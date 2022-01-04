16 лайфхаков, которые только кажутся безумными, но реально выручают в нужный момент

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Есть на свете ловкачи, которые могут придумать легкое и остроумное решение для любой бытовой трудности. Эти люди знают, как без проблем продеть нитку через узкое ушко, молниеносно нарезать помидоры черри и превратить пирог из магазина в крутой десерт.

Мы в AdMe.ru считаем, что скрывать крутые бытовые лайфхаки — это преступление, поэтому спешим поделиться своими находками с вами.

Если долго не получается продеть нитку в иголку, используйте зубную щетку

Положите нитку на щетину, иголку разместите ушком на нитке. Затем слегка надавите на иголку. Щетинки протолкнут нитку в ушко, ваша задача — подцепить получившуюся петельку и протащить нитку. Если не получается подцепить нитку пальцами, можно помочь себе другой иголкой или зубочисткой.

Гениальный вариант, как развлечь детей

Как-то сынок, придя на кухню, распотрошил упаковку губок для мытья посуды и залип с ними в длительную игру. И меня осенило. Во-первых, это универсальный конструктор. За счет шершавой поверхности губки прекрасно складываются друг на друга, выстраиваются заборчиком и цепочкой. Во-вторых, ими можно имитировать мытье чего угодно (мы моем машинки, шкаф и пол) без вреда для этого самого «чего». В-третьих, они очень дешевые. Набор из 5 шт. обошелся мне в 11 рублей. В-четвертых, они бесшумные! А еще на них не больно наступать и их можно спокойно убирать, когда все уже спят. Короче, я удивляюсь, как мне раньше не приходило это в голову. © Gdetoona / Pikabu



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Застегнуть браслет на руке самостоятельно — больше не проблема

Простой и быстрый способ надеть украшение — использовать невидимку. Проденьте шпильку в звено застежки и зажмите ее в руке. Так вы зафиксируете свободный край браслета, который обычно болтается и спадает с запястья, и без проблем его застегнете.

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Если посудомойка закончила цикл, а кухонная утварь все еще мокрая, поможет простое полотенце

Повесьте полотенце на дверцу посудомойки, закройте ее и подождите 10 минут. Ткань впитает всю влагу.

Ловким движением руки магазинный пирог превращается в изысканный десерт

Ложкой разложите кусочки фруктового пирога по креманкам и накройте сверху шапкой из сливок — оригинальный десерт готов.

Чтобы быстро помыть детали от лего, сложите их в мешок для стирки и положите в посудомойку

Как быстро нарезать помидоры черри

Помидоры черри маленькие, поэтому их сложно резать. Чтобы упростить этот процесс, поместите помидоры под крышку от контейнера и прижмите ее сверху рукой. В другую руку возьмите нож, держа его параллельно крышке контейнера, и нарежьте черри.

Как очистить от плесени силиконовый герметик

Народ, если у вас в санузле или где-либо еще начинает темнеть от плесени силикон, не спешите его менять. Можно взять шприц, Domestos или другое средство для дезинфекции, после чего аккуратно проколоть очаги плесени на силиконе и ввести совсем немного средства. Еще можно добавить средство сверху на плесень и оставить на некоторое время. Результат не заставит себя ждать, темные пятна пропадают почти полностью. © igorche8 / Pikabu

Растянувшуюся резинку для волос можно вернуть в первоначальный вид с помощью фена

Включите самый горячий режим и «просушите» резинку-пружинку. Она за несколько секунд примет исходную форму, не расплавится и не потеряет эластичности.

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«Существует капсульный гардероб. Я придумал капсульные завтраки. Не повторяюсь уже целый месяц»

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Как сделать так, чтобы носки никогда не рвались

Покупаем 2 пары самых дешевых и тонких носков и надеваем сразу по два на ногу. Они будут достаточно толстыми, чтобы согревать и впитывать пот, но главное — не смогут порваться, потому что внутри ботинка будут елозить друг о друга, а не об обувь. Я не покупал новые носки уже 3 года! © Siron.nsk / Pikabu