16 доказательств того, что пирсинг — это не только для подростков

Одни люди считают, что только молодым парням и девушкам позволительно делать пирсинг. Ведь серьга в носу или иные виды таких украшений могут выглядеть слишком несерьезно. Другие же не видят ничего зазорного в желании выражаться таким способом в любом возрасте.

И герои данной статьи от AdMe.ru относятся ко второй категории.

1. «Меня не волнует то, что подумают люди. Буду делать то, что хочу»

2. «Мне 52 года»

3. «Единственный человек, который должен решать, что вам делать с вашим телом, — это вы»

4. «Мне 50 лет, и я не намерен снимать пирсинг»

5. «Сделала пирсинг септума в 45 лет»

6. «Много лет считал, что я слишком пухлый для того, чтобы делать пирсинг на лице. Сегодня наконец решился»

7. «Попробовал новый стиль в 34 года»

8. «Боялась делать пирсинг, но подумала, что моложе не становлюсь. Поэтому просто сделала это в свои 40 лет»

9. «После года сомнений проколол нос»

10. «Мне нравится результат»

11. «Наконец-то сделала пирсинг! В свои 43 года»

12. «В 36 лет проколол ухо. Всегда об этом мечтал»

13. «Только что сделал пирсинг септума. Что скажете?»

14. «Некоторые люди могут сказать вам, что для пирсинга бывает слишком поздно. Но я проколола нос в 47 лет и рада, что сделала это»

15. «Вдохновила бабушку на то, чтобы она сделала пирсинг в свои 71»

16. «Мой новый пирсинг септума»