеть на фото стройнее, чем в жизни. Конечно, здесь важны мастерство фотографа, освещение и даже модель фотоаппарата. Но если знать небольшие лайфхаки, то можно сделать очень удачные фотографии для своего инстаграма и домашнего альбома.
Мы в AdMe.ru любим фотографироваться и наткнулись на инстаграм Кати, где она учит позировать. Мы приняли к сведению советы девушки и делимся ими с вами.
1. Главные лайфхаки в позинге
Зачастую многое на фотографиях зависит от ракурса, света и, конечно, позы. Вот вам небольшой лайфхак, как нужно позировать:
- на фотографиях не выводить таз вперед;
- прогибать поясницу и не сутулиться;
- волосы перекинуть на один бок — так появится объем;
- обязательно улыбаться;
- ну и классика — ножка вперед, ручка на пояс.
2. Правильные аксессуары
На фото слева поза неудачная, фотография кажется пустой. На фото справа аксессуары взяли все внимание на себя, а удачная поза сделала чуток худее! Секрет стройности на фото прост — не акцентируйте внимание на своих проблемных местах и знайте свои ракурсы. Для этого нужно много сниматься и анализировать, в каких позах вы получаетесь лучше.
3. Соберите ноги
Чтобы на фото в купальнике тело казалось стройнее, есть несколько правил. Во-первых, соберите ноги — с раздвинутыми ногами поза будет выглядеть скорее нелепо. И кстати, чем ниже будет камера, тем длиннее будут ноги. Вставайте либо четко параллельно камере (в анфас), либо немного боком — так талия будет изящнее. Не придумывайте много элементов, выделяйте главное: либо ноги, либо руки. Если все будет в разные стороны, это провал.
4. Опасное летнее платье
Летящее, легкое может значительно увеличить вашу талию.
Что не надо:
- допускать неловких провисаний платья;
- поднимать платье руками вверх «а-ля принцесса»;
- вставать так, чтобы ветер сзади раздувал платье.
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Надо:
- очень осторожно подбирать ракурсы, чтобы был силуэт (советуйтесь с фотографом);
- встать по ветру так, чтобы дуло сбоку;
- взять в руки аксессуары, на которые будут смещены акценты (стаканчик кофе, книга, журнал, ноутбук и т. д.).
5. Дыхание при позировании
Когда вы делаете вдох, то напрягаетесь, тело становится напряженным (оно как бы надувается от потока нового воздуха), а для идеальных фотографий нужно зачастую расслабленное состояние, как при выдохе.
6. Худые ноги и живот в позе сидя на стуле
В позе сидя на стуле не расплющивайте бедра. Приподнимитесь на носочки, а руки держите в напряжении. Ну и, конечно же, прямая спина — это залог крутой фотографии и секрет всех блогеров.
7. Как сделать изящный силуэт
Не скрещивайте ноги, между ними должно быть расстояние — это сделает их стройнее.
Чтобы показать наличие талии, выпрямитесь и поднимите руки.
8. Собрать ноги при позировании сзади
Чтобы выглядеть стройнее сзади в позе сидя, не стоит растопыривать ноги в стороны, нужно собрать их вместе, чтобы в кадре их особо не было видно. Талия будет выразительнее, если выпрямить спину и вытянуться немного вверх и вперед (по диагонали). Если расслабить плечи, а не поднимать их, то поза будет более женственной. И обязательно нужно вытянуть шею.
9. Идеальные ягодицы
Чтобы ягодицы казались более округлыми, камеру нужно держать на уровне талии. Идеальный ракурс для такой фотографии — спиной к камере, но голова смотрит через плечо.
10. Идеальные ягодицы — 2
Еще одна поза для идеально круглых ягодиц. Обязательно держите прямую спину. Встаньте полубоком, чтобы талия казалась тоньше. Ягодицы подайте назад, поближе к камере. Должна получиться поза в виде буквы S.
11. Стройные ноги
Чтобы ножки казались стройнее и тоньше в позе сидя, положите их друг на друга, а колено верхней ноги приподнимите выше. Нижнюю ногу нужно вытянуть вперед к камере.
12. Тонкая талия
Если хотите, чтобы ваша талия была тоньше, разверните немного туловище — станьте полубоком, но не в анфас (корпусом к камере). А также включите в работу руки (поиграйте с волосами, например), чтобы они не висели без дела.
13. Следите за руками
Чтобы казаться на фото еще худее, есть еще несколько правил. Расположите свои руки так, чтобы они не были прижаты к телу. Или, на крайний случай, просто свободно опустите руки, но на небольшом расстоянии от талии и тела, так, чтобы они не были выпрямлены по бокам. Это даст хороший эффект утяжки. А расположение одной руки на линии бедра обеспечит вам хороший вид, ведь так выделяется ваша талия.
14. Позирование в слитном купальнике
Если хотите выглядеть круто в слитном купальнике, то встаньте на носочки — тогда все ваши мышцы напрягутся, а ножки станут подтянутыми. Также встаньте боком к камере — изгибы фигуры будут выделяться четче, фотография станет сочнее. Встряхните головой для объема волос и поправьте верх купальника, чтобы декольте заиграло новыми красками.
15. Простая поза стоя
Отведите лопатки назад, а грудную клетку — вперед. Шею тоже немного вперед, так лицо будет более худым и выразительным. Можно слегка приоткрыть рот и дышать им, тогда мышцы губ становятся более расслабленными и очерченными. Ну и, конечно, нужно втянуть живот.
16. Еще немного про талию и ягодицы
- Встань так, чтобы одна нога была ближе к камере.
- Второй шаг — нужно согнуть ногу в колене.
- Руку опустите вдоль туловища — так вы прикроете часть своего животика. И талия будет казаться намного меньше.
А вы знаете свой удачный ракурс для фото? Поделитесь своими лайфхаками с нами.
Фото на превью kachenok / instagram